新年玩健球 講謀略考體力 4人一條心進擊的巨球

背心顏色識別——同一隊友穿著同一顏色背心——黑、灰、藍或粉紅。一隊失波，其餘兩隊得分，3隊之間「亦敵亦友」，更考策略。（受訪者提供）

【明報專訊】2021年香港運動員多番勇創佳績，讓不少港人燃起運動魂，也令一些新興運動連帶受到關注。

健球（Kin-Ball）是近年引入香港的新興運動之一，那個猶如小學生般高的巨型球體固然吸睛，它更是世界唯一「3隊交鋒」的運動。健球比賽除了要運用全身肌肉，也講求「食腦」，要有敏捷反應，給球手帶來不同層次的滿足感。新一年你有興趣挑戰這個鬥智鬥力的新興運動嗎？

源於加國 強調尊重、包容、合作

健球誕生於1986年，由一名加拿大體育教師Mario Demers創立。香港健球總會三級教練兼香港健球代表隊成員吳宜積解釋：「Mario Demers看見有些學生不太積極參與體育課，於是創立這個簡單易學的團隊運動。健球強調三大精神：尊重、包容、團隊合作。想取勝絕不能靠一己之力，每名隊友必須高度參與。」

經過數十年發展，健球足迹已遍及25個國家及地區，每隔1年舉行國際賽事。香港於2015年引入，同年成立香港健球總會，肩負推廣和培育運動員的重任。香港隊已出戰過2017年日本東京世界盃及2019年法國萊斯蓬特德塞世界盃。

健球直徑1.22米 重1公斤

有別於傳統運動的雙方交鋒，健球是現時唯一3隊同時作賽的運動項目。每隊4人，同隊隊友穿上相同顏色的背心——黑、灰、藍或粉紅。健球除了可以男女混合作賽外，亦提倡傷健共融，因應視障人士的狀况，其中一隊要穿上藍或粉紅色的背心，以便視障人士清楚辨別3隊不同的顏色。

在整個運動中，最搶眼的當然是那個直徑1.22米的巨球！它是用高韌度的尼龍物料製造，僅重1公斤，因此小朋友及長者亦適合參與；不過為了方便小朋友比賽，健球亦推出「迷你版」，直徑1.02米，重量約88克，比「西瓜波」稍重。長者方面，學習模式以體驗為主，例如藉着健球訓練反應等，暫時以60歲為上限。

玩法簡單 3隊交鋒亦敵亦友

健球主要有3個基本動作，包括托球、擊球及防守。發球時，同隊3人要跪低托着球，另一人負責擊球，擊球前要喊出進攻指令「Omnikin + 防守隊顏色（即黑、灰、藍或粉紅）」。擊球時4人必須同時觸球，球要擊出逾3米的距離，而且方向必須向水平線或向上，不可向下，方算是成功擊球。被「點名」（指明顏色）的防守隊伍要迅速接住健球，利用身體任何部位阻止球接觸地面。接球失敗或犯規的話，其餘兩隊齊齊得分，所以3隊之間可算「亦敵亦友」。

本地比賽分「時間制」及「分數制」兩類。時間制賽事每局約8至10分鐘，高分者勝出；分數制則每局設有11或13分的「目標分數」，因應比賽情况而確定「目標分數」及「關鍵分數」（目標分數減2分）。當其中一隊先取得「關鍵分數」，最低分之隊伍須離場，由餘下兩支隊伍繼續比賽，較低分之隊伍在中場開球，直至一隊取得「目標分數」勝出該局。

跑勻全場 用盡全身肌肉

健球的正規比賽場地為20×20米，由於本港較難找到這類方形場地，所以健球多數在籃球場或合併兩個羽毛球場等比賽或訓練。吳宜積說：「有別於一般運動，健球並無固定的防守或進攻界線，比賽期間，所有健兒都需要跑勻場地每個位置，甚至用上全身肌肉防守或進攻。所以健球的運動強度甚高，絕不比足球、籃球遜色。」

進攻指令中的Omnikin為拉丁文，意指「全方位運動」，正好點出健球的精髓。想突圍而出？確實要鬥智又鬥力。除了手足並用，敏捷靈活外，亦講求隊友間的合作、溝通、默契等，才能攻其無備。吳宜積說：「以擊球為例，規則要求同隊4人必須同時觸球，假設其中一人作出巧妙的假動作，掩飾真正負責擊球的隊友，便可擾亂防守隊伍的視線，令該隊失守。」

因疫情關係，本地健球賽事自2020年1月暫停，實體賽事今年10月才回歸。香港健球總會亦分別於京士柏、大埔及葵涌開設健球訓練中心，提供學習及訓練機會，有興趣可瀏覽總會網頁了解詳情。

■香港健球總會

網址：www.hkkinball.com.hk

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

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