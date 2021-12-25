MacBook Pro核心3級跳 專業剪片 最強「M字額」

【明報專訊】送舊迎新，2022年換一台高效能的手提電腦，提升工作效率，打機、視聽娛樂都更順暢，可能是不少人的新年願望。全新MacBook Pro早前推出，機身重新設計之餘，還配備超強晶片，令不少人燃起換新機的意欲。當然，用慣Windows系統的用家，亦不乏型格、高效的筆電選擇。

Apple計劃更新MacBook Pro傳聞多時，直至年底終於正式亮相。今次備有14、16 吋型號，最大賣點是換上自家的M1 Pro或M1 Max晶片，效能與圖像處理表現都有顯著躍進；加上亮麗的屏幕及驚人的續航力，讓用家可以處理各種以往用手提電腦難以實現的工作流程。

效能、圖像處理大躍進

M1 Pro及M1 Max晶片都以單晶片系統（SoC）為基礎，更多的統一記憶體、更快的記憶體頻寬，耗電效能表現亦是同級最佳。其中M1 Pro有10核心CPU（8個高效核心、2個節能核心），效能比上代的M1晶片快約70%；GPU則為16核心，效能表現比M1快1倍。M1 Pro亦提供200GB/s的記憶體頻寬，是M1的3倍。內置的引擎加入了ProRes加速器，能加快影片處理速度，可說是專為專業影片工作流程而設計。

至於更高規格的M1 Max，Apple號稱是全球最強的專業手提電腦晶片。CPU同為10核心，但GPU倍增至32核心。M1 Max更備有400GB/s的記憶體頻寬、64GB快速統一記憶體，可應付效能要求極高的工作。

記者以Geekbench跑分測試，M1 Pro單核心CPU取得約1750分、多核心近9500分，M1 Max多核心跑分則接近12,500分；GPU表現的分野就更大，M1 Pro取得近38,000分、M1 Max則接近70,000分。至於對比起配置Intel i7處理器及AMD Radeon Pro 5500M的上代16吋MacBook Pro（單核心CPU近1200分、多核心約5800分；GPU近30,000分），M1 Pro或M1 Max都贏幾條街。

新芒陰影細節更真實 捲頁更順

MacBook Pro的屏幕亦有大升級，換上絢麗奪目的Liquid Retina XDR顯示器，跟iPad Pro相同的mini-LED技術，提供1000nits的全熒幕亮度、1600nits的峰值亮度，加上1,000,000:1對比度，極致動態範圍，無論陰影細節、高光、深邃的黑色，都表現得更真實。更新頻率達120Hz，捲動頁面或打機都更順暢。iPad Pro的ProMotion更新頻率自動適應技術亦加入MacBook Pro，能配合屏幕內容的動態效果而自動調整，有助延長電池使用時間。

16吋版可連續播片21小時

無論是14或16吋新MacBook Pro，內置電池容量都十分充沛。14吋版可連續播放影片17小時，16吋版更可連續播放21小時。而且新設計的鋁金屬機身重整了內部空間，先進的調溫系統精準加工，即使在較低的風扇速度下，排風量亦比上一代型號提高50%。

■MacBook Pro 14吋規格

屏幕：14.2吋 3024×1964 Liquid Retina XDR

內存：16至64GB

硬碟：512GB至8TB SSD

重量：1.6kg

售價：$15,999起（M1 Pro）／$22,799起（M1 Max）

■MacBook Pro 16吋規格

屏幕：16.2吋 3456×2234 Liquid Retina XDR

內存：16至64GB

硬碟：512GB至8TB SSD

重量：2.1kg

售價：$19,799起（M1 Pro）／$27,299起（M1 Max）

查詢：800 908 988（Apple）

文：JJ

編輯：梁小玲

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