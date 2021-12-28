其他選擇：鈦合金游絲 比矽耐衝擊

【明報專訊】在2019年，另一種創新材質游絲——Nivachron面世。曾子禧指出，「Nivachron是以鈦金屬為基底的合金，比矽耐衝擊，亦能夠抵禦溫度變化」。而它的抗磁能力為一般金屬游絲的20倍，可說是擁有矽游絲最大的優點，又不至於像矽游絲一樣易碎。「Nivachron是Swatch集團和Audemars Piguet合作開發的產物，但Swatch集團最先將它應用到旗下最親民的品牌之中。」首款搭載Nivachron游絲的是Swatch FlyMagic限量腕表。因為Nivachron生產成本不比傳統的鎳鐵合金或矽游絲高，選擇將新物料用在親民品牌的量產腕表上，以量取勝，更符合經濟效益。

碳游絲 維持完美同心圓

LVMH集團旗下的TAG Heuer製作了以獨家物料製成的游絲——碳游絲，最先搭載在2019年1月發表的Carrera Heuer 02T陀飛輪計時腕表中。因為碳和矽的化學結構相似，亦有相近特點。曾子禧解釋：「碳密度低（輕），防磁防撞表現比矽更好。」

TAG Heuer的碳游絲其實是以碳複合物料製成，但品牌沒有公布其他物料。碳纖維不受磁場影響，也抗熱脹冷縮，維持完美的同心圓，解決傳統游絲的誤差問題，但在製作方面需要的精準度更高，假以時日當技術成熟，相信也可以大量應用到機芯零件。