打開新視覺 激活味蕾 文藝啟蒙 回不去愚昧無知

美味麻油雞——麻油雞在台灣很流行，但「台灣女食神」莊月嬌比別人做得格外動人和矜貴，放足薑汁和米酒，還有用上特別有雞味的池上土雞。（作者提供）

附庸風雅——作者何靜瑩（左）和幾個朋友以「附庸風雅」的自嘲精神，學習平時沒心情去認識的文化藝術，相約到不同的美術館看展覽、拜訪陶藝家、體驗工藝創作。（作者提供）

工藝生活化——新竹社會企業「或者工藝櫥窗」提倡工藝的日用之美，挖掘現代人對工藝產品的具體使用需求與情境，推動「工藝生活化」以重新定義工藝在現代生活中的意義和價值。（作者提供）

【明報專訊】小時候，爸爸每星期六喜歡帶我們看電影，然後到酒店咖啡廳歎下午茶。我和弟弟大約10多歲的時候，爸爸喝着咖啡，語重心長地跟我們說了以下一番話：「生活情趣對於兩夫妻的感情，可說是可大可小。很多夫妻離婚，是一個只顧賺錢不懂調劑身心講生活情趣，另一個想一起做些有情趣的事情卻被罵為浪費金錢，很不是味兒。你們遺傳了我的情趣基因，將來擇偶，切記要揀一個講情趣的人。」

情趣這回事，是天生性情還是後天培養？我認為是從小受家庭薰陶，亦有受社會文化影響，長大後，更可以自我培養出來。

生活情趣是對感性的回應，也給理性提供助燃劑，滋潤精神，撩動創意和想像力。情趣是一份心情、一種生活態度，對某種美感、情感和志趣的追求，豐儉由人，未必需花很多錢，但肯定要投放時間雕琢和浸潤，成果是一個人的見識、品味和氣質。

對爸爸而言，情趣是維繫情感或自我療癒的軟力量，地位超然，不能用現實的目光衡量，否則，只能慨嘆「道不同」或「夏蟲不可語冰」。對我而言，情趣包含了一份回憶，是有錢也買不到的暖暖溫情。

培養情趣，得給空間醞釀閒情和雅興，而文化藝術是培養情感和感知的酵素。然而，社會一般都以時間、利益、金錢來量度文化藝術，也不明白文化能帶動「修身」和「精神文明」的內涵。於是，為獲取證書而把音樂降格成乏味的考試壓力，為投資而把藝術和美學縮小為一個價錢牌，為獲權貴青睞而把文字與文學扭曲成謊言和馬屁。

我有一堆生意伙伴殷勤招待賓客觀賞家裏的收藏品，無論介紹酒櫃裏的葡萄酒、牆上的壁畫、櫥窗裏的瓷器，全都圍繞着價錢及某專家估計幾年後翻倍多少。除此之外，完全談不上任何一件收藏品的故事，或被作品觸動過的情感，更不要提他與作品有何「對話」。文化藝術未能在這類人身上化成內涵和氣質，變成死物，家裏的飾櫃便是停屍間。

培養欣賞工藝眼睛

新竹有一間社會企業名叫「或者」，推動「工藝生活」。坐在他們的咖啡室，會使用店裏售賣的陶瓷或玻璃器皿。店內擺滿畫作、書籍、陶瓷和玻璃器皿，有時策展獨特的生活藝術品，像置身於一間展覽廳中，默默推行一種美學教育。顧客聞着老房子的氣息，靈氣和品味在不知不覺間被培養起來。

我自小因父母和學校關係，長時間受古典音樂、電影和美食的薰陶，偏偏對工藝的認識卻近乎空白。

我在一點都不是「文化沙漠」的新竹，沉浸在「或者」推廣的生活藝術，雅興大發，逐步拜訪在地工藝家，或參加座談會，或體驗玻璃或陶瓷製作。當認識一個複雜精緻的製作過程後，好奇心燃點起來，懂得問有意思的問題（不是開口便問多少錢！），拉闊了光譜，生命增加了色彩。

審美觀無聲進化

這種immersion（浸潤），是一個細水長流的醞釀過程，讓價值觀、美感和內涵接受洗滌和造化。內在改變安靜地發酵着、進行着，微細得連自己也不察覺，直到有一天比較從前的審美觀，才驀然發現進化了，回不去了。

話說我和幾個朋友以「附庸風雅」的自嘲精神，學習平時沒心情去認識的工藝。我們相約到不同的美術館看展覽、拜訪陶藝家、體驗工藝創作。我們聊天時不期然地交流心得，積極而不做作的附庸風雅，賞心樂事。

上個月我們到著名的鶯歌陶瓷老街逛逛，見到頭幾間商店擺賣的大眾化產品，失望之情溢於言表。我指着一隻碗，說：「倘若3個月前看到這碗，顏色亮麗，價錢合理，我大抵便買下了。然而，今天卻覺得看不上眼……看來我對陶器開始有所要求了。」兩個朋友不約而同稱是，反而掛念新竹「或者工藝櫥窗」蒐羅了幾十名工藝家的作品，件件都會跟我們說話。

幸好看到一間小店，走進去便被一些現在才懂得欣賞的茶壺吸引着。我接觸了半年柴燒陶，試着以有限度的知識，猜說那是柴燒窰的作品，凝神貫注地摸着表面，想找出哪兒是「落灰」部分、哪兒是火痕和背面。走到另一間小店，高興地拿起陶器研究釉藥的效果，七嘴八舌議論着那是手揑的還是拉胚的。來到私人開辦的小藝廊，遇上熱心講解的店員，我們厚着臉皮不斷發問。最後，我們滿足地說：「就憑這幾間有品味的陶器店，不枉此行！」

其實我們不是「知少少扮代表」，而是發現自己開始被陶藝改造以致心情激盪——目光在短短幾個月內已發生了微妙而震撼的變化，我們像開了竅，看到世上更多的色彩和原創力，回不去了！

鮮甜在地蔬果 食肉獸也動容

一個忠誠的食肉獸，在旅居台灣這一年居然吃多了蔬果，實在是一件人生大事！我沒有變心，只因台灣是許多食物的原產地，又推崇「在地食材」的飲食文化，尤其是有機種植或自然農法產出的味道，格外鮮甜味美，任何食肉獸都會動容。

我對蔬食的情趣竟被喚醒起來，尤其對小農出產的有機蔬果，我懂得帶着前所未有的開放態度，另眼相看。11月是台東池上鄉「臍橙」的收成期，現居池上的「台灣女食神」莊月嬌（阿嬌）推介，我網上訂購兩箱共50多個臍橙用來送禮。

臍橙又越過高山又越過谷，從東部運到西北部我的門前，我先吃一個驗明正身。刀子切下去，橙汁不斷噴出。吃了幾口，終於明白阿嬌教人鑑賞水果的準則：水果要有一、果甜；二、果酸；三、果香；四、飽滿的果汁；五、細緻的纖維。我口裏的橙，正正符合了這5個標準！

像是自己果園出產一樣，我到處送給朋友，甚至頗折騰地空運了好幾箱到香港給親友共享，整個過程也是一種情趣。幾星期內我吃了超過30個臍橙，生平從未如此rich……in Vitamin C！

嫩滑池上雞 顛覆湯渣概念

阿嬌上周給我冷凍寄運一大鍋「麻油雞」，說天氣轉冷，要給我補身！我也是10個月前在池上第一次吃阿嬌的麻油雞，才知道是放了米酒的雞湯，即香港人說的「雞酒」！麻油雞在台灣很流行，但阿嬌比別人做得格外動人和矜貴，放足薑汁和米酒，還有用上特別有雞味的池上土雞。

我經常吃阿嬌的雞湯。她有時放魚腥草，有時放花膠或沉香。平常我只喝湯，不吃湯渣。不過，阿嬌用的池上雞顛覆了湯渣的概念！我問，為何她挑選的雞這麼多汁嫩滑？她說，她用的是土雞中的母雞，攙入雜糧餵食，不加生長激素和荷爾蒙，在池上好山好水的環境下把土雞養至「18歲」，即約6個月大，雞肚內的蛋囊成形，是「妙齡少女」的意思，所以雞肉嫩滑得來又有嚼勁。

認識多了台灣各地區的有機在地食材及背後的大學問，帶着這些最高標準作為benchmarks（參考標準），探索其他食物，味蕾和鑑賞力打開了一個新格局，回不去了！

浸潤生活情趣 打開一線天

有些人懂得烹飪而變得嘴刁，外出吃飯變得好受罪，唯有多留在家裏吃自己煮的東西。我對咖啡和絲襪奶茶也很有要求，找不到精品咖啡店，寧願不喝；人在外地，經常為了找一杯像樣的絲襪奶茶而疲於奔命！上周到台北音樂廳看表演，每當男合唱團唱到高音時，我聽到有隆隆聲的回音，刺耳得令我不能投入表演。我對文字敏感，菜單上出現任何錯別字，也會渾身不對勁。

有時我不禁問，認識文化藝術提高了觸覺的敏感度，便會對該事物有所要求，往往因主觀認為「不達標」而變得看不上眼、刺耳、反胃，豈不抹煞了情趣？究竟認識文化是詛咒還是福氣？世間可有「無知者的喜樂」？

我只能說，一旦被文藝啟蒙，便回不去了！但同時也打開了新視覺，發現光譜上更多色彩；激活了沉寂已久的味蕾，嘗到從前不懂分辨的味道。文藝是人的精神食糧，打破愚昧無知，進入文明的國度。向着自我實現（self actualization）的境界進發，多一點「苦惱」，才可帶出喜樂的真諦。

在無了期的瘟疫「曠野」中，精神委靡，大家都在soul searching。不妨浸潤在生活情趣和文藝空間裏，用雅興打開一線天？

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com