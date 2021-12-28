News：半山戰前舊宅 譚平以畫反思「界限」

【明報專訊】2021年即將過去，你有為今年回顧嗎？香港魏畫廊及香港滿紙煙雲文化產業最近聯合策展「界|限」，是藝術家譚平在香港的首次大型回顧展。作品超過60件，包括在他40餘年藝術創作生涯中最具象徵意義的作品。譚平於1960年出生，1980年代末留學德國柏林藝術大學，一直探索繪畫、版畫、多媒體、設計等領域。他曾參與籌建中央美術學院設計學院，並成為第一任院長。

展覽分兩部分，魏畫廊之外，部分展品在半山「漆咸居」藝術研究與交流中心展出。漆咸居位於半山漆咸徑1號，為戰前舊宅。展覽分佈在現代畫廊與充滿歷史氣息的建築兩個截然不同的空間，探索藝術家對不同「界限」如黑暗與光明、痛苦與快樂、理智與激情，內心與外界的流動看法。

譚平形容，自己的作品就像「漆咸居」的建築一樣，從一個房間到另一個，既是線形發展，亦是一個整體。父親經歷的病痛與治療，令他對於人體細胞的複製再生有深切感悟。他不少作品均以重複出現的圓、色塊、線條，以繪畫形式向觀眾就生死提問。在他眼中，無論是畫作中的色彩與框架，抑或是生命中的時間與空間，都存在既定邊界，「界限」既維持平衡，當打破時又是令我們改變、進步的開端。在新一年，你有什麼「界限」想要維持或打破？

■界|限

日期：即日至2022年3月7日

地點：魏畫廊（中環雲咸街19至27號 威信大廈地舖B）

時間：周一至六上午10:30至晚上7:00「漆咸居」展覽空間（須預約參觀）

地點：半山漆咸徑1號

查詢：2656 2908

登記電郵：office@amandaweigallery.com