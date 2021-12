注入時裝經典圖案 讓人快樂的工藝家具

【明報專訊】一個品牌的成功,背後大多會有一套完整的世界觀支撐。你可能不認同,可以不喜歡,但大多具說服力、合邏輯。不少時裝品牌近年以家品來擴充品牌版圖,單看近年多少時裝品牌加入米蘭設計周,又或是推出或大或小的家具系列便能略知一二。採訪家品及與工藝相關專題多年,少不免提問:「工藝的目的是什麼?」早前到意大利威尼斯看Dolce & Gabbana首次推出的Casa家俬系列,問品牌設計師之一Domenico Dolce時,他有一個簡單而不忘本的答案——工藝,是叫人快樂。

不少設計師愛以工藝為各式訪談的終極答案,彷彿有了工藝加持便所向無敵,但容易走到一個思考盲點,沒有論及工藝的目的是什麼。按英國學者Richard Sennett於著作The Craftsman所指,工藝精神是一種恒久而基本的人類衝動,一種精益求精的純粹渴求(Craftsmanship names an enduring, basic human impulse, the desire to do a job well for its own sake)。為做而做,在這個目標為本的世代可能讓人三思,但早前到威尼斯發布會與Dolce & Gabbana設計師談起,他們的答案簡單直接而具人性,就是要叫人快樂,貼合意大利人的享樂精神。

按時機而言,Dolce & Gabbana選了一個十分聰明的時間來推出首個Casa家俬系列。在商言商,意大利家俬集團Luxury Living本身有不少與時尚品牌合作的系列。「早前有一個跟Luxury Living合作的品牌轉會,於是其中一條生產線能找新品牌合作,造就了兩者合作的機會。」Dolce & Gabbana創辦人及設計師之一Stefano Gabbana說。另外,時裝銷情近年因為新冠疫情而下調,但家品市場大多有顯著增長,大家因為疫情而願意投入更多資源美化家居,成為開拓品牌新版圖的良好時機。

集合意國最佳工藝坊

在如此時機,Dolce & Gabbana亦聰明地以工藝統一整個品牌陣營,並選擇意大利工藝集散地威尼斯為家俬系列發布地點。回看歷史,威尼斯是重要商貿港口,不少工藝均在此地出入口。城市本身亦有不少工藝,如聞名的Murano玻璃、Luigi Bevilacqua的絲絨提花布料。整個Casa系列正集合了意大利全國及威尼斯最佳工藝坊來合作,例如由Barovier & Toso製作水晶燈,Orsoni主理的馬賽克鑲嵌。這做法除了為品牌注入工藝元素,亦支持傳統工藝坊度過「疫境」,算是另類工藝保育。

為進一步強化Casa系列工藝形象,品牌亦將他們的高級男裝(Alta Sartoria)、高級女裝(Alta Moda)、高級珠寶腕表(Alta Gioielleria)系列同在威尼斯發布,讓人一次過感受品牌整體工藝取向。Casa系列由品牌4個簽名式圖案,包括黑白斑馬紋Zebra、鮮色西西里馬車Carretto、豹紋Leopard及藍白地中海磚紋Blu Mediterraneo組成,均是品牌時裝系列中常用的圖案元素。由衣飾到家俬設計上,亦有不少元素及工藝貫穿系列,如在以鮮色為本的Carretto系列中能看到Alta Gioielleria的馬賽克鑲嵌圖案,Alta Moda不少服裝都以水晶燈形態為靈感。除了傳統工藝,整個發布會亦用上不少新技術,如Carretto系列的巨型地磚便用上火山岩而非陶瓷作素材,一如Alta Sartoria背心上的嘆息橋圖案,便直接印在整幅鑽石布料上,而非傳統地以有色鑽石拼嵌成圖案,貫徹工藝創新的精神。

功能為本 貼合現代生活

「整個Casa系列選了4種不同圖案,但可以分為兩大類,動物圖案及意大利傳統,看似相冲,卻希望能做到有如日與夜的良好平衡。圖案的運用由我主理,而家俬的功能設計,則由Domenico Dolce作主。整個系列的重點是Joy of Life,亦融合了我們的生活風格。我們之前其實亦有推出過家品,首個作品該是坐墊,其後亦偶爾推出個別家品,這次是首次推出完整系列覆蓋所有產品類別。」Stefano Gabbana說。

在威尼斯預覽發布前,有想過家俬系列或只需着墨於品牌簽名式的元素便可了事。但在預覽過後,會發現其設計的功能比想像中好,如推出了不少與SMEG合作的家電,更貼合現代生活考量。「設計時裝和家俬的過程,於我而言是同一件事。家居、服飾及飲食都是生活風格,只要有觀點與角度便能成事。風格有便有,沒有便沒有。我在西西里念書時,本身想念建築,其後改念時裝。我在設計整個家俬系列時,便成為實踐夢想的機會,並以功能而非純裝飾為本。例如眼前這個流動酒櫃(mini bar),採用雙門設計,可隨時轉向方便自己或客人各取所需。現在很多人都會用雪櫃取而代之,但mini bar是我的生活風格之一。Casa系列雖然與Martini Bar一樣呈現我們的生活風格及世界觀,但不同的是Martini Bar以La Dolce Vita為本,感覺講究態度及性感,一如Martini的名字,叫人聯想到黑色西裝、007、電影La Dolce Vita等,在設計風格上大不同。」Domenico Dolce說。

隨着品牌推出家俬系列,整個品牌的版圖已遍及生活不同層面。「但我們尚欠一塊拼圖。我們的夢想,是成立一個包羅萬有的時裝大屋(fashion house),這最後一塊拼圖我們其實已經找到了,但只能在一年後才能揭曉。」Stefano預告。

