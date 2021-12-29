注入時裝經典圖案 讓人快樂的工藝家具

問Domenico Dolce為何整個系列有不少餐具及迷你酒吧，他指Casa系列的本意是與家人與好友分享美好時光，分享美酒佳餚是這概念一部分，亦是意大利的重要文化之一。（品牌提供 / Francesco Dolfo攝）

【明報專訊】一個品牌的成功，背後大多會有一套完整的世界觀支撐。你可能不認同，可以不喜歡，但大多具說服力、合邏輯。不少時裝品牌近年以家品來擴充品牌版圖，單看近年多少時裝品牌加入米蘭設計周，又或是推出或大或小的家具系列便能略知一二。採訪家品及與工藝相關專題多年，少不免提問：「工藝的目的是什麼？」早前到意大利威尼斯看Dolce & Gabbana首次推出的Casa家俬系列，問品牌設計師之一Domenico Dolce時，他有一個簡單而不忘本的答案——工藝，是叫人快樂。

不少設計師愛以工藝為各式訪談的終極答案，彷彿有了工藝加持便所向無敵，但容易走到一個思考盲點，沒有論及工藝的目的是什麼。按英國學者Richard Sennett於著作The Craftsman所指，工藝精神是一種恒久而基本的人類衝動，一種精益求精的純粹渴求（Craftsmanship names an enduring, basic human impulse, the desire to do a job well for its own sake）。為做而做，在這個目標為本的世代可能讓人三思，但早前到威尼斯發布會與Dolce & Gabbana設計師談起，他們的答案簡單直接而具人性，就是要叫人快樂，貼合意大利人的享樂精神。

按時機而言，Dolce & Gabbana選了一個十分聰明的時間來推出首個Casa家俬系列。在商言商，意大利家俬集團Luxury Living本身有不少與時尚品牌合作的系列。「早前有一個跟Luxury Living合作的品牌轉會，於是其中一條生產線能找新品牌合作，造就了兩者合作的機會。」Dolce & Gabbana創辦人及設計師之一Stefano Gabbana說。另外，時裝銷情近年因為新冠疫情而下調，但家品市場大多有顯著增長，大家因為疫情而願意投入更多資源美化家居，成為開拓品牌新版圖的良好時機。

集合意國最佳工藝坊

在如此時機，Dolce & Gabbana亦聰明地以工藝統一整個品牌陣營，並選擇意大利工藝集散地威尼斯為家俬系列發布地點。回看歷史，威尼斯是重要商貿港口，不少工藝均在此地出入口。城市本身亦有不少工藝，如聞名的Murano玻璃、Luigi Bevilacqua的絲絨提花布料。整個Casa系列正集合了意大利全國及威尼斯最佳工藝坊來合作，例如由Barovier & Toso製作水晶燈，Orsoni主理的馬賽克鑲嵌。這做法除了為品牌注入工藝元素，亦支持傳統工藝坊度過「疫境」，算是另類工藝保育。

為進一步強化Casa系列工藝形象，品牌亦將他們的高級男裝（Alta Sartoria）、高級女裝（Alta Moda）、高級珠寶腕表（Alta Gioielleria）系列同在威尼斯發布，讓人一次過感受品牌整體工藝取向。Casa系列由品牌4個簽名式圖案，包括黑白斑馬紋Zebra、鮮色西西里馬車Carretto、豹紋Leopard及藍白地中海磚紋Blu Mediterraneo組成，均是品牌時裝系列中常用的圖案元素。由衣飾到家俬設計上，亦有不少元素及工藝貫穿系列，如在以鮮色為本的Carretto系列中能看到Alta Gioielleria的馬賽克鑲嵌圖案，Alta Moda不少服裝都以水晶燈形態為靈感。除了傳統工藝，整個發布會亦用上不少新技術，如Carretto系列的巨型地磚便用上火山岩而非陶瓷作素材，一如Alta Sartoria背心上的嘆息橋圖案，便直接印在整幅鑽石布料上，而非傳統地以有色鑽石拼嵌成圖案，貫徹工藝創新的精神。

功能為本 貼合現代生活

「整個Casa系列選了4種不同圖案，但可以分為兩大類，動物圖案及意大利傳統，看似相冲，卻希望能做到有如日與夜的良好平衡。圖案的運用由我主理，而家俬的功能設計，則由Domenico Dolce作主。整個系列的重點是Joy of Life，亦融合了我們的生活風格。我們之前其實亦有推出過家品，首個作品該是坐墊，其後亦偶爾推出個別家品，這次是首次推出完整系列覆蓋所有產品類別。」Stefano Gabbana說。

在威尼斯預覽發布前，有想過家俬系列或只需着墨於品牌簽名式的元素便可了事。但在預覽過後，會發現其設計的功能比想像中好，如推出了不少與SMEG合作的家電，更貼合現代生活考量。「設計時裝和家俬的過程，於我而言是同一件事。家居、服飾及飲食都是生活風格，只要有觀點與角度便能成事。風格有便有，沒有便沒有。我在西西里念書時，本身想念建築，其後改念時裝。我在設計整個家俬系列時，便成為實踐夢想的機會，並以功能而非純裝飾為本。例如眼前這個流動酒櫃（mini bar），採用雙門設計，可隨時轉向方便自己或客人各取所需。現在很多人都會用雪櫃取而代之，但mini bar是我的生活風格之一。Casa系列雖然與Martini Bar一樣呈現我們的生活風格及世界觀，但不同的是Martini Bar以La Dolce Vita為本，感覺講究態度及性感，一如Martini的名字，叫人聯想到黑色西裝、007、電影La Dolce Vita等，在設計風格上大不同。」Domenico Dolce說。

隨着品牌推出家俬系列，整個品牌的版圖已遍及生活不同層面。「但我們尚欠一塊拼圖。我們的夢想，是成立一個包羅萬有的時裝大屋（fashion house），這最後一塊拼圖我們其實已經找到了，但只能在一年後才能揭曉。」Stefano預告。

文：Dawn Hung

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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