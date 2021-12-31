當代舞×棟篤笑 思辨自然科技之歷險

【明報專訊】再不注重環保，人類便要因大自然受過度破壞面臨世界末日了！這些說話人類聽過千次萬次，卻總是改變不了傷害大自然的揮霍生活。當代舞者楊浩便想到結合當代舞和棟篤笑，藉着《浩浩歷險記——放飛大自然》，分享有關自然與科技發展的思辨。

楊浩自2018年開始嘗試融合當代舞和棟篤笑。他有個角色名為浩浩，在之前的表演《浩浩傳奇》已曾經出場。當時楊浩在訪問中提過受當代舞大師Pina Bausch的舞蹈劇場啟發，嘗試在表演中分享舞者的故事。今次《浩浩歷險記》同樣是說自己的故事，但主題稍有不同。

表演內容源自楊浩在城大創意媒體學院上課時，學院副教授許煜問到：「科技和自然有什麼分別？」（What is the difference between technology and nature?）當代舞和棟篤笑是楊浩用的表演形式，最終是要回應此「技術哲學」（philosophy of technology）問題。

帶給他啟發的人，還有已故韓裔美籍藝術家白南準。生於1932年的他被譽為影像藝術的始祖，擅長以當代最新科技及大眾媒介創作，M+現時正展出其作品。楊浩創作是次表演的靈感，來自白南準代表作之一《電視佛陀》（TV Buddha），在1974年發表，作品是這樣的：一尊冥想中的佛祖坐在電視機前，觀看直播影像，直播的正是這凝望着電視的佛祖。因為佛祖雕像包含宗教、歷史、東方思想等象徵意義，當它與代表科技、未來、西方思想等的電視互相對望，便形成一個你望我、我望你，自我封閉的迴路。

放下社交媒體「阻擾」

楊浩因疫情而嘗試冥想，覺得能讓人學習放下焦慮，尋回自己最重要的事物，他亦因此留意到《電視佛陀》這作品。楊浩由此作品反思從前媒體（media）的出現，是對生活的一種提升，但如今的社交媒體（social media），對人來說卻是「阻擾」。這一點正正像白南準作品的寓意，要觀眾思考現代科技如何影響人的生活？人又應如何脫離媒體造成的封閉迴路？

科技之外的主題，便是自然。楊浩會用現實生活的經歷為例子，如在表演中分享與環保主義者太太相處的壓力。人總有惰性，太太對環保的要求總讓他內心非常掙扎；同一時間，他也會從抽象角度思考自然，參考法國人類學家Philippe Descola的著作Beyond Nature and Culture ，楊浩認為Nature只是文化產物，沒有最終定義，甚至並不「存在」。有人會認為自然是與人工相反的產物，或相對城市部分的郊野自然環境；而楊浩覺得人們太習慣以二元法理解科技和自然。

做藝術=破壞環境？

在上次《浩浩傳奇》，楊浩曾自嘲做舞者的薪水甚少；今次同樣地透過棟篤笑，也就是類似「直面劇場」般與觀眾直接對話的形式，自稱表演主持浩浩，邀請觀眾一起思考這個問題：「其實做表演是否一種浪費？」劇場本來就是最「不自然」，花費大量道具布景為觀眾呈現新世界的一個空間。又例如做裝置藝術作品，楊浩的觀察是，總是涉及物料製造，而這些物料又很難回收或重用，如何確保自己做藝術不會造成浪費並破壞環境？這樣表演者與其表演想帶出的信息，才能做到知行合一。楊浩表示道具與布景將由特別方法製作。

與上次表演類似，《浩浩歷險記》同樣是利用「浩浩」這名當代舞者的思考視角出發創作演出，思考自然。楊浩分享會在表演中帶領觀眾，思考表演藝術和視覺藝術的分別，觀眾觀看的自由，東方人參與西方主導當代藝術時的迷茫等。

楊浩的表演從貼地的生活掙扎，到抽象的概念辯論，在訪問中拋出了許多問題，也分享過作品中的幾個有趣笑話，可見他點子多多。但最大挑戰應該是如何讓這些討論在表演中以流暢編排呈現，舞蹈部分又會如何安排？這些楊浩無法示範，留待他在表演中解答了。

■《浩浩歷險記——放飛大自然》

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰下午3:00及晚上8:00

地點︰葵青劇院黑盒劇場

票價︰$220

網址︰bit.ly/3soj7su

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤