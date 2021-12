【明報專訊】Hope all is well with you,是藝術家周睿宏及朱凱婷的聯展,主題分別關於社會和自身的「不確定性」。周睿宏選擇玻璃和刀片等物料,以作品表達對社會「不確定性」的興奮與恐懼;朱凱婷則探討身體與創傷,以肩膊做作品切入兩性身體政治,甚至敢以經血作畫挑戰各種禁忌。

■Hope all is well with you

日期︰即日至2022年1月16日

時間︰上午11:00至晚上7:00(周一休息)

地點︰1a空間(土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村14號)

網址︰bit.ly/30RRTPu

文:胡筱雯