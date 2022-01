一家大細宅家好節目 新年打新game 鬥萌鬥激

《雙人成行 It takes two》(品牌提供)

【明報專訊】踏入2022年,少不免一家大小在家齊齊慶祝。飲飽食醉之後,最佳餘興節目當然是打機!對戰或合作過關,一樣樂趣無窮。兩日假期,無論是Switch、PS還是Xbox用家,都一於玩盡新game賀新年!

搞鬼貓咪軍團攻城堡

手機塔防式遊戲《貓咪大戰爭》在Switch推出新作——《兩人一起!貓咪大戰爭》。戰鬥系統依舊輕鬆上手之餘,還加入兩人合作模式,獲得雙倍「喵」快樂。

遊戲中,玩家要操控造型搞鬼的貓咪軍團攻陷敵人城堡,既可以與朋友組隊,亦可以在對戰模式互相廝殺。其中在雙人模式中,兩人各控制5名貓咪角色參戰,戰鬥途中釋放「貓咪炮」時,若兩人同一時間點按下並取得「超成功」,威力會增強至兩倍!

而在對戰模式中,貓咪間會相互對抗。玩家可利用對戰專屬的新功能「屬性貓咪炮」,將貓咪的能力提升至極限,愈了解貓咪屬性便愈有利。遊戲中合共逾350種貓咪角色登場,玩家可以從推進遊戲收集而來的貓罐頭或稀有券來轉轉蛋,獲取的貓咪們都可以培養、進化。

■《兩人一起!貓咪大戰爭》

機種:Switch

遊玩人數:1至2人

售價:$79

走入迪士尼世界慢活

新年不想打打殺殺傷和氣,《Disney魔法城堡 我的快樂生活2: Enchanted Edition》就非常合適。玩家成為夢想世界的居民,與米奇他們一起出門遊玩、購物、打扮、釣魚、慶生、參加舞會等,體驗各種慢活的活動 。玩家可以在《冰雪奇緣》、《白雪公主》等世界中,與逾百名迪士尼角色一起冒險或生活,並可以收集材料製作衣服和家具,自由佈置咖啡廳來招待迪士尼朋友。玩家亦可以觀賞閃閃發亮的燈光show,玩法多姿多采。

■《Disney魔法城堡 我的快樂生活2:Enchanted Edition》

機種:Switch

遊玩人數:1人

售價:$339

天竺鼠車車開派對

一架架可愛的天竺鼠車車於全新城鎮──天竺鼠鎮中結集,參加熱鬧派對!《PUI PUI 天竺鼠車車 一起來!天竺鼠車車派對!》合共有10種小遊戲,包含「天竺鼠節奏」、「天竺鼠足球」、「天竺鼠警察抓小偷」等。此外,玩家還可以藉着持續發展城鎮建設,讓更多天竺鼠車車前來遊玩,最多可遇見40種以上。玩家可以餵食或親親天竺鼠車車增進感情,於天竺鼠車車聚集的地方放置食物的話,他們更會蜂擁而至。另可利用多達80種裝飾品,自由打扮喜歡的模樣,再拍下照片與好友分享。

■《PUI PUI天竺鼠車車 一起來!天竺鼠車車派對!》

機種:Switch

遊玩人數:1至4人

售價:$339

年度得獎大作 充滿驚喜

勇奪2021年Game of the Year大賞的《雙人成行 It takes two》,遊戲講述一對夫婦瀕臨離婚,兒子希望兩人和好如初的願望,竟然令他們化成布偶公仔掉進奇幻世界中,只有合作渡過重重難關才能變回人類。

遊戲中玩家將面對各種挑戰,而且需要合作才能完成任務。每個版圖都有新增的角色技能,而且每關內容都與故事緊緊相扣。遊戲另一有趣之處,是解決難題過關的方法並不止一個,而不同的通關過程更會影響故事發展,讓每次玩都有新驚喜。

■《雙人成行 It takes two》

機種:PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

遊玩人數:1至2人

售價:$159.5(新年優惠價)

找不同 鍛煉右腦

想玩遊戲之餘可鍛煉腦筋?《右腦達人 找錯糾察隊 for Nintendo Switch》是好選擇。遊戲基本玩法跟「找不同」相似,但會加添不同限制提升難度。遊戲有3大模式,「爽解模式」要於10秒內從多變的題目中找出不同之處;「宴解模式」最多4人對戰,玩法豐富多變;最後是挑戰自己的「全解模式」,無限制時間,全神貫注於逾500張插圖中尋找不同之處。每次遊玩時間約10分鐘,最適合繁忙都市人忙裏偷閒。

■《右腦達人 找錯糾察隊 for Nintendo Switch》

機種:Switch

遊玩人數:1至4人

售價:$199

動作戰略合一 育成大國

《真.三國無雙》的20周年紀念作《真.三國無雙8 Empires》,除保留爽快殺敵外,更加入戰略模擬要素。今集一大特色是「攻城戰」,率領軍隊奪取城池。玩家可體驗到即時戰略中時刻變化的戰况,靈活運用計謀或自身武將戰鬥力攻下城門。另保留「政略系統」,玩家可體驗君主、將軍、兵卒以至武將生涯,透過和各武將交流,建構關係,育成強大的國家。

■《真.三國無雙8 Empires》

機種:PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

遊玩人數:1人

售價:$468

●2022年新作

回到遠古 集齊寶可夢

Pokémon新作《寶可夢傳說 阿爾宙斯》將於1月28日推出,對應中文版。背景回到遠古時代,一探寶可夢的史詩式故事。在故事地點「洗翠」地區,來自各個地區所組成的「銀河隊」前來調查,主角在因緣際會下遇見研究寶可夢生態的拉苯博士,並成為銀河隊調查組的一員。目標是與所有寶可夢相遇,完成這個地區的第一本寶可夢圖鑑,因而展開在洗翠地區的冒險。

跟以往《寶可夢》系列不同的是,今次加入了「研究等級」,需提升研究等級才可完成寶可夢圖鑑。而且今次亮相的是「遠古寶可夢」,因此不少寶可夢的造型與前作大不同。

■《寶可夢傳說 阿爾宙斯》

機種:Switch

遊玩人數:1人

推出日期:1月28日

售價:$429

文:JJ

編輯:梁小玲

