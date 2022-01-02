【明報專訊】對年代這回事敏感，愛讀傳媒如何回顧2000年代、2010年代，雖然這樣劃出十年作為年代，不過是人為的劃分。我一直喜歡一張叫life in months的圖表，它把人生畫成1000個小圈，看起來數量不多的圈，每圈代表一個月，每月完結時把一個圈填滿，會倍覺年月的重量。

兩年前，2020年代來臨前，我跟設計師三三說，不如我們改編這個life in months，製作成一個十年曆送給朋友，她一口答應了。那時覺得經歷過2019，未來雖不確定，但2020年代這十年，總是有希望的吧，所以想通過這設計，跟大家溫柔地說句：讓我們一起向前邁進。

填滿十年曆的頭兩行，那代表這頭兩年24個月的小圈後回望，心境已完全不同了。現在再看這十年曆，反變成咬緊牙關，一圈一圈捱過的紀錄。我跟三三說，原本在十年曆上那句「我們一起走」，現在改成「我們一起走下去」，好像更回應到這座城市的情緒。

將這新版本送給大家，但願無論發生何事，我們繼續同在一起，每月一圈一圈把它們填滿，一起走下去，走過暫時難以置信地不易過的2020年代。

文•黃宇軒

圖•三三 （IG: @lightime_blossoming）

編輯•蔡曉彤

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