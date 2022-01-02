一小時生活圈：在土瓜灣與重慶大廈游走 印度裔港人扎根與尋根之旅

【明報專訊】最初搬到土瓜灣，Jeffrey Andrews（Jeff，安德里）總是羞於啟齒，但現在他以作為這個社區的街坊自豪。搬離中產區黃埔，更走進重慶大廈工作，生活圈圍繞油尖旺一帶，他逐漸脫胎成為另一個人，慢慢重尋家鄉印度的文化根源，同時識認自己的香港人身分。

導賞員：Jeffrey Andrews

我從黃埔搬到土瓜灣已12年，穿梭重慶大廈工作同樣是12年時光，一星期會在重慶帶兩三次導賞團，今次從我家出發，給大家另一番體驗！

1小時我們去到……

雖然土瓜灣有了港鐵站，Jeff還是喜歡坐巴士，半小時可從家中到達重慶大廈，偶爾會由尖沙嘴走路到佐敦幫襯大牌檔，或到廟街、女人街逛逛，身為基督徒的他周日必到聖安德烈堂。他家附近有球場，但現時因隨朋友可到佐敦三軍會草場踢波，是上流階層才有權進入的場所，令他更感受到少數族裔朋友沒人脈下使用社區資源之難。回想昔日少年時在黃埔的安穩生活圈，原來紅磡街市是他學會在社區建立關係的啟蒙地。

■我的生活圈

朋友到Jeff的家都會經歷這樣的心情：爬9層樓梯儲着滿腔怨氣，主人翁打開門來，見到那寬敞別致的家，氣便全消。愛足球的他把其中一間房佈置成曼聯主題房，客廳裏收藏很多「車仔」與香港舊建築模型，他說想砌個迷你城市，碰巧對面鄰居一家人的爸爸是巴士車長，更是投緣，關係和洽，「有時我看不懂中文通告，他們會把事情告知我」。

大廈所在的下鄉道貼近東九龍走廊，在家中會清楚聽見車聲，他帶我們上天台看看，「我常覺得這邊位處中間，十三街與海皮是很不同的地方」，出發到樓下，即見一座天后古廟，轉角便是新土瓜灣站出口。他朝另一頭往上鄉道走，是斯里蘭卡佛學與文化中心的舊址，旁邊舊樓亦曾有清真寺隱身其中，他笑談年少時「行錯路」的回憶，「細個時大佬說吹雞到土瓜灣，入去見到油漆，他說開始做嘢，我話吓？玩嘢？然後跟兄弟一齊paint、paint、paint」，一心準備來「劈友」，誰知是幫清真寺免費髹油。

拐彎便到土瓜灣遊樂場，他不時來踢球，說南亞裔小朋友會在場邊打板球（cricket），但常被保安驅趕，「等到下半場有個10分鐘break，他們就會即刻落去打打打，然後又回到球場側邊位打」。為什麼他們喜歡這種運動？「因為那是國技，以前英國統治印度、巴基斯坦，我們用板球打敗他們，通過運動覺得『我不受你管』，所以對他們來說是一種身分認同。」在香港土生土長的他雖是印度裔，則較愛足球，少年時也以腳法踢走歧視，「我細個在黃埔住，到大環山（公園的球場）踢波，會聽到人說一些不好的說話，但踢完他們又ok」。「那也不容易，我會返屋企同媽咪講：你為何要把我生成這種顏色？她說如果你是白人，不就要常洗澡？那你還怎麼可以常去踢波？我立刻便ok了。」

回憶舊香港 牛棚的味道

往煤氣鼓旁的十三街走去，他偶爾在這裏家訪服務對象，形容比他住那邊更草根，晚上不少南亞裔人買杯奶茶坐在附近聚會。他說從前對土瓜灣的印象來自牛棚的味道，與父母到啟德機場路上總會聞到，「我爺爺是1963年來香港，他跟我說過很多古仔，點心一蚊都唔使，搭車一蚊都唔使，我會感覺到這就是舊香港」。他邊走邊說，金融海嘯爆發後，家中財政出問題，他2010年隨家人從黃埔搬到近海邊的美景街，十分不情願，「那時還未是註冊社工，不過已做社區工作，都有很多不解，這是我幫的人才住的地方，我為何要搬到這裏？我跟好有錢的印度裔朋友一講住土瓜灣，他們都會變樣，我便改說住九龍城碼頭那邊，現在就直接講住9樓，要走樓梯上來」。為何有這樣的改變？「如果我自己都容許他們歧視，怎面對client？我得更堅定才行，我們沒有錯啊！」

「我覺得這裏就是我的家。」Jeff婚後與太太搬到現址，我們走到昔日他與父親同住近海皮的美景街附近，在土瓜灣道上巴士到尖沙嘴，他習慣往上層坐第一排，指指外面，說這邊不斷建新樓，面貌變得快。每天他乘巴士上班，「在附近搭28號，如果有時間可以行去搭796X，能看到海景」，「我和太太放完工都盡量搭巴士回來，就算地鐵幾分鐘已到，巴士要半小時，我們還是享受那個過程」，坐巴士有什麼不同？「更有人味，so fantastic to see香港嘅dynamics（這樣看着香港的動態實在太棒了）。」

在梳士巴利道下車走到重慶大廈，路經海旁時，我們談到他的夢想，是希望有一座關於香港少數族裔文化的博物館。他也想到土瓜灣有很多閒置貨倉，如果能用作多層社區中心也不錯，適合不同宗教、喜愛不同運動的人使用，雖然佐敦有一所多元文化活動中心，「不過說實在，在政府的中心預訂場地有很多手續，基層年輕人想自發舉辦一些活動會較難」。他想像重慶大廈終有一天能被肯定作香港的文化遺產：「可以有兩三個舖頭可做展覽廳，又或有個diversity room（多元文化室），搞些對話、音樂及文化活動。」若將來重慶消失，即使小店能搬到旁邊美麗都大廈，他覺得亦不再是同一回事。

「八成時間」在重慶 導賞常滿

現在Jeff帶隊的重慶大廈導賞團常常爆滿，這天帶我們走一次，他邊走邊跟店主打招呼，看看阿姨炮製印度南方的傳統薑味拉茶、嘗嘗餐廳東主Paul用非洲樹枝浸的酒，探索一番，我們又爬到天台去看城市的山與海，如今壯闊海景被海旁新建的商場與酒店遮去許多了。Jeff形容生活「八成時間」在重慶，12年之間，香港變了許多，他也變了許多，不過他總往好處看，努力與任職機構舉辦活動，聯繫重慶群體的關係。

搬到土瓜灣前半年，他被曾位於黃埔的星空電視台（Star TV）裁員，媽媽往重慶大廈參加一個祈禱會，為他找到現職機構的空缺，「對我來說，她真是一個change maker和fighter（帶來改變和奮鬥不懈的人）」，「我媽咪是正宗香港人，很懂香港人的一套，從前她會叫我去紅磡街市，卻沒給我錢，那時我們經濟不好，她叫我Jeff，去街市攞兩個番茄，我好尷尬，但（檔主）婆婆卻真的會給我，然後出糧後還她錢。這是媽媽在社區建立關係的方法。一個不諳中文的少數族裔女士，我不知她是怎麼做到的，今日做導賞的我也像她那般草根。」已過世的母親把土瓜灣居所佈置成溫暖的家，「我學着她，wherever is your home, you make it as beautiful as you can（家在哪裏都好，應該盡力讓它變得美麗）」。

推廣少數族裔文化 凝聚力量

他在土瓜灣與重慶尋根，連繫起「鄉下」Chennai（印度南部城市），更連繫着他心中的舊香港。「我有一個很動人的故事」，Jeff記起近日有個香港家庭報名參加重慶導賞團，「他們跟我說那是移民前參加的最後一個tour，我一邊覺得開心，一邊感到沉重。我想他們會更感覺到與少數族裔站在同一方，因為他們將在別的地方生活，也會成為那裏的少數族裔」。但他身在此地仍「感受到一股力量」，「今天能做什麼就做什麼，and then睇吓點啦，just go！因為你不會知道將來是如何的啊」。

文˙ 曾曉玲

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■規劃這個圈！

倫敦版重慶大廈的平等規劃

若重慶大廈要重建，少數族裔的社區如何保留？「倫敦版重慶大廈」Elephant and Castle商場的故事，或可借鏡。這個舊商場是拉美裔的重要社區，政府的平等性分析（Equality Analysis）發現，重建後小店將無法負擔租金而遷走，或令社區分崩離析。

平等規劃有賴政策支持。英國的《平等法案》（Equality Act）規定公營機構有責任保障平等，倫敦版的2030+（London Plan）亦要求所有發展計劃保障不同社群的需要。因此，政府批出規劃許可時附加條件，要求發展商提供一定可負擔的舖位，並助小店覓地搬遷，雖然至今僅安置了一半。

穆斯林婦女去哪裏游水？

香港未有類似平等性分析的政策，Jeff亦說少數族裔缺乏社區設施，那麼《香港規劃標準與準則》第三章的社區供應標準，有否考慮不同族裔的需要？發展局曾指出，部分設施的規劃以人口數字為基礎，部分則考慮人口特徵、地理等多項因素。不過，民政事務總署等部門均表示，各類設施均沒有以族裔區分服務對象。至於Jeff提及的多元文化中心，則是油尖旺區獲政府撥款1億元的社區項目，並非常規設施。

若有相關平等政策，相信多元文化可令大家的生活更精彩。例如新加坡就讓不同族裔的居民參與建設、管理社區中心，照顧大家需要。加拿大多倫多的街坊則發揮創意，例如在泳館設穆斯林婦女專屬時段，在公園設烤薄餅的窯爐（Tandoor），不論是否印裔家庭，也可野炊同樂。

文：伍美琴（香港中文大學城市研究課程主任）、黃熙麗（研究助理）

圖˙ 莊璇

{ 攝影 } 林靄怡

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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