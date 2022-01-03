安老2.0：創新課程培訓生力軍 守護長者

【明報專訊】香港社會持續高齡化，安老業人手卻遠追不上高齡化速度。根據香港安老服務協會2020年的調查推算，本港安老業約有6000個職位空缺，當中以院舍護理人手最為短缺。

平日於院舍見到前線護理員，大多上了年紀，年輕面孔少之又少。安老行業人手短缺，求才若渴，政府和安老業界推出各式各樣安老課程，希望培訓新血，吸引年輕人入行。但事與願違，以社會福利署推出「青年護理服務啓航計劃」為例，只有約兩成學員完成計劃後受聘於社福單位。

傳統課程欠軟技能

前線人才流失，而且缺乏年輕人入行，兩年前我決定入讀護理員培訓課程，目的是深入了解長輩身心需要，並了解前線護理員的工作情况，希望出一分力，向社會推廣安老行業。課堂上，講師近乎依書直說講述基本護理概念，關於長輩心靈需要、溝通技巧、情緒處理等軟技能（soft skills），卻鮮有觸及。安老行業最新發展，例如樂齡科技應用、自立支援照顧，更是未曾提起。我的原意是通過課程理解前線護理員工作情况，卻事與願違。

我很好奇我的同學是為什麼選擇護理員證書課程，大多數人回答是為轉行做準備。想轉換工作跑道，進修是不二途徑，但讀畢傳統安老課程後，是否真的與安老行業前線照顧工作接軌？我對此頗有保留。畢竟照顧長者，除了日常護理，還涉及長輩們不同生活面向，他們的情緒起伏、身體變化、生活習慣、喜好，只有用心觀察、主動溝通，加上臨牀經驗，才能有較全面認識。在安老院舍裏，入住的長輩身體可能稍有不便，但這不應該否定他們的獨特個性，應本着「以人為本」的態度照顧長輩。然而，傳統安老課程只着重基本護理技巧，鮮有教授軟性技巧，畢業學員一旦進入安老機構工作，與性格迥異的長輩朝夕相處時，他們真的準備好了嗎？

拓展安老新模式

我最近認識了安老課程培訓機構Generation Hong Kong與陳廷驊基金會共創「銀齡守護者」，以嶄新互動教學方式，栽培安老生力軍。課程講求創新，融合樂齡科技產品、自主照顧，既配合安老業最新發展趨勢，也進一步拓展安老新模式，鼓勵長輩自主自立，前線護理員以同行者身分，陪伴長輩，守護他們的生活，為「護理」賦予新意義。

我早前曾與「銀齡守護者」學員就「未來安老」這主題作分享，我又問他們為什麼來上課？其中一個同學的答案令我難忘：「看見計劃用上『守護』這兩個字，感覺好有使命感，很吸引我！」

該學員在為期2個月全日制課程中，能學到觀察長輩需要的技巧，與他們交流互動。課程亦講求同理心與價值觀培育，實踐老吾老以及人之老的照顧模式。而且課程計劃會跟理念相近的僱主合作，配對適合人才，近八成學員畢業後仍持續留在安老業界工作。這令人鼓舞的成績，有望紓緩安老業人手不足的壓力，為安老行業帶來新景象。

照顧，實在不止是一種工作，更是一種守護長者的使命。培訓機構可以多了解學員的職涯發展目標，提升學員參與度與留在行業的機會。只要我們願意共同突破、創新，要迎接更多安老生力軍，仍是充滿可能。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）