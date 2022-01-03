醫賢心事：新藥抗頑治抑鬱症

【明報專訊】常用抗抑鬱藥包括血清素、血清素及去甲腎上腺素調節劑，以及舊式三環素藥物等。但總是有些病人，服用了不同抗抑鬱藥，病情也得不到好轉，我們稱這類抑鬱症為「頑治抑鬱症」。

兩年前，美國食品藥物管理局通過了一種新抗抑鬱藥，為頑治抑鬱症病人提供多一個選擇。近日，這藥物已引入本港。這種抗抑鬱藥跟傳統不同，是噴鼻式抗抑鬱藥，透過鼻黏膜吸收，因此起效較快，在數小時內病人的情緒已經有機會得到改善。

噴鼻式 須醫生監督使用

這種抗抑鬱藥藥理跟傳統抗抑鬱藥不同，它必須與其他抗抑鬱藥同時使用以達到最佳效果。另外，這種噴鼻式抗抑鬱藥的使用方式也與傳統抗抑鬱藥不同，它必須在診所由醫生監督下使用，不能帶回家中。第一個月1星期使用2次，病人每次要留在診所觀察2小時，以便醫生觀察病人的反應。可能出現的副作用包括暈眩、解離（一種思想、感覺、時空跟現實脫離的感覺）和血壓短暫升高等。第二個月的使用次數可以減少為每星期1次，第三個月視乎情况可以再減少為每2星期1次。這藥物只適合成年患者使用。

頑治抑鬱症的治療方案還包括其他類型的藥物，如多巴胺抑制劑、鋰劑，亦可以考慮心理治療，以及其他物理型治療，如腦電盪治療和腦磁激。

每個病人需要的治療也不同，如果你受抑鬱症困擾，可以找你的醫生談談。

文：何浩賢（精神科專科醫生）