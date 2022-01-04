大頭茶 挖耳草 山一籠雞 山野慢行 細賞奇花異草

挖耳草——Bond：水生植物，像豬籠草、捕蠅草一樣長有捕蟲結構，可把昆蟲困住，消化並吸收額外營養，因此可生長在較貧瘠的濕地。圓圖是挖耳草的黃色花朵（楊柏賢攝/Ricky Chung提供）

殼斗科植物——Daniel：殼斗科植物，果實分兩部分：殼斗和堅果，不同屬和品種的殼斗各有特色，而小葉青岡（圖，Cyclobalanopsis myrsinifolia）的殼斗是碗狀一圈圈橫紋包着半邊堅果。現在果實還未完全成熟，熟了會變成啡色；Bond：松鼠和飛鼠都喜歡吃殼斗科植物的果實，因為營養價值高，且秋冬的糧食很少。在牠們儲糧過冬時，幫助了該植物傳播種子，可惜現時香港已沒有原生松鼠，飛鼠亦已在本港絕迹，失去了傳播種子的媒介，令它們的分佈十分狹窄和分散（楊柏賢攝）

山一籠雞——Ricky：是不太常見的植物，我第一次看見它就是在紫羅蘭山徑。花朵與同屬植物相似，所以要靠葉子特徵來辨認；Bond：不耐陰，喜歡生長在山上陽光充足的斜坡、灌叢。考究不到為何會這樣命名，在我初學植物時，曾被山一籠雞、七葉一枝花、海島十大功勞等趣怪名字吸引，很想找它們出來了解更多（楊柏賢攝）

栓葉安息香（Styrax suberifolius）——Daniel指出，辨認植物時葉面和葉背也要觀察，如這種植物的特色在葉背，呈淺褐色，容易認，而且花靚、果特別，是很有觀賞價值的香港原生植物。（楊柏賢攝）

少花腰骨藤（Ichnocarpus jacquetii）——植物愛好者Daniel和Ricky在人迹罕至的郊野找到這種多年未被發現的植物，由於它的本地紀錄甚少，他們花了不少時間才能確認品種，過程好玩之餘亦希望為保育出一分力。（Ricky Chung提供）

鴨腳木（Schefflera heptaphylla）——又稱為鵝掌柴，掌狀複葉倒轉看形像鴨腳，秋冬季開花，是一些在秋冬季才活躍的蜜蜂、蝴蝶、甲蟲等的重要蜜源，對於生態系統十分重要；我們吃的冬蜜很多時就是它的花蜜。（香港戶外生態教育協會提供）

【明報專訊】近日大棠楓香林水泄不通，因為紅葉來了！過了冬季，吊鐘含苞待放，遊人又爭相賞花。如果不是紅葉季、賞花季，平時行山都是匆匆而過，一心只想到觀景台打卡吧！「以往行山行得快，覺得錯過了很多東西。」有行山多年的植物愛好者惋惜地說。山中除了一片綠色，細心看還有很多美麗花朵和果實，不妨慢下來，用另一角度欣賞大自然。

「唔該借借」這句話，在香港各區的山野路上聽過不少遍，行山人士從旁邊呼嘯而過，無論男女老幼也行得很快。在嘉道理農場暨植物園從事保育工作的植物愛好者幸敬陽（Daniel）表示：「入行前已喜歡行山，玩毅行者、參加比賽，追求速度為主；現在追求另一種東西，行慢一點。」曾在嘉道理農場工作的Ricky Chung跟Daniel一樣熱愛植物，他感嘆地謂，以往行山行得快，錯過了很多東西。這天記者就跟他們慢慢行大潭紫羅蘭山徑，看看他們所追求、不想錯過的是什麼？

四季都有花看 溪邊利植物生長

紫羅蘭山徑以賞吊鐘花（Enkianthus quinqueflorus）聞名，但花期未到，有什麼好看？Daniel稱，其實一年四季都有花看，不過通常春天開花的植物多一點，秋冬開花的相對較少。我們一路上不時停下來，例如抬頭看看大大朵長在樹上的大頭茶（Polyspora axillaris），白色花瓣、黃色花蕊，活像個太陽蛋；走到山邊的斜坡，垂頭看看有「山一籠雞」（Strobilanthes apricus）。山有「一籠雞」？原來那是長有紫色花的植物；走到草叢又四處張望，看見小小的苞舌蘭（Spathoglottis pubescens），黃色的花瓣在陽光下特別明亮。

走到溪流處，他們又停下來，Ricky說：「來到有水的地方會特別留意，因為很多植物都要在濕潤的環境才能生長。」Daniel蹲下來，指在水邊生長的挖耳草（Utricularia bifida），果實橢圓形，偏向一邊生，加上幼長的花序梗，就像清潔耳朵用的耳挖。無論花或果都比手指甲小，「一般人不會留意；別人通常留意大花，其實細花細心看也很美」，Ricky說，「如果匆匆而過就浪費了」。

花果相似 憑葉脈絨毛辨認

他們不消幾秒就能指出植物的名稱，其實香港約有2100種原生植物，在一般行山者眼中，葉好像每塊差不多，認花或果應該較容易？他倆卻說不同植物的花果其實也十分相似，舉例，山一籠雞的花與同一個屬植物的花很相似，Daniel解釋，「所以主要是認葉，它的側脈輕微凹下去，葉底有絨毛，與同屬植物的葉不同」；香港四大毒草之一牛眼馬錢的果與山橘很像樣，Ricky提醒大家，亂摘「會出事」。

二人可以不加思索地認出不同植物，背後下了很多苦功，他們遇見不認識的植物時，先拍下照片，回去再用網上資源和書籍慢慢查證，Ricky指「查的過程會學到知識」，是一個樂趣，如果查不到，可以在網上討論區請教植物同好。Daniel則認為辨認過程沒什麼趣味，但成功找到很有滿足感。

蜎窿蜎罅發現「失蹤」少花腰骨藤

他們已能辨認出多種本地原生植物，因此不時「蜎窿蜎罅」尋找罕見的植物，2021年他們找到多年沒有紀錄的植物——少花腰骨藤（Ichnocarpus jacquetii）。根據2009年出版的《香港植物誌》，此物種只有一份1914年時採集的標本存放於香港植物標本室。他們翻查過不同資料、文獻，均未有發現新近紀錄，相信已多年沒人見過它的蹤影。

2020年初，Daniel在南涌附近行山時發現未見過的物種，回去翻查資料，在2021年5月跟Ricky再去，但因沒有花和果實，不能證實是什麼物種。他們再反覆推敲，懷疑是少花腰骨藤，於是根據它的花期再去考察。Ricky回想，2021年8月第三次到訪時，「首先看見路邊的那棵沒有開花，失望到爆」，不過轉個彎離遠看見紅色花，符合植物誌的描述，非常開心，「影相都影了1個小時」，Daniel笑說道。

他們從看似呆板的芸芸植物裏，尋獲莫大的樂趣。這趟路程臨近尾聲，他們又開始相約下周再去「慢行」山野。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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