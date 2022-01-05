News：「馬騮頭」NFT 明星紅人追捧

【明報專訊】NFT（非同質化代幣）成為近年投資新貴，連組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）亦入手！Ian除了發展其演藝事業，亦進軍gym界及時裝界，早前更追上潮流將Instagram頭像換成Monkey Kingdom男版孫悟空系列NFT頭像（A）。

Monkey Kingdom是針對亞洲市場區塊鏈的NFT公司，以《西遊記》主角作為藍本的馬騮頭像加密藝術（Crypto Art），用Solana Coin虛擬貨幣交易，連NBA球星Stephen Curry、香港歌手JW等亦購入馬騮頭像。比起比特幣、以太幣，Solana或者較少人認識，根據coingecko.com資料，Solana為現時總市值排第5的虛擬貨幣。孫悟空頭像在去年11月的第一波拍賣時，在兩分鐘內全數賣出，當初的開售價為0.49SOL（約700港元），而現時已升價逾100倍，價值近10萬港元。事實上NFT交易量在2021年呈爆炸式增長，據數據分析商DappRadar統計，2020年第3季至2021年第3季，各平台上的NFT每季銷售額從2800萬美元（約2.18億港元）暴增至107億美元（約834億港元），漲幅逾380倍，創歷史新高。去年底NFT平台Nifty Gateway舉辦拍賣會，出售藝術家Pak創作的NFT藝術品The Merge，更以9180萬美元（約7.15億港元）天價成交。

近3萬藏家競拍The Merge 創天價成交

The Merge需要購買被稱為Mass的代幣交易，是幅試驗性質的作品，亦是首次有數碼藝術品以漸進拍賣方式出售。每名買家在拍賣時段內可以無限次購買貨幣，每個Mass起始價格為400美元（約3119港元），每6小時增加25美元（約194港元）。拍賣最終吸引28,983名收藏家競拍，合共花費約9180萬美元購買所有的Mass。這些代幣組合後可變成動態的NFT藝術品，聚合不同數量Mass的物質會有符合其大小的圓形圖像（B），因此每個收藏品的大小和顏色均會有所不同，買得愈多，合併數量愈多，作品便會更大。理論上，如果將所有Mass合併，則可以聚合成一個完整的The Merge。而另一特別之處，是買家亦可以將買得的Mass銷毀，換成另一種虛擬貨幣ASH。

NFT在收藏界的玩法的確千變萬化，一般人未必能理解為什麼網上馬騮頭像可以值10萬元，一個「理論上存在」的網上巨大圓點The Merge可價值9180萬美元。NFT究竟是收藏界的新常態，還是只是被瘋狂炒作的商機？大家拭目以待。

文：張曉冬

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