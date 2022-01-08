Xiaomi 12 Pro 全新Snapdragon 8率先體驗

【明報專訊】想追趕最強性能，Xiaomi 12 Pro應該合你心意，事關它領先主流，用上了Qualcomm目前最新最強的Snapdragon 8 Gen 1處理器。官方指其GPU圖形處理速度提升了52%，新一代AI引擎性能更提升4倍。另外，Xiaomi 12 Pro內置了LPDDR5 RAM，傳輸速度高達6400Mbps，運行速度絕對是數一數二。

拍攝方面，新機配備3枚5000萬像素鏡頭，其中主鏡頭的1/1.28吋感光元件支援2.44μm四合一融合技術，光量提升49%。Xiaomi 12 Pro可配合小米自家研發小米澎湃P1芯片，解決了電池高功率與大容量難以兼得的難題。手機內置4600mAh大電池，有線充電速度達120W功率，同時支援50W無線充電及10W無線反充，相當實用。須留意的是，Xiaomi 12 Pro暫時只推出內地版，港版估計最快也要1月尾才有機會登場。

■Xiaomi 12 Pro規格

熒幕：6.73 吋2K解像度AMOLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

內存／儲存空間：最高12GB／256GB

主鏡頭：24mm主鏡頭 F1.9、115度超廣角鏡頭 F2.2、48mm人像鏡頭 F1.9；皆5000萬像素

前置鏡頭：3200萬像素

售價：4699人民幣（約5750港元）起

查詢：3077 3620（小米）