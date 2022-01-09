【明報專訊】元旦過後不少新聞都變成過氣，惟不少網友仍沉醉在元旦夜叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的餘韻中。先前的票選爭議轉眼消散，各路歌迷竟也能夠各取所需，圓滿散場，在基調沉鬱的今天，不啻一場佳話。。

接續是「立場新聞案」的餘波——「眾新聞」宣布停運，事出突然，又一次嚇煞同行與讀者，空氣中多了一重肅殺，一群記者頓告失業。但少一家新聞機構，新聞卻不會減少。Omicron殺到，病毒流入社區，人心惶惶之際，爆出「百人派對」，逾三十名官員和議員出席，部分更因接觸確診者而須往竹篙灣隔離，全城嘩然。香港檢疫須隔離長達21日，一直有質疑是過於嚴苛，李瑞山醫生援引數據指出現行措施缺乏科學根據，他認為當出現一兩個小缺口就爆出社區擴散，「只顧外防輸入而不收緊社交距離措施」是主因。另外，有見專家喜以英國情况預測香港，遂有現正在倫敦留學的前記者梁卓麒，撰文講述他在當地親身經歷的情况，大家現在都知道，兩地抗疫最相似的是高官派對，最不同的又是什麼？

今期我們還有作家黃碧雲的文字，寫蓮麻坑的廢礦與墳墓和迷路女子，適宜在留家抗疫的日子，冲一杯好飲的茶或咖啡，安坐沙發，慢慢細讀。

最後，都係嗰句，小心防疫。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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