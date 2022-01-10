醫路同行：驚恐症 患者女比男多3倍

恐慌來襲——驚恐症是焦慮症的一種，患者突然遭遇強烈恐慌感侵襲，可能伴隨焦慮、緊張、手震等。（設計圖片，PRImageFactory@iStockphoto）

【明報專訊】有些朋友可能試過以下經歷：突然遭遇強烈的恐慌感侵襲，可能伴隨焦慮、緊張、手震等。如出現上述情况，有可能是患上驚恐症（panic disorder）。驚恐症是焦慮症的一種，是指一次或以上恐慌突襲（panic attack），以及超過一個月因恐慌突襲相關的焦慮和恐懼而造成行為影響。不少患者可能會同時患上其他精神健康問題，例如酗酒、濫藥、抑鬱症、廣場恐懼症（agoraphobia）和強迫症等。

恐慌突襲有可能在人多密集地方、公共交通工具或密閉環境內發生，亦有可能毫無先兆下突然出現。通常病人會忽然覺得很緊張、冒汗、心跳加速、手震及極度恐慌，例如擔心自己會死或心臟病發等。此外，病人亦可能覺得呼吸急促或喘不過氣。

這種情况很易令病人「對恐懼形成恐懼」（fear of fear），為了減少恐慌突襲出現，刻意避去某些地方，因此驚恐症很多時會對患者生活、社交和工作造成不便和困擾。

首次發病多18至45歲

雖然驚恐症可發生於任何年齡，但大部分病人首次發病是在18至45歲。女性患者比男性多3倍；長期承受龐大壓力的人也較易患上此症。驚恐症成因涉及交感神經不平衡、腦部傳導物質失衡（血清素與GABA等）和遺傳因素COMT基因等。除了腦部失衡和遺傳因素外，外界壓力很多時會成為誘發驚恐症的導火線。

恐慌突襲是很恐怖的經歷，徵狀明顯而強烈，包括嚴重焦慮和驚恐等。病人會擔心自己有生命危險或感到極度恐慌；此外，需要排除是否患有其他嚴重內科疾病，例如哮喘、心臟病等，所以應盡快求醫。

八成患者治療後好轉

治療方法主要分為藥物治療和心理治療。心理治療主要是以認知行為療法，避免墮入思想陷阱，從而改善病情和減少復發。藥物方面，常用治療藥物包括抗焦慮藥物、選擇性血清素回收抑制劑（SSRI）、血清素去甲腎上腺素回收抑制劑（SNRI）等。80%驚恐症病人接受治療後可獲良好效果，如果驚恐症病徵發病期較短、發病前社交功能良好的病人，康復機會更大。然而，約20%病人在治療後仍會有剩餘症狀。

根據研究，容易焦慮、自信心低、不擅處理他人批評、不欲令人失望而避免社交或群體活動的人，以及過分被動、過分倚賴他人或以必須取悅他人為己任的人，都較容易患上驚恐症。

因此，預防焦慮症和驚恐症，要從減低日常生活壓力着手，可嘗試培養嗜好，多做運動，因應事情緩急輕重建立時間表。此外，正念（mindfulness）練習如正念呼吸或正念步行都可以減低焦慮和壓力。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：林煒（香港中文大學醫院精神科專科醫生）