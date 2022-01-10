醫言有理：血幹細胞自體移植

【明報專訊】55歲的陳先生，10年前確診高毒性的瀰漫大B細胞淋巴癌，醫生處方標靶藥物利妥昔單抗（rituximab）加多種化療藥物，療效理想。陳先生近日身體不適、食慾不振，並有低燒。正電子電腦掃描顯示腹腔淋巴結腫大，活組織檢查確診淋巴癌復發，幸而骨髓未受影響。

陳先生接受利妥昔加化療，病情再度受控，但估計復發機率仍高。骨髓未見癌細胞，他可考慮接受自體周邊血幹細胞移植（autologous peripheral blood stem cell transplant），降低淋巴癌復發機率。

自體周邊血幹細胞移植手術，多用作治療淋巴癌及骨髓癌，療效理想。有別於異體血幹細胞移植（allogeneic blood stem cell transplant），自體移植利用病者本人的血幹細胞，毋須尋找捐髓者。移植前，醫生預先安排從病者周邊血液提取足夠的周邊血幹細胞（peripheral blood stem cells），然後超低溫冷凍至零下150℃存放備用。若要收集足夠周邊血幹細胞，必須先提升血液內周邊血幹細胞數量，然後利用細胞分離機收集。

骨髓含大量造血幹細胞（haematopoietic stem cells），可轉化成紅血球、白血球及血小板，但周邊血液平常只含微量造血幹細胞。欲提升周邊血的造血幹細胞含量，可注射升白針（G-CSF）；在打升白針前，先注射化療藥物環磷酰胺（cyclophosphamide），效果更佳。若造血幹細胞數量仍然不足，則可在收集幹細胞前一晚注射培來沙福（plerixafor），有助骨髓釋放更多造血幹細胞入周邊血液。骨髓幹細胞表面有CXCR4受體，骨髓基質細胞（stromal cells）則有基質細胞衍生因子-1-α蛋白，兩者結合，防止幹細胞離開骨髓；培來沙福阻止結合，令造血幹細胞大量入血，有助成功收集足夠數量的造血幹細胞供移植用。

移植前需做超大劑量化療

病者接受自體移植之前，需要先接受超大劑量的化療，殺死體內殘餘癌細胞，然後隔天回輸已解凍的造血幹細胞，可令受化療抑制的骨髓在2至3星期內恢復正常功能；白血球及血小板數量短暫下降至極低水平，增感染及流血風險。其他副作用包括口腔潰瘍及腹瀉等，或需要接受靜脈注射營養液，以維持足夠養分。病者必須留在隔離病房，接受特殊護理，直至骨髓康復。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤專科醫生）