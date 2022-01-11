線上集體回憶 NFT藝術細味璀璨銅鑼灣

風球下的香港——相片攝於2021年風球下的香港，地面的雨水倒影霓虹的顏色，Sean Foley拍下了這一幕。（大會提供）

沉浸式藝術——黃宏達設計了首創的沉浸式藝術空間《銅鑼灣避風塘》（圖），牆身和地面的熒幕配合煙霧效果，讓人有置身在避風塘的感覺，但疫情關係，大家暫未有機會感受。（大會提供）

情感地圖——朱力行的作品《在百德新街的愛侶，在時代門外再聚》#2，是動態的百德新街到時代廣場的鳥瞰照片，加入交通數據，演化成情感地圖。（大會提供）

【明報專訊】早前兩大英語詞典公布年度詞彙，NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）成為Collins詞典年度詞彙，而牛津詞典則把2021年度詞彙給了Vax（疫苗）。雖然兩者未必有直接關係，但近兩年疫情肆虐，大家變得更習慣在網絡上處理大小事務，可能也造就線上藝術發展。原定本月舉行的「Meta Nostalgia香港那些年」NFT藝術主題體驗展，因疫情暫未開放，但大家可率先在網站一睹這些充滿香港情懷的NFT作品。

Meta Nostalgia展覽由本地藝術科技初創團隊Artistsverse、創意數碼視覺vfxNova等策劃。Artistsverse前身為Apre Artnet，專注NFT數碼藝術及Art & Tech展覽策劃，並代理多名新媒體藝術家。vfxNova則是香港電影金像獎和金馬獎最佳視覺效果得主黃宏達創立的亞洲創意數碼視覺創作公司，曾參與多部荷李活電影，如Iron Man、《神奇4俠》、《怪誕城之夜3D》、《黑超特警3》，以及暢銷遊戲Final Fantasy等，並製作廣告、VR、AR、XR、3D Mapping燈光騷和科技藝術裝置等。

近年踏足數碼藝術的黃宏達聯同本地漫畫家林祥焜（Elphonso Lam）、NFT攝影師Sean Foley及Derry Ainsworth等9名藝術家，帶領觀眾體驗最為人熟知的香港流行文化。

霓虹裝置、虛擬實景 呈現舊日情懷

銅鑼灣是陪伴無數香港人成長的地方，也孕育不少本地經典電影場景。那些年的地標大丸、三越、總統商場、怡東酒店、碧麗宮戲院、金雀餐廳等均為香港人留下不少美好回憶。Meta Nostalgia便由香港人的銅鑼灣集體回憶出發，透過藝術家的想法，配合藝術裝置和虛擬實景等科技，將最具特色的香港舊日情懐重新呈現在觀眾眼前。

黃宏達創作出沉浸式藝術空間Meta Art Theatre和《銅鑼灣避風塘》，林祥焜展出經典電影人物場景《古惑仔．細細粒》，新媒體藝術家朱力行則有取材自流行曲文化《在百德新街的愛侶，在時代門外再聚》的作品系列。另外，亦有多名本地新進藝術家作品，如在港生活的澳洲攝影師Sean Foley和Derry Ainsworth一系列經典港式夜景NFT攝影作品，Sharmaine Kwan製作的當代霓虹燈裝置等。

「避風塘」裝置結合煙霧 暫未能展出

Artistsverse策展人伍常表示：「作為一個專注以科技推動藝術文化發展的創意團隊，希望在社會瀰漫一片『若有所失』的look back懷舊氛圍中，給予大家一點look forward的想像、勇氣和動力。我們希望觀眾可以在這個互動的藝術體驗中，了解和探索傳統藝術與數碼藝術之間的關係，以至NFT藝術與虛擬實境的未來可能。」

在原本的Meta Nostalgia實體展覽中，黃宏達的《銅鑼灣避風塘》，將展示空間的牆身和地面的熒幕結合煙霧效果，讓人有置身在避風塘的感覺，但疫情關係，大家暫未有機會親身感受。

朱力行的作品《在百德新街的愛侶，在時代門外再聚》，則用上《下一站天后》和《黃金時代》兩首分別是2003年和1998年的廣東歌為題，代表千萬個在銅鑼灣發生的故事。作品嘗試以一張百德新街到時代廣場一帶的鳥瞰照片，加入交通數據，演化成一張眾生的情感地圖。

藉遊戲設計教孩子NFT創作

Artistsverse亦將與本地藝術科技教育團體Metautopia合作，推出全港首個以兒童為培育對象的元宇宙藝術及教學課程，透過饒富趣味的遊戲設計，教導小朋友認識區塊鏈和NFT創作，啟發其創新思維能力。參加者亦可在Art Tech專家的指導下，創作出屬於自己的數碼繪畫作品，並選擇將之製作成為獨一無二的NFT作品。完成課堂者將可獲得由香港區塊鏈產業協會發出之認可證書。疫情下活動雖然暫停，但大家可留意主辦單位稍後的公布。

■Meta Nostalgia香港那些年

展覽網址：artistsverse.io

NFT平台：bit.ly/3zv1fhd

Sean Foley作品：bit.ly/3t1e6qa

Derry Ainsworth作品：

foundation.app/@derryainsworth/~/112854

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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