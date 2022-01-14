吸拖「巨塔」自動清空集塵盒

【明報專訊】LG的CordZero ThinQ系列無線吸塵機，最近亦推出旗艦級新作A9 All-in-One Tower。賣點之一是備有充電、收納2合1設計的「巨塔」充電座，收納吸塵機時會自動清空集塵盒，省時省力又乾淨；加上在充電座內額外加入HEPA 3重過濾系統，做到最全面的清潔效能。

A9 All-in-One Tower 多重過濾

A9 All-in-One Tower吸塵機本身有5重過濾程序，高效過濾空氣中的懸浮微粒，再經過充電座的HEPA 3重過濾系統，更有效地將毛髮與灰塵吸進座內的集塵袋；加上2小時運作的LED紫外線，聲稱能抑制集塵袋中細菌生長。充電座更可同時整齊收納6款吸頭，包括地氈吸頭、毛髮迷你吸頭、隙縫吸頭、書架衣櫃2合1吸頭等。

新機也保留了上代不少實用功能，例如是「乾吸+濕拖」模式，用家可以一邊吸塵一邊同時抹地；Kompressor輕壓空間倍升功能，讓集塵空間即時提升2.4倍，減少用家清空灰塵的次數。清空集塵盒時，只要輕壓按鈕，即可清除纏繞毛髮、卡在濾網上的灰塵等，亦可避免直接接觸污垢。吸塵機上方的控制板，可看到吸塵機的最新狀態，亦設有集塵袋更換提醒通知。新機亦對應LG智能家居系統，用家可在手機程式上即時看到充電狀態和電量、接收濾網清潔狀况的通知，十分方便。●

LG A9 All-in-One Tower規格

吸力：200AW

集塵筒容量：0.44L

續航力：最長60分鐘

主吸頭：纖薄電動地板吸頭、電動地拖吸頭、電動地氈吸頭、電動迷你吸頭

配件：充電座、鋰離子電池×2、縫隙吸頭、2合1吸頭

體積／重量：105×215×295mm（未連吸管） ／2.57kg

售價：$9280

查詢：3543 7777（LG）