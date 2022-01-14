「暖手」按摩紓緩痠痛

【明報專訊】多留在家中抗疫，也要留意自己的身心健康。擁有多種專業按摩程式的Panasonic全新Momi Momi溫感專業按摩椅可以為用家帶來度身訂做的按摩享受，消除疲勞。

Momi Momi 配合體型按摩

Panasonic最新按摩椅型號EP-MAF1，備有體型偵測功能，用家只需要坐在椅上，系統便會掃描肩部位置，宣稱能配合體型來按摩，紓緩僵硬肌肉及身體疲勞。而氣墊按壓功能，則是以氣囊及滾輪按摩手部，紓緩手掌至手臂不同痠痛部位，亦可由腳掌開始揉揑雙腳。按摩椅糅合「揉揑」、「推拿」、「揉揑和滾動」、「敲打」4種按摩精髓，技法細緻到位，讓用家擺脫一整天的繃緊和壓力。新增的「溫感」按摩功能更可模擬溫暖人手，宣稱可消除疲勞及促進血液循環。

按摩椅另設有9重全自動按摩程式，包括揉撫放鬆、揉按鬆弛、活絡舒暢、8分鐘速按、頸肩重點、腰部重點、小腿重點、身體伸展及氣囊按摩。另設身體伸展程式，協助用家伸展肩胛骨及小腿，讓過勞繃緊的肌肉放鬆下來。椅上遙控器備有大型彩色LCD屏幕，用家可根據個人喜好靈活地調整按摩動作、位置和強度。新機設計纖巧，闊度僅68cm；有啡、黑兩色選擇，配合不同家居風格。●

Panasonic Momi Momi

溫感按摩椅EP-MAF1規格

體積：120×68×130cm

售價：$38,800

查詢：2833 0955（信興電器）