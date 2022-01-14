電熱盤邊煮火鍋邊燒烤

【明報專訊】晚市禁堂食之後，留在家中做晚餐的機會更多。想與家人在家中火鍋之餘又同時燒烤？Panasonic全新多功能電熱盤NF-M1一機多用，一邊火鍋、一邊燒烤樂，冬日暖笠笠。

NF-M1 多種鍋具適用

NF-M1爐面面積夠大，配合「專用烤盤」模式及「其他鍋具」模式，同一時間火鍋和燒烤都沒有問題。電熱盤左右各配備一個獨立加熱器，配合觸控式操作面板，簡易操作兩邊爐頭。它備有10段火力調節及溫度調控（90℃至240℃），還有烹調時間設定功能（1分鐘至9小時30分鐘），煮食體驗更輕鬆。

大容量的專用烤盤方便用家烹調大量食材。除了用作燒烤外，專用烤盤亦可用來煎、焗、炒等，且備有易潔防黏塗層方便清理。電熱盤的「其他鍋具」模式，則採用紅外線加熱技術，可配合多種鍋具加熱，包括鐵、搪瓷、不鏽鋼、鋁及銅等多層鍋，烹調方式不受限制。電熱盤的微晶面板易於清潔，機身設計纖巧，烤盤蓋設有把手，使用方便。●

Panasonic多功能電熱盤NF-M1規格

功率：左／右爐頭各2000W

火力調校：1至10段

溫度調節：保溫90℃／加熱140℃至240℃

體積／重量：592×310×46.7mm（不含專用烤盤及烤盤蓋）／約4.5kg

售價：$2480

查詢：2833 0955（信興電器）