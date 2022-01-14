沙發薯：由電視看時代的轉變

【明報專訊】一剎那嘅光輝並唔係永恆。電視界最近都似乎在認證這說法，香港大台TVB踏上1990年代亞視的命運，被認定是老人台，流失大量年輕觀眾，大台不再；對岸美國金球獎亦遇着同樣命運：留戀荷李活的陳腐一面，不加入多元聲音不與時並進，終受到業內杯葛，眾星齊心不支持頒獎禮，Tom Cruise也將他的獎項退回。結果今屆頒獎禮不止沒有群星，更是首屆沒有電視直播，頒獎禮似乎已走到末路。

曾經主持數屆金球獎的Ricky Gervais的評論就精警。他想起2010年第一次當主持挖苦在場的巨星時，坊間嘩然，覺得他太寸嘴無禮，你怎可得罪這些身家過千萬的天王巨星？相隔10年，他在2020年再當主持時，大眾開始厭倦明星風氣，坊間轉口風對他的演出大表歡迎，還嫌不夠喉。

今天的我打倒昨日的我不是什麼特別事，觀眾如是，藝人明星亦愛變臉，有時因為事業考慮，有時因為隨年齡經歷而改變。Ricky Gervais在事業上亦來個華麗轉身：最初以創作The Office的cringe（老尷）喜劇聞名，充滿被視為「陰騭」的笑點，所以在英國常被左派媒體抨擊劣評。直至2019年的Netflix合家歡喜劇After Life才令他洗底，媒體表示喜見他的人性一面，他突然由極具爭議變為十分入屋。

Ricky Gervais坦言，希望大家想起他在After Life的Tony多於The Office的經典角色David Brent。隨年歲增長，態度及目標都會隨着轉變，少了戾氣、變得馴和，都是正常事。After Life有時cheesy太過說教，整體平庸但充滿愛，就是更適合Netflix觀眾口味。

迷離Landscapers 近期佳作

主流演藝界這幾年都積極推向更平等多元的方向。金球獎跟不切，奧斯卡趕上尾班車，英國的BAFTA則一直較少商業顧慮，所以在平等多元方面一直前瞻。像日英混血的Will Sharpe，早在2016年憑劇集Flowers贏得最佳喜劇獎項，而他在2020年再憑英日合拍的電視劇Giri/Haji，以飾演性工作者Rodney Yamaguchi贏得最佳配角一獎。

Will Sharpe去年十分勤力，先執導電影The Electrical Life of Louis Wain，除了有Benedict Cumberbatch擔演主角、Olivia Colman旁述外，更有Nick Cave客串演出。然後再執導電視劇Landscapers，繼續請來長期合作的Olivia Colman擔演女主角。

Landscapers講述Susan Edwards意外槍殺母親後，與老公Christopher畏罪潛逃，由英國跑到法國，一避避足十多年。Susan因迷戀電影，所以有買影星收藏品的癮，即使經濟困難，老公找不到工，沒錢交租，但她仍然繼續買收藏品，逼至老公要向繼母借錢，迫不得已告訴繼母他們的難言之隱。

繼母報警，英國警方聯絡在法國的Edwards夫婦，要他們協助調查。二人走投無路，又深信自己無辜，所以決定回英國自首，接受聆訊。他們向警方解釋，真相是Susan父母爭吵，母親不但開槍擊倒父親，之後還刻意刺激Susan，讓她失去理智而向母親開槍，情有可原。他們又說Susan自小被父親性侵犯，父母都不是好人。然而警方聽完後覺得兩人大話連篇，認定是為錢合力謀殺，所以出盡力要將他們入罪。

雖然取材自真實事件，但Landscapers繼承着Will Sharpe一貫風格，充滿實驗精神。整個故事由電影迷Susan的角度陳述，結合舊式電影風格；加上本身故事及人物十分不可置信，兩公婆由此至終都堅持他們說的是真版本，否認謀殺，是近期必看的電視劇。

文：陳Damon（chandamon.com）