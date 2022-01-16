星期日現場：少甜女團的逆風之路

【明報專訊】2003年沙士疫情後，港府斥巨資邀請海外巨星來港搞連場演唱會，試圖「振興經濟」，當年10月於添馬艦戶外舉行「維港巨星匯」。其中一場，由俄羅斯女子組合t.A.T.u.演出，之前由本土二人組合Twins暖場，看到阿嬌和阿Sa在台上打側手翻又唱又跳，台下的我，心裏感覺有點尷尬。

十多年後，另一次疫情來襲，港人再次需要心靈安慰，我又出席了另一場演出。

上周三晚，我趕到尖沙嘴，因為疫情吃緊，鬧市人流稀疏，當我抵達某商場的天台，只有數十記者坐在露天座位，大伙兒於攝氏16度氣溫下哆嗦地等待。從這裏可以眺望維港夜景，台上大銀幕投射着流動影像，如同濃稠的血液，隨着喇叭播放的「噗噗」心跳聲，氣氛讓人期待。手機裏，我和數萬人一起盯着屏幕，等待一個女團誕生。

隨着時間逼近，台側製霧機噴射出的白煙愈來愈濃烈，忽然，熒幕快速閃動着幾個身影和名字。名為COLLAR的女團8名成員第一次與觀眾見面，當網友替自己支持的參賽者入圍而驚呼，令人意外的是女團的格調。

沒有甜美可愛的花樣女孩，沒有肥皂泡和粉色系，第一次見面，選定了型格和硬朗。隊伍的主題顏色，是一種亮麗而富層次的橘橙，八個女子披着黑色皮革套裝，抬頭以凌厲眼神，凝望着鏡頭。

在現場觀賞女團首發，有超現實感。所有人一邊在現場，一邊打開手機，像看股市行情一樣，目擊着社交媒體的follow人數幾何級上升。官方IG粉絲人數半小時便達數萬，記招完場前已達十萬。

第一次見面會的一些負評，例如歌藝未精，跳舞未夠力，舞衣不漂亮，在翌晚MV啟播後已迎來普遍正面評價。「這是我要的女團」，不少人這樣留言。網民成立的「前夫反擊戰」群組裡，男粉絲對女團成員頗受落。

女粉絲亦在造星群組內留言：「作為20+尾師奶，我一定支持芯駖。相信好多主婦都因為小朋友、家庭放棄人生，芯駖鼓勵了我，我其實都得㗎，我都努力向前，搵番自己人生。」

女性代入感 女團獨有

熟悉流行文化工業的人士透露，男團目標觀眾主要為女性，而女粉絲消費力驚人。女團今次選拔平衡了男粉絲與女粉絲需求。據觀察，女團成員Day、Ivy、Candy吸引男粉絲；Marf、Gao、芯駖、Winka、So Ching則吸引較多女性觀眾。

即使MIRROR人氣旺盛，但市場上還是有些觀眾「對MIRROR冇感」，例如一些成熟的女觀眾，會把自己投射在女團成員身上，希望見到女性能做到和男性一樣的成果，這種投入感，正是女團獨特之處。

35歲的芯駖於記者會表示，「我們要吸引不同年齡層的觀眾」，幾位正在做訪問的中年女性娛樂記者認同地點頭。

女團要行怎樣的路，是商業計算和文化開創性的一場持續對話。

在《造星4》節目裏，參賽者展現不同面向，有時可愛甜美，有時型格知性。節目播出數月，商業贊助活動已同步出現，而這些持份者亦會拉扯女團定位。市場上最好賣的Default女孩形象，容易走向甜美漂亮，我見猶憐的被觀賞之物，要奠定獨立硬朗形象，是要經過製作人的一點堅持。

第一首MV《Call My Name!》曲風中性，據知此曲最初是為男歌手創作，連Key都是男聲，後來調整給女性演唱。團隊挑選此曲，就是希望建立一種「女性能展現和男性一樣力量」的效果。

COLLAR現象迅速升溫，當然是受惠於MIRROR用3年時間證明此路可行。但男性走過的路，女性再走，要小心翼翼，COLLAR不是翻版MIRROR，亦要對MIRROR粉絲的集體情緒有足夠敏感度。

「女團要走自己的路」

擔任女團記者會的主持人強尼於IG直播強調：「我刻意不在同一個場合提及其他組合，無論MIRROR還是ERROR，女團係獨特的，要走自己的路。」

籌備女團，不能不考慮商業因素，但也不能只考慮商業元素。

據熟悉製作的人士透露，女藝人的化妝、髮型、服裝花費，比男藝人更貴，兩者差距可以有一倍。男藝人化妝只需兩小時，女藝人要四小時。女團八人出外景拍攝，要十餘名幕後職員跟着，浩浩蕩蕩的旅遊巴，全部是開支。大受歡迎的成員Day在MV的造型被追捧，只是她的孖辮髮型也耗費了兩小時製作。

「男藝人衣物變化較少，上衣和褲子最多加條頸巾加對鞋；女藝人只是靴子也要挑選長或短，配襯複雜得多。」記者會初次登場那套名牌衣服，評價欠佳，也是團隊未能運作順暢一例。

男團和女團另一個分別，就是穿著風格差異。MIRROR替奢侈男裝品牌代言，攝氏三十度仍穿大褸，被粉絲說笑「MIRROR沒有夏天」，即使男成員代言內褲也是特例。反之，冬天出世的COLLAR，女團成員於寒夜拍攝MV也要露腰露腿。

COLLAR成軍前夕，官方發放宣傳照，均是女性局部身體部分特寫。「COLLAR沒有冬天」也是反映時尚女裝，始終需要女性展露較多身段，營造供觀賞的「線條美」。

女團是《造星4》比賽的產物，決賽後短短18日就讓女團出道及推出MV，港式效率速度驚人。

MIRROR當年成軍，在鑽石山社區商場，很有草根市井味，今次COLLAR在尖沙嘴高檔商場Debut，明顯資源比當年充裕了，但始終不能和韓國K-pop工業比較。

沒有韓國流行文化產業的巨額資源和長時間訓練，港式「土炮女團」橫空出世，說明了港式流行文化工業，自八十年代一向的特色：「七日鮮」或粗製濫造，但執生食腦邊做邊試，夠靈活夠彈性，又激盪出某種山寨式活力和與時代緊扣的氣息。

滿足商業以外 也想多一點

當然，銀幣另一面，就是燃燒了創意工業工作者的熱誠，剝削性長時間勞動，始終是「今世做電視」港式娛樂的未解決問題。

做電視唔會發達，更令幕後團隊想在滿足商業邏輯以外，於創作中放入一點什麼，讓世界向前走。

「要展現有內涵的女性形象，要告訴人，這個女性有獨立性格，係好難。始終，唔知係唔係父權社會裏的邏輯，娛樂圈就係習慣要女性展現一個討好別人的形象，假若女性要展現『我有態度』、『我有自己看法』，容易被人說是『扮嘢』，如果只係靚，又會淪為花瓶。你要展現一種不是附屬於男人的態度，在流行文化裏，係非常之艱難。」有了解女團誕生的人士說。

去年夏天港版《大叔的愛》播出後，在演員Edan臉書上，有粉絲貼出劇照，兩位男角田田（Edan）和阿牧（Anson Lo）親吻，有觀眾如此留言：「第一次見住兩個男生kiss， 係感覺甜蜜 ，好正。」另一人說，可以把其中一名男角阿牧「當作女性」，另一人反駁：「愛就是愛，係超越性別界限㗎。」此留言獲23人點讚。

主流文化的影響力，像槓桿原理，鬆動了即使那麼一點點，輻射到社會裏，可以產生巨大漣漪效應。

文˙譚蕙芸

編輯•利永倫

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