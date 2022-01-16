見字抄經：唯識派破執著 世界皆是虛構

【明報專訊】上次我們談過「空」，佛教中觀派說一切皆空，萬物都不存在，而勸說人們不要對事物有欲望，放下執著，這次我們再談佛教另一主流學派「唯識」，唯識派相信萬物皆是由我們的心虛構出來，「萬法唯心造」，要解脫就要從夢境中醒過來，就像電影《22世紀殺人網絡》的世界觀。

世界是虛擬的？

人類自古就有創造並相信虛擬事物的能力，中大哲學系教授姚治華引用《人類大歷史》一書解釋，以色列歷史學家哈拉瑞指，智人跟其他人種的不同之處，在於我們有豐富的想像力，我們能夠虛構故事（fiction），而且說服他人相信，如原始人想像出守護神，令族人團結；近代人類建構出國家的概念，讓成千上萬的陌生人互相合作，更創造出金錢的互信系統，相信一張脆弱的紙張擁有跟其本質不符的價值，這些虛擬的概念，主宰了我們的政治、經濟和文化生活。

現代世界還發明出各種虛擬的東西，讓人類生活更便利，如疫情最近轉趨嚴峻，學生又要留家上網課，電腦屏幕上的人不是真人，只是虛擬的錄像，或者電腦遊戲中的遊戲世界是虛擬世界，VR（虛擬實境）技術也經常應用在幫助病人復康。如果他日元宇宙發展成熟，可能我們戴上VR裝備，就可以在虛擬網絡世界上班、社交、購物，等於現實生活。那有沒有可能，其實我們現在以為的真實世界，也是虛擬世界，你過的生活、看的報紙、喝的水，一切都是虛構？

電影《22世紀殺人網絡》描述的就是這樣的一個世界，在未來世界，電腦養殖人類作為生物電池，為了令人類心靈保持活躍，電腦創造虛構世界讓人類生活，上班、吃飯、結婚、生子只是一堆編碼，真正的現實是人類被關在水槽中，全身上下插滿線管，只有偶爾一兩個人類能意識到現實，從電腦的監控中逃脫。這與佛教唯識派的觀點非常相似，唯識派相信，世界萬物無論有形還是無形之物，都是我們的心虛構出來的，所謂現實世界只是一場夢，夢中我們因有喜怒哀樂、七情六慾而痛苦，佛說為了不再痛苦，為了解脫，我們要意識自己在做夢，並從夢中醒過來，「只有佛祂醒來了，所以祂告訴你說萬法唯心造，一切都是你的心所構造」。

萬物皆不存在

佛教說唯識時，主要用作幫助信徒修行，修心養性，遠離塵世，使心平如鏡，「佛教修行很着重的傳統是，待在深山老林裏，在寺廟裏面打坐、坐禪，修行很大程度上是專心於你的心念」。正如佛偈所說，「身是菩提樹，心如明鏡台；時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。我們的心如一面鏡子，鏡子中照出的東西，如貪念、煩惱都是我們的心所虛構的，要常常修行觀心，斷絕執著，如擦拭鏡子一樣，「徹底讓你破除執著的辦法就是告訴你，你所追求的東西都不存在」。

萬物皆不存在的說法，心水清的讀者可能會想起，這豈不跟佛教另一派別中觀派對空的理解一樣？的確，空講求「本來無一物」，一切都不存在，跟唯識派的「萬法唯心造」，一切都是心所虛構的觀念很相似，但兩者最大的差異，是唯識派認為儘管心所虛構的事物不存在，至少我們的心是存在的，但空認為連心也不存在。姚治華解釋：「唯識認為，我們現在修行的過程中不可能沒有心，沒有心的話，你就等於什麼都沒有，落入虛無主義，等於否定了整個修行，否定了整個佛教，所以他不會走向這麼極端。」

八識解釋靈魂 阿賴耶識藏記憶

佛教主流都同意把「我」分為五蘊，色、受、想、行、識，即肉體和心理現象，當中「識」又分為六識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識及意識，分別是視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，最後的意識和現今的理解一樣，指語言、認知、思考等。但唯識派認為六識不足以解釋人的心理現象，例如如果一個人昏迷，在他昏迷期間，六識必然不會運作，但他醒過來後，他的六識又會恢復正常，而且還保有昏迷前的記憶，意識到自己和昏迷前的我是同一個人，「古代沒有人發現大腦，他們不知道是大腦在負責這些事情。在印度，他們當時的設想就是，一定有一個更深層的東西在起作用，即使在你昏迷狀態下也在起作用」。唯識派就把這個更深層次，統籌各識的名為「阿賴耶識」，「阿賴耶其實是收藏的意思，所以也有把它譯成藏識。它能夠儲存一切的記憶，因為它有儲存機制，我們昏迷之後醒來還能如常」。

末那識即自我意識

唯識派還加上「末那識」，「末那識其實就是我，或者是Ego，自我意識」。阿賴耶識儲存我們的記憶，在這個基礎上，末那識就能感覺這刻的我和上一刻的我有連續性，即使昏迷後醒來也能意識到我是我。讀者可能又有疑問，這不就跟佛教強調的「無我」，放下我執有矛盾？姚治華解釋，你能不能做到無我，就視乎你對末那識的執著有多強，「如果你執著得很強的話，你就有一個，佛教想否定掉的那個我；如果比較弱一點的話，你只是認為我和昏迷之前的我，或者一年之前的我，只是連續的，而不是同一個」。唯識派以八識解釋為什麼人覺得自己有靈魂，有自我意識，而提倡我們應該以修行戒除八識，首先斷絕末那識，做到無我，然後再去除其他識，心無罣礙。當人明白萬物都是心所虛構的，做到斷絕八識的境界，就能成佛，得到四智，到達涅槃。

認知科學佐證唯心學說

除了佛教的唯識論，中國的王陽明心學，西方哲學家康德也提出過唯心主義的學說，他們都主張人類所感知的世界，是我們的心智構造所成，並不是真實的。與唯心主義相反的則是唯物主義，他們認為世界由物質構成，精神現象只是物質交互影響的結果。唯物主義者質疑唯心論，明明眼前的實物如此確鑿，摸上手也非常實在，怎麼可能是虛構的呢？但隨着近代認知科學發展，姚治華認為現在的認知科學發現很大程度上認證了唯心主義的觀點。例如視覺系統，我們看到樹葉是綠色的，因為視網膜上的感光細胞接收光，再傳遞神經信息至大腦，大腦理解成我們看到了綠色的樹葉。如果在紅色盲的人眼中，樹葉是啡黃色的；在狗的眼中，樹葉可能是白色的；雀鳥看到的顏色世界更為複雜，因為牠們還能看到人類看不到的紫外光。所以現實世界真的跟我們感知的一模一樣嗎？有沒有可能只是我們想像出來的虛擬世界？「樹葉真的是綠色的，還是只是我們的眼睛視網膜上呈現出綠色？認知科學的結論是，綠色是在我們的視網膜上，至於那塊樹葉本身是不是綠色，很難說。」

認知科學佐證了唯心論，我們所看到的、所聽到的、所聞到的，都是經由大腦複雜的過程而建構而成的。「認知科學當然不會那麼極端，否認說我們所認知到，這些樹、這些樹葉不是實際存在，外界的刺激肯定是有的」，如經樹葉反射的光線、樹葉搖曳時產生的聲波，「但是之後我們怎樣構造它，怎樣來認知它，這個過程基本上是像唯心哲學家所描述的」。

【行書】

徐沛之用王羲之的行書風格，王羲之有「書聖」之稱，被視為帖學之源頭，其字帖對後世書法影響深遠，王羲之之後的書法家再演變出不同風格。王羲之的字帖感覺較純粹，少賣弄技巧，風格不太明顯。

小技巧

因為王羲之的行書較少容易模仿的特色，需長時間練字，熟悉其風格，寫的時候心態保持隨心、自然，起筆和收筆要留意筆鋒，另外行筆要連貫，注意線條和線條之間的連貫性。

文˙ 朱琳琳

題字‧徐沛之

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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