91歲也操肌 精神爽利走得穩

【明報專訊】年逾90的長者都可以健身？其實，無論是年屆半百或已達鮐背之年，都可以透過健身器械操肌，保持身體協調能力，同時提高新陳代謝，有預防心血管疾病等多種好處，繼續精彩人生下半場。

肌肉會隨年齡增長流失，加上缺乏運動，長者肌肉力量不足，步履不穩會增加失衡跌倒風險。說到操肌，不少人以為僅是年輕一族的玩意，其實只要有合適器材及專業指導，任何年紀都可以領略健身的樂趣及好處。

現年91歲的葉兆彬（葉伯）以往從不健身，但近月在64歲女兒夢琴陪同下，每周都到基督教靈實協會（下稱靈實）服務中心接受器械鍛煉（註）。佩戴助聽耳機的他，毋須女兒協助下自行領取記錄身體狀况的智能手帶，並根據電腦屏幕顯示，用指定器械訓練，無論鍛煉後背、大腿四頭肌、膕繩肌、胸肌或背闊肌的器械（除了腹肌，因身體不適合），葉伯都操控自如，縱然要慢慢做，但絕難不倒他。

夢琴大讚爸爸：「佢以前長期依賴拐杖，行路又拖住腳步，40年來體力同精神都麻麻；兩年前跌倒後腰椎退化，去年初又試過肺水腫，我們好擔心他的健康。初時來到中心，要手拖手帶住他去做每個流程，但現在他不單止可以做gym，行路也穩陣了，整個人更精神，短路程可以不用拐杖！」葉伯則指着器械哈哈笑道：「我是不是好有型！真是很好玩，我鍾意用每部機訓練身體不同肌肉，（訓練遊戲程式）攞到滿分，會好開心﹗」

特別設計程式 易掌握增自信

介紹兩父女參加靈實賽馬會「智GYM」計劃的註冊社工蕭愷婷表示，長者自疫情以來減少外出，運動量下降，他們自覺體能轉差，不能行遠路，亦不夠氣力上斜路，除了身體狀况，心情亦大受影響。「坊間較少為長者提供器械運動訓練；中心為增加他們做運動的意欲和趣味，故選取年長一輩較少接觸的器械，配合專業教練指導及特別設計的程式，讓老友記容易掌握。運動器械除了讓他們增強自信，亦期望他們提升肌力後能加強活動能力，從而改善情緒及健康。」

陪同爸爸到中心做gym的夢琴，數周前因意外弄傷小腿而暫停訓練；恢復訓練時感到力不從心，無法如以往般順暢地跟隨訓練節奏做動作。健體教練曾錦僖解釋：「夢琴的肌肉控制能力同神經反應慢咗，但只要保持訓練，就可回復狀態。」夢琴聽罷笑言：「做運動真係唔可以停，一停就即時退步﹗」

30歲起流失肌肉 70歲或剩半

人體自30歲開始流失肌肉，流失率隨年齡增長而加快，到70至80歲時可能已流失了一半。高級物理治療師葉建林解釋：「當肌肉力量及耐力不足，會令步態不穩、平衡感欠佳。日常生活如上廁所時起身坐低，上落樓梯行斜路等動作都受影響，同時增加跌倒及骨折風險。」除此以外，葉指出一旦長者受傷而久臥在牀，不但可導致肌肉萎縮及關節變形，亦會影響自我照顧能力，間接增加家人壓力，大大影響社交生活。

先接受健康評估 教練督導

不同年齡有不同的運動需要。50歲人士較注重外表、強化肌肉鍛煉、自我能力挑戰、減輕腰背肩膀痛症；60歲人士重點保持肌耐力；較年長人士則要維持運動以延緩肌肉流失。在參與計劃前，參加者要先接受健康、安全評估及運動測試，並在教練督導下接受4節運動課堂，才會取得器材使用證，確保清楚使用方法；再者，所有器材均會記錄健身數據，使用者做運動時的力量、節奏、速度及重複次數會實時儲存於系統，同時傳送予教練，當訓練有明顯進步後，更可升級接受提升肌肉表現之訓練，切合不同需要。

為照顧體能較弱，或是心臟病、坐骨神經痛症、肩周炎及中風等患者的運動需要，計劃除設器械訓練外，亦有橡筋帶班、健步行、行山等戶外運動，讓參加者有更多選擇。再者，計劃亦由醫護人員、物理治療師、社工等專業人士組成團隊，為參加者提供評估及支援，全面照顧大眾的身、心、社、靈需要。

查詢：2701 3407、2703 7735

註：「智GYM」計劃的健身室，現按政府防疫指引而暫停服務，但計劃會按情况及根據政府指引，在安全情况下提供合適的健康及運動服務

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文：卓明琳（靈實長者地區服務資深社工）

編輯：梁小玲

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