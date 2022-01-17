醫學滿東華：碳酸鈣vs.檸檬酸鈣 點揀好？

【明報專訊】某天，一名女士在中心接受骨質密度檢查後，前來問道：「醫生說我有骨質疏鬆，鈣質攝取量不足，需要額外補充。哪隻牌子的鈣片適合我？」

相信很多人面對貨架上林林總總的鈣片時，心中都產生這個疑問。當長者或更年期婦女從飲食中攝取鈣質不足時，鈣片可幫助補充，以預防或紓緩骨質疏鬆。要挑選適合自己的鈣片，首先可從種類入手。

碳酸鈣便宜 消化系統弱不宜

市面上常見鈣片主要分為兩種，包括碳酸鈣（calcium carbonate）和檸檬酸鈣（calcium citrate）。碳酸鈣較經濟便宜，屬鹼性，須依靠胃酸分解，釋放鈣離子後被身體吸收。建議在進食後、胃酸分泌較多時服用碳酸鈣以加強吸收。正服用抑制胃酸分泌藥物人士，則不宜選擇碳酸鈣；另外，碳酸鈣在酸鹼中和過程中會產生二氧化碳，導致胃氣、腹脹或打嗝等腸胃不適，碳酸鈣也較容易引致便秘，所以不適合消化系統較弱的人。以上兩類人士可選用檸檬酸鈣，毋須靠胃酸作用來吸收，較少引起消化系統副作用，可以選擇餐前或餐後服用。

過了幾天，另一名女士向我展示手機，內有她剛買的鈣片標籤（calcium carbonate 1500mg），問道：「醫生說我每日應攝取鈣質1200毫克，建議我每日服用1粒，但1粒有1500毫克鈣，再加上飲食，不會過多嗎？我怕會生腎石。」

大家在閱讀鈣片成分表時，要留意其標示的是鈣化合物劑量，還是淨鈣含量。不同種類的鈣化合物，含鈣比例均不同。例如，碳酸鈣的鈣含量達百分之四十，檸檬酸鈣則只有百分之二十一。換言之，要達到同一鈣質攝取量，碳酸鈣所需服用的劑量或粒數會比檸檬酸鈣的少。在上述例子中，標籤上1500毫克是整體碳酸鈣劑量，當中可攝取鈣其實只有600毫克，每日服用1粒再配合日常飲食，並不會引致過量鈣質吸收。

檸檬酸鈣 減腎結石風險

很多人擔心長期補鈣會增加患腎結石的風險。然而，腎結石與攝取足夠鈣質並沒有直接關聯，反而與攝取過多草酸鹽（oxalate）食物，如堅果、朱古力、菠菜等有關。有相關病史或憂慮的人士可選擇檸檬酸鈣，因檸檬酸會與草酸競爭，結合成水溶性較高的檸檬酸鈣，減少草酸鈣（calcium oxalate）產生，從而減低患腎結石的風險。

如你對選擇鈣片和鈣含量的內容有任何疑問，請向你的醫生或藥劑師查詢。

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文：邱文珊（東華三院醫療中心註冊藥劑師）