談痛說情：「優雅」翹腳坐 蝴蝶骱易錯位

【明報專訊】蝴蝶是優雅的象徵，所以不少女士會在衣服鞋履或頭髮扣上蝴蝶造型的飾物，增添優雅感。其實，我們每個人也有一組「蝴蝶骱」，它是連接盆骨與骶骨（腰骨以下、尾龍骨以上的骨塊）的關節，在醫學上名為骶髂關節（sacroiliac joint）。諷刺地，翹腳坐這被視為優雅的坐姿，卻可導致蝴蝶骱錯位（sacroiliac joint dysfunction），帶來下腰痠痛。

下腰痠痛 坐立不安

原來，當我們雙腿交疊翹腳而坐時，會拉緊蝴蝶骱的韌帶，久而久之令其勞損，失去韌力，無法好好固定關節位置，造成蝴蝶骱錯位。除了翹腳坐，外來創傷例如摔倒、車禍，以及重複動作引致韌帶勞損等，也可導致蝴蝶骱錯位。由於蝴蝶骱位處身體非常重要的「戰略位置」——上接脊椎、下接雙腳，既承接上身重量，也管理下肢動作，因此當此關節咬合位置不對時，不論坐着或是站着也會感到下腰傳來陣陣痠痛。

曾有一名熱愛滑浪風帆運動的女士，因為練習時經常以前後腳姿勢「紮馬」來保持平衡而患上蝴蝶骱錯位，自此之後她每次跑步不到2公里，便已感到腰部疼痛不已，像有兩組骨頭在互相碰撞般，不得不坐下來休息；即使坐在戲院內欣賞電影也成為苦差，需要不斷轉換坐姿以紓緩下腰不適，真是名副其實的「如坐針氈」。

高危：年輕女性 孕婦 跳舞瑜伽

事實上，蝴蝶骱錯位較大家想像中來得普遍，約二至三成腰背痛跟它有關，只是不少人把它與腰椎關節引起的腰背痛混淆。然而，蝴蝶骱錯位所引起的痠痛位置比較接近臀部，而且較常發生於年輕女性身上，主要由於她們的韌帶較柔軟，因此關節較容易錯位。倘若喜愛跳舞或瑜伽這些經常牽涉伸展動作的活動，卻沒有得到正確訓練，則更多添幾分錯位風險。此外，孕婦也是蝴蝶骱錯位的常客，胎兒的重量令她們的蝴蝶骱受壓，懷孕期間荷爾蒙變化更進一步放鬆蝴蝶骱的韌帶，因而增加錯位風險。

處理蝴蝶骱錯位的方法，與一般腰椎關節勞損所帶來的腰痛並不相同。以運動為例，後者主要透過強化核心及背部肌肉；但針對蝴蝶骱錯位引致的痠痛，則需要一些針對髖關節周邊肌肉的運動，為蝴蝶骱提供保護及支持。

因此，翹腳坐姿看似優美，但為避免患上蝴蝶骱錯位，導致坐立不安，還是趕快戒掉這個無窮後患的壞習慣。

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文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監）