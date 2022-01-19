首次拍賣 由紙本漫畫至元宇宙 麥兜新春墨寶慶佳節

忽間泡泡——創作年份：1995年。規格：鋼筆墨水、水彩紙本、鏡框（畫心：12.5×13.2厘米）。估價: 1萬至3萬港元。特色：作者珍貴的早期作品。小豬閒暇地在浴缸中發夢。不少人在那些年都是快樂的夢想小豬。（拍賣行提供）

BeMerry——創作年份：2021年。規格：鋼筆墨水、水彩、粉彩紙本、鏡框（畫心：26.3×21厘米）。估價：2.8萬至6萬港元 。特色：在新春假期不想拜年，也可以和家人往郊外野餐，呼吸一下寶貴的新鮮空氣。（拍賣行提供）

【明報專訊】2022年1月，疫情令不少人都像氣球般泄氣了。但新春將到，大家都期望家肥屋潤。有拍賣行把握機會，邀請麥嘜和麥兜出場，為收藏界在艱難的時間冲冲喜、打打氣。這場網拍，也是麥嘜麥兜作品的首次拍賣。腦海中不禁泛起聲演「校長」的黃秋生聲音：「我𠵱家宣布，兩隻豬仔，成交！」

卡通動漫深受大小朋友歡迎。不少收藏家在小時候都收藏心愛的海報或遊戲卡。這些作品雖然比不上價值連城的名畫，但在藏家內心舉足輕重，是一份無價的快樂回憶。

保留對世界最純粹的希冀

「30多年前，麥嘜與麥兜是在《明報周刊》創作的漫畫故事，伴隨一代又一代人成長。」蘇富比中國書畫部專家黃曉君說，不論是漫畫或後來的動畫創作，當中的大小故事記錄了生活中尋常且美好的瞬間，不論小朋友抑或大人皆深有共鳴。「麥兜是故事角色，也是和你、我一樣的平凡。他善良、正直、充滿傻勁，不論世事如何變幻，總保留一份對世界最純粹的美好希冀。在麥兜與一眾春田花花幼稚園的人物身上，我們看到童稚的美好。」

黃曉君透露，這次是蘇富比首度與創作麥嘜麥兜的謝立文、麥家碧合作，也是麥嘜、麥兜作品首次拍賣。「希望作品為大家帶來歡樂，並推動本地漫畫藝術發展。」專家挑選的47件珍品，涵蓋上世紀90年代至今的創作，呈現麥嘜麥兜豐富的創作面貌。「作品呈現的多是大家深有共鳴的故事片段，如1990年代的漫畫原稿，或廣受歡迎的心意卡題材，亦有以新媒介演繹經典故事之作，包括以壓克力顏料繪於大幅畫布的《餐A餐B餐C》及以不透明水彩繪畫的四格漫畫。」這些畫作皆有別於麥嘜、麥兜常見以水彩、粉彩創作的作品，不少畫作亦配上重新構想的文字，是謝立文和麥家碧的新嘗試。

今次亦特別推出以春節為題的作品，包括出自「麥兜之手」的揮春，希望與大家同慶佳節。另外，本次拍賣亦以非同質化代幣（NFT）形式推出兩件作品，將耳熟能詳的角色形象於區塊鏈的世界重新呈現。黃曉君說：「30多年來，由紙本漫畫至元宇宙，麥嘜與麥兜從未停步，我們希望通過這些作品呈現麥嘜與麥兜源源不絕的創造力。」

《春田花花幼稚園校歌》重新呈現

在今次的兩件NFT作品中，《春田花花幼稚園校歌》可謂是麥嘜與麥兜最為人鍾愛的歌曲。「麥嘜與麥兜於1997年首次晉身動畫平台，這首是詞不協韻、卻充滿童趣的校歌。本次的NFT影像略加了立體化處理，將配合MDL 28" Glasses Free 4K 3D顯示器一同拍賣。」而另一件是 《麥兜菠蘿油王子》立體動畫，取材自榮獲第41屆金馬獎「最佳動畫長片」的《菠蘿油王子》。「畫面呈現菠蘿油王子與玫瑰的一幕，無論花枯花榮，麥兜都守候在旁。」為達至最佳3D立體全息影顯示（Hologram Display）效果，本件將配以Looking Glass Portrait 7.9吋顯示器一同拍賣。

蘇富比於2014及2018年曾為老夫子辦手稿展售會及拍賣，反應極佳。「市場對本地漫畫作品的需求也愈來愈大，尤其《老夫子》及《麥兜》等陪伴數代人成長的作品，既是集體回憶，亦記錄時代更迭，可謂時代文化的註腳。」她說《麥兜》作品亦廣受各地華人讀者歡迎，或許因為《麥兜》總是談及善良、樂觀、堅持。「這些情懷是沒有地域界限的吧！」●

Mcdull here he comes

麥兜兜兜蘇富比網上拍賣

日期：即日至 1月25日中午12:00

網址：sothebys.com/mcdull

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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