半世紀手製皮鞋工場 一針一線一槌 奏美妙最終章

位於尖沙嘴遠東大廈商場的Zee's Leather Co.，與文華工場合作多年，客人在鞋舖選好款式和量好尺寸後，就會將訂單交付工場做鞋。（黃志東攝）

「做鞋底最精髓兩件事，錐孔和上線。」只見蘇先生一下把錐子刺入鞋底，另一下把蠟線勾出、拉緊，手法熟練快捷，不消兩分鐘已縫好整個鞋底。（黃志東攝）

鞋楦即是鞋的模型，除非腳形特別，師傅們一般在鞋楦上加減皮革，改至合適的尺寸後用來做鞋。（黃志東攝）

「鞋格」即是鞋的紙樣，車面師傅依據紙樣縫紉鞋面。工場營運至今，積累了約10萬張鞋格！有時訂製尺寸、款式相近的鞋款，師傅們就要憑記憶在茫茫鞋格中找出所需的那張，師傅們都笑言：「都要好記性㗎！」（黃志東攝）

文華工場在美麗都大廈屹立逾半世紀，專門替遊客手製皮鞋，一針一線走過香港的高低起伏。最終受疫情拖累，農曆年前將要結業。（黃志東攝）

【明報專訊】上一輩對農曆年尤其重視，不少商戶在收爐前，老闆伙計們都會齊齊整整吃頓年夜飯。

屹立彌敦道美麗都大廈逾半世紀的手製皮鞋工場文華，從前每到歲末，來自上海的老闆都會特意加餸，端上家鄉菜砂鍋雲吞雞，與10多個工場師傅開懷暢飲，慰勞員工。只是這十幾廿年，做鞋師傅們年紀漸大，走的走，離的離，年夜飯桌上擺放的碗筷愈來愈少，此情此景不再，今個農曆新年之後，工場結業，大概那道砂鍋雲吞雞，只可化作回憶中的味道。

走進美麗都大廈，滿佈鏽漬的鐵閘深鎖，信件從舊式郵箱溢出，與鬧哄哄的尖沙嘴街道相比，這兒顯得有點冷清。此時，電梯旁邊單位傳出收音機和敲槌子的聲音，在走廊中迴盪着。拉開摺疊式鐵閘，穿過門口一整列鞋楦，4個做鞋老師傅正默默工作，趕着在農曆年前完成工場最後一批皮鞋。

文華工場在1960年代末由上海鞋匠沈文華開設，專門為遊客製作手做皮鞋。高峰期曾有10多名做鞋師傅長駐，現時只剩下4人留守，年紀最大的76歲，最年輕的都已六十有三。他們鼻樑上都架起厚重眼鏡，埋首製作皮鞋，一針一線撐起香港經濟。

見證香港1970年代飛黃騰達

1970年代香港製造業、旅遊業騰飛，人們對皮鞋需求殷切，現任工場老闆蘇先生做鞋40多年，回憶往昔風光：「當時尖沙嘴有幾十間做鞋工場，單是美麗都大廈都有十間八間。」挾着「東方之珠」美譽，香港作為免稅的購物天堂，不少來港訪客都會專程到尖沙嘴訂製皮鞋，價廉又物美，既可透過圖片揀款式，又可選擇喜歡的皮料，製作出獨一無二的皮鞋。

蘇先生說當年為遊客做鞋的工場分兩類，一類主要服務停泊在香港的艦艇水兵，「上一代（鞋匠）為美軍做鞋很趕的，他們來香港玩3、4日，有些人不試腳、不做腳套，直接按照尺寸製作。時間緊迫，兩日就要起貨，但不是一個人，而是一支艦隊」。想想也真夠震撼，同時間為上百人甚至上千人做鞋，且每人未必只做一對，難怪那是香港經濟騰飛的年代。

昔日上門服務 走入派對量尺寸

另一類工場專門服務普通遊客，文華是其中一間。他們在1970年代主要為美國遊客做鞋，到了八九十年代，客人就以澳洲和日本人居多。「那段時間生意最好，年年都有得加人工！」車面師傅勝哥笑瞇瞇說道。高峰期時，工場最多同時為區內4、5間鞋舖做鞋，有些鞋舖開在酒店內，客人消費力高，一次過訂十對八對是閒事。有時時間緊迫，工場先交兩對皮鞋給客人，其餘做好後再寄出。遊客行程緊迫，沒時間慢慢試？當時店舖還提供「上門服務」，甚至到客人的cocktail party為他們量度尺寸，爭取更多生意。「iSquare以前是凱悅酒店，入面有間叫半島的鞋舖，日日都接很多訂單，（鞋舖）不理你能否做到，（師傅們）做到差點發脾氣！」勝哥說有時訂單太多，老闆要找相熟師傅幫忙才「消化」得完。

皮鞋穿得舒適，遊客回國後又會特意來信要求加訂；甚至有客人每次來港都找他們，一次過訂做30對不同顏色的皮鞋，這種狀况足足持續幾年。要應付如此大量訂單，鞋匠基本要天天做12小時，1個月只可放兩日假。有時趕起貨來，一通電話，伙計們都要趕車回來開工，連身為老闆的沈文華都要匆匆吃過晚飯後再趕回工場。生意如此興旺，只因一雙手做皮鞋最合腳形。

工序繁複 最少合4鞋匠之力

一雙訂製的手做皮鞋售價起碼千多二千元，比機器做的貴。如此昂貴，只因一針一線縫上的是鞋匠的血汗與心機。無論什麼腳形，長短腳、大小腳、腳背拱起、腳掌寬大，鞋匠都能精準做出一對適合你的皮鞋。老闆蘇先生說：「手做鞋尺寸合適，款式眾多，訂藍色、紫色、淺藍色都得。不喜歡這種皮，選第二款也可以，買鞋就缺少這種（靈活）。」要做出一雙合腳皮鞋，背後工序繁複，蘇先生捧起一隻皮鞋，比劃出整個工序：「一對鞋從改鞋楦（即鞋的模型）、出鞋格、車面、做底，起碼經過4個師傅的手，需時大約兩日。」

鞋舖接到客人訂單後，會將畫有腳樣的單據交付工場，鞋匠先做腳套讓客人試腳形，「哪裏不夠闊就加一點，闊過頭就減一點」，在鞋楦上加減皮革，改至合適的尺寸與形狀，再依據客人挑選的皮料、鞋款，繪畫皮鞋紙樣，行內俗稱「出鞋格」。

從平面轉化成立體，一雙鞋需要經歷車面和做鞋底兩大工序後才能逐漸成形。勝哥接力講解：「車面師傅之後將紙樣鋪在鞋面上，這裏車線，這裏𠝹開，這裏攝入去，跟着鞋格縫紉。」完成後再交給鞋底師傅。「做鞋底最精髓兩件事，錐孔和上線。」機製皮鞋靠機器縫緊，刻板死實，人手上線則保有一定柔軟度，皮鞋可隨着腳部活動而穿鬆，較為舒適。蘇先生一手拿錐子，一手執蠟線示範，一下把錐子刺入鞋底，另一下把蠟線勾出、拉緊，手法熟練快捷，不消兩分鐘已縫好整個鞋底。他右手遞出皮鞋，另一負責做鞋底的權師傅左手接過，替皮鞋打磨、塗黑水、打蠟等，最後套上鞋楦定形1日，確保不會變形後就能出貨。

「1970年代後一個來學師都沒有」

做鞋靠一對手，蘇先生中指纏着膠布，10隻手指頭都有大大小小的厚繭，攤開手掌，掌紋、指甲卡着黑色污垢，「你睇到都驚啦」！勝哥則嘆道：「做這行比較辛苦，時間長、搵錢不多，所以很少人學……1970年代之後一個來學師的都沒有，最後一個徒弟，做了幾個月就不做。1970年代都已怕辛苦，後來還哪有人來學師呢？」

手製工藝後繼無人，運動鞋的普及更加速行業衰退。「2000年開始見式微，客人不斷減少。波鞋流行後，皮鞋（銷量）始終差一點。」蘇先生說。以往跟文華合作的鞋舖、訂做鞋楦的店舖，都逐一關門大吉，遊客訂單亦很久未收到，「他們可能都已不在了」，勝哥幽幽說道。周遭的人與事一一被時代浪潮覆蓋，工場消失，只是遲早。

敵不過新冠 農曆年前結業

捱過半世紀，工場始終敵不過疫情帶來的旅遊業寒冬。這兩年試過1個月訂單只有十對八對，終究支撐不住，今個農曆年前將會結業。人生大半時間與鞋為伍，勝哥嘆道：「我們這個年紀不需要養家，出來過日辰，希望有個地方聚一聚、閒聊一下、走動一下，但現在工場做多幾天就沒有了……」不捨之意溢於言表。

離別在即，蘇先生大讚共事40多年的師傅：「與阿權做了三四十年師兄弟，大家多年來都合作愉快。」然後指着勝哥：「這個師傅是很好的拍檔，樣樣都很好，人又好、肯幫手。」雖然幾個男人笑笑鬧鬧，離別愁緒卻填滿了這個300多呎的空間。「得閒飲茶」成了大家最後約定，下次再聚該是何時呢？

●後記

留下最後紀錄

是次訪問，由工場創辦人沈文華的兒子Michael幫忙牽線。現任老闆蘇先生說本來怕麻煩不想受訪，但沈家人很好，多年來幫過他不少，本着為工場留一個最後紀錄，才答應記者的訪問要求。「唔好影我，你哋影吓呢啲鞋楦」，說完自動讓位予攝影師；「想唔想影打磨機？」記者臨走前，他又繞到門口，特意把機器打開。雖然口中說着無意受訪，卻是比誰都更想為工場留下最後點滴。

蘇先生站在鐵閘旁道別，轉身走回工場做鞋。收音機廣播、槌子敲打聲逐漸遠去，從此美麗都大廈，大概再難聽到這些舊時代的聲音。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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