一鍵即測4大指標 45秒知結果

【明報專訊】如果你屬iPhone、Android手機都用的「雙刀流」用家，同時對應雙系統的Amazfit GT 3系列相信是不二之選。它配備的最新Zepp OS，適用於Android及iOS裝置，並可連接各大流行的健康平台，如Apple Health或Google Fit，又或者Strava、Relive、Runkeeper、TrainingPeaks等，同步用家的健康數據。Zepp OS圍繞着輕便、流暢和實用而建構，宣稱能省去各種繁瑣的操作以降低耗電量。

新系列有幾個非常實用功能，如簡易4合1健康測量，內置BioTracker PPG 3.0生物追蹤光學感測器，簡單按鍵一下就能夠在短短45秒內測量4種健康指標，包括心率、血氧、壓力水平及呼吸頻率。手表亦可當作24小時健康管理，它提供全天監測心率功能，配備心率異常警報等；睡眠監測功能可監測用家夜間睡眠的清醒時間、超過20分鐘的日間睡眠等，甚至可監測睡眠呼吸質素。用家可以在手表上直接查看睡眠數據，輕鬆掌握睡眠信息。Zepp OS還提供大量健康及運動建議，可從智能手機上的Zepp App獲取各種建議，助用家實現運動目標。

■Amazfit GT 3系列規格

系統：Proprietary OS

屏幕：AMOLED HD（GTR 3）、AMOLED Ultra HD（GTS 3／GTR 3 Pro）

內存：2.3GB（GTR 3 Pro）

防水：50米

電量：450mAh（GTR 3 Pro、GTR 3）、250mAh（GTS 3）

售價：$1298（GTR 3）、$1298（GTS 3）、$1850（GTR 3 Pro）

查詢：2891 2819（LRT）