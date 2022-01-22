長跑專家 鈦金屬輕裝上陣

【明報專訊】如果本身是HUAWEI手機用家的話，HUAWEI WATCH GT 3系列可能是更好選擇。今代還另外推出跑步專用型號HUAWEI WATCH GT Runner，恍如專業教練般協助用戶制訂訓練計劃。無論是HUAWEI WATCH GT 3或GT Runner，均支援HUAWEI專屬的HarmonyOS 2系統，可與不同的HUAWEl裝置無縫連接。

HUAWEI WATCH GT 3使用新升級的8通道心率偵測技術，動態心率偵測更準確，於短跑、游泳和跳繩等心率變化快速的運動，也能精準呈現心率狀况，偵測血氧飽和度亦更精準。另外，亦繼續提供全面的睡眠、壓力、女性生理周期等健康管理功能。

至於跑步專用的HUAWEI WATCH GT Runner，主要分別是採用高強度的複合纖維材料，耐用兼輕身；配上陶瓷表圈與航空級鈦金屬旋轉表冠，令表身僅重38.5g，帶來無拘束的佩戴體驗。

兩款新表都擁有超凡的續航力，在一般使用場景下，HUAWEI WATCH GT 3 46mm可連續使用14天，42mm則提供7天續航；HUAWEI WATCH GT Runner的電量亦與GT 3 46mm版本相若，可謂「長跑高手」。

■HUAWEI WATCH GT3系列／GT Runner規格

系統：Harmony OS 2

屏幕：AMOLED

處理器：Kirin A1

內存：4GB

防水：50米

電量：455mAh（GT3 46mm、GT Runner）、292mAh（GT3 42mm）

售價：$1988起（GT3 46mm）、$1888起（GT3 42mm）、$2788（GT Runner）

查詢：8128 8810（HUAWEI）