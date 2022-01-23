估餐飽：一桌雞菜魚肉 嘗盡本地鮮味

【明報專訊】本地漁農美食嘉年華因疫情取消，令農夫大失預算，不少小店因而組織本地漁農產品共購計劃，一呼百應。近年愈來愈多人支持本地菜，本地食材選擇亦趨多元化，只用本地食材，也可以煮出三餸一湯的住家飯。「Be the home chef」版主Mei在facebook上分享自己的烹飪心得和食譜，差不多每道菜都有本地食材，說本地有機食材新鮮、無添加，雖然本地菜貴，「食落肚嘅嘢，我會比較捨得，你食嘅嘢係喺你身體裏面㗎嘛，我覺得反而緊要過買一部好貴、好靚嘅手機」。

支持本地農業 新鮮有保證

記者跟Mei去買餸煮西洋菜生魚煲豬腱湯，第一站先到九龍城街市，Mei家住何文田，多去九龍城或旺角街市，「九龍城街市較旺角街市多本地菜，之前看新聞，旺角街市有檔口扮本地菜」。九龍城街市內有3、4檔菜檔都標榜自己賣的是本地菜、新界菜，平時記者也常看到婆仔擺地攤，一地綠油油的蔬菜，又貼出寫有本地的價錢牌，但如何看出是否真的是本地菜？Mei說內地菜和本地菜的確很難憑肉眼分辨，主要都只是講個信字，她多數幫襯買慣買熟的商戶，「這間菜檔我幫襯開，比較老實，是本地的就寫，不是的就沒有寫」。

本地菜係貴啲 健康更緊要

不過除了靠菜檔信譽，憑蔬菜品種和價錢也能略略猜出端倪，Mei指着豆胚，價錢牌上沒有寫是本地豆胚，一斤要50元，「通常豆胚都是內地來的，香港都有，但香港那些好貴，你見到50元一斤已經不是好平，本地可能賣40元半斤」。本地菜較內地菜貴，貴多少就視乎蔬菜品種，但至少貴三四成，例如內地菜心一般十多元一斤，本地菜心至少二三十元一斤。亦有一些品種較多是本地，例如豬乸菜，「這些菜本身是外國品種，之前去農墟，農夫說以前不多人種，但現在多了本地有機農場會種」。或者這次我們買的西洋菜，香港也有不少農場會種植，菜檔說西洋菜是早上新鮮摘的，枝葉看上去也真的鮮艷翠綠不乾癟。她平時除了到街市買菜，還會向相熟農場訂購新鮮菜，送到家樓下，一個星期約一次，「送來這裏的真的好新鮮，因為朝早摘完，中午就送過來，但入農場就一定最好，因為我自己從田裏拔出來的」。她最近就去農場摘了當造的白蘿蔔和紫椰菜，白蘿蔔可以打邊爐、煮味噌湯；紫椰菜就浸醋發酵做漬物，早餐配香腸。

無激素豬肉 嘉美雞脂肪少

第二站我們再去本地豬肉專門店，新鮮豬標榜無激素、無抗生素，落訂後店家會把豬肉切好放在雪櫃，客人拿取時再用紙包裹，Mei覺得這樣比街市把豬肉掛半天的做法衛生。除了本地菜、本地豬，她還買過本地的嘉美雞，雖然一隻雞動輒百多二百元，但Mei說喜歡嘉美雞皮薄、肉質嫩滑、脂肪少。本地也有養殖魚場，她在疫情初期為了減少外出，試過經「本地魚菜直送」App買本地急凍魚，有菜有魚有豬肉，就夠料煮一碗西洋菜魚湯。

本地薑夠挺身 切一刀香味撲鼻

雖然第一眼難分辨出本地食材，但下廚一煮，本地食材的確有點不一樣。煲魚湯要先煎魚，Mei拿出上次買的本地薑削皮切片，平時用刀背刮內地薑，薑皮像碎屑般跌落，但本地薑的皮較硬，挺身得多，而且一切開一陣香味即撲鼻而來，Mei說本地薑秋冬季才有，「夏天想買，菜農說無喇賣晒喇」。本地薑除了用來煎魚炒餸，她還會用來浸醋，做醋漬生薑，有助減脂和促進新陳代謝，「生食的東西我覺得本地薑比較好，所以我覺得買有機和本地產品信心大啲」。豬腱汆水後，水也沒有太多雜質和泡沫。然而，這些本地薑一斤約100元，豬腱一斤約150元，較內地食材貴幾倍，着實不便宜。「好老實講係貴嘅，但又不是去到一個負擔不到的水平，100蚊一斤薑好貴，但其實好多人一萬蚊買個手袋都捨得啦，一萬蚊個手袋買到好多嚿薑喇喎。」Mei說自己只是選擇另一種生活方式，追求另一種價值。

「我都想支持本地農業，其實做農夫很不容易，你諗吓耕田日曬雨淋，夏天一場颱風，我看到他們的相，農作物浸晒，其實風險好大，香港的living cost都高啲，好難跟內地比較，農夫都要人工，都要開飯。」本地菜也能減少碳排，雖然價錢較高，但要餵飽她和老公兩張口，Mei說尚未貴到難以負擔，「因為我們只有兩個人食，拉番勻其實不是好貴」。她一星期煲一次湯，每天煮早晚兩餐的材料費，一周約需600至800元，「雲吞雞煲可能百多二百元，一人都是幾十元一個晚餐，你出街食也不止，但你可以控制食材來自哪裏，支持好多本地不同小店，例如雲吞我在附近雲吞舖買，不是超市急凍，日常生活中有些事就可以make a difference」。

生病啟示 調整生活習慣

Mei經常在facebook分享三餐，如用本地紅菜頭煲番茄湯、本地紹菜和走地雞煲雲吞雞煲、本地臘腸煲仔飯，材料簡單煮出一桌住家菜，看圖也感到滿滿家的味道，而Mei的食譜靈感是來自家人，「我爸爸做廚出身，放假就在屋企煮給我們吃」。爸爸的拿手小菜有炒蟹，媽媽就煮冬菇蒸肉餅、魚肚燜雞，但後來父母相繼多病痛，令Mei開始下廚，「最初是因為想食番屋企細個食過的味道，因為我爸去世，但媽媽中風後又煮不到，我成長吃的東西除了自己落手落腳煮，無人煮到畀我食」。加上因為工作長時間坐，她的腳、脊椎、肌肉都出現痛症，濕疹復發，令她決心辭職休息，調整自己的飲食，多吃新鮮、當造食物。告別中環的商業世界，雖然現在收入少了一大截，但她說最重要是知道自己想要什麼，健康更重要，「我真的不太渴求物質上的滿足，反而每天食多啲自己煮的東西，更開心」。

食譜分享：西洋菜生魚豬腱湯

【材料】

•西洋菜……12両

•生魚……1條

•新鮮豬腱……半斤

•有泥台灣紅蘿蔔……1條

•薑……5片

•陳皮……1角

•南北杏……2湯匙

•大棗……2粒

【做法】

1.陳皮、南北杏先洗淨，清水浸15分鐘後，待用（10年以上陳皮沒有苦味，不用刮去囊）。

2.西洋菜用水浸洗後，放乾，待用。

3.生魚抹粗鹽後過水，用廚紙或毛巾抹乾，並在魚身上抹少許粗鹽，待用。

4.紅蘿蔔洗好，刨皮後切件；大棗冲洗抹乾，去核，待用。

5.把豬腱放進清水後，細火微微滾起，汆水讓血水和雜質排出；冲洗豬腱，待用。

6.清水半煲（最少2公升），放入2片薑、果皮、蘿蔔、南北杏及大棗，以中火煲滾。另開爐，放薑片落油，將生魚兩面煎香（每面約4分鐘）；先用熱水洗隔渣袋，把魚放進袋，綁好袋口，待水滾將魚袋和豬腱放進煲，滾10分鐘。

7.加入西洋菜，待水再滾起後（約10分鐘），轉中小火，煲1小時即可。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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