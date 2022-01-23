無定向學堂：監管牌照+恆常檢查 減喉管播毒風險

【明報專訊】第五波疫情掩至，多宗個案均有喉管播毒、垂直傳播之虞。這兩年，專家先後呼籲公眾檢查渠管、建議資助維修、推動全港屋邨喉管檢查計劃，至近日則提出發牌監管喉管裝修師傅。有業界聲音認為喉管只講接駁技術，不如電力般會釀成火災、危及性命，但持牌水喉匠鄭維榮則指出喉管安裝尤重衛生意識：「以前市民覺得有事都只是漏水，不像觸電、漏電嚴重。疫情令人更正視這問題，最慘是細菌或病毒入屋，人們看不到，所以覺得好危險。」禾烽室內設計（裝飾）的負責人曾世耀認為水喉與電力工程一樣關乎市民性命：「每十多年就有不同病毒出來，在香港這樣擠迫的環境，都是由喉管散播，跟電死人沒兩樣。」

水喉匠vs. 水喉工

建造業議會顯示，至2021年12月31日，香港共有11,017個水喉中工（半熟練技工），以及4883個大工（熟練技工）。持牌水喉匠總會則指香港有近3000名持牌水喉匠。曾世耀以2015年的「鉛水事件」解釋：「簽名的是水喉匠，負責看物料、施工方案。下面做的是水喉工，他們用了有問題的錫。」無論裝設來水或去水喉，都可由水喉工負責，大工與中工的分別，在於前者可帶同若干幫工。坊間雖有不少水喉工證書課程，但他提醒須留意字眼，並非全部獲水務署認可。而現行法例亦沒要求水喉工程要由持牌人施工，「到今日為止，由於法例沒監管，約80%的裝修設計公司，都由電工師傅做水喉」。因單位打拆後，首要工序就是鑿坑藏喉：「電工做的與水喉工做的，是『差不多先生』的事。」他觀察到大部分公屋、居屋都沒有分開水喉和電掣的工序，只有大型政府工程及酒店項目才有嚴格要求。

不僅舊樓喉管混亂，近年新樓驗樓時也有不少被揭發喉管參差，如裕泰苑和雍明苑。故此，曾世耀亦認為需立例規定喉管工程由持牌人負責，如之後發現漏裝隔氣彎管等問題，也可查找相關的持牌師傅。其公司目前有兩個註冊水喉工，他贊同工人應出示牌照，但裝修業界和顧客似乎缺乏這個意識：「沒有出示牌照，管業處也讓人進入水表房。」即使法例訂明電力工程須由註冊電工負責，「好多時判上判，裝修的客人永遠不知道哪個是負責電工，或者是牌照號碼多少」。工人也甚少主動出示，怕出事時影響牌照。「出示牌照讓業主可以追溯，是較有信心和負責任的表現。」他建議可仿效加改電力裝置時所用的「安全紙」（即完工證明書WR1），套用到水喉工程上並簡化程序，「純粹更換來去水喉就不用。如有加改就可以簽，好像驗窗那樣」。鄭維榮是建造業議會課程顧問委員會委員，指工地向有「專工專責」制度，收到消息今年裝修業也有「專工專責」的倡議。

裝修拍下喉管擺位 勿亂要求改間隔

曾有專家提議公眾可在施工時，多詢問水喉工維修或改動是否符合法例要求，鄭維榮則說這方法不大可行。「你問我哪條法例我都答不出來。加上水喉工考的主要是工藝，法例認知不深。」他建議業主請水喉工拍照記錄裝修過程，尤其是喉管擺位：「不要直接挑戰師傅、說看他有否裝錯，就跟他說是怕之後會鑽牆掛物件，所以要知道喉位。」然後再請其他專業人士看照片給意見。業主也可多到場監察，「特別是頭幾天，因打拆完就輪到水電師傅工作，每晚他們收工後可上去影幾幅相」。現時的喉管多是入牆式，如做泥水後便較難改動位置。曾世耀亦贊同業主不妨多跟進裝修進度，甚至即場注水到喉管檢查有否滲漏，惟要穿保護個人安全的衣物，特別提醒許多女士會穿高跟鞋，應改穿牛仔褲及球鞋。

鄭維榮說裝修時的常見問題是排水或來水喉尺寸過細，影響流量：「來水喉的話，如多人同一時間用，水流可能不夠，甚至用不到熱水爐。排水的話，如洗衣機、鋅盆一起用，就有機會倒灌。」水務署對喉管粗幼有規格要求，例如正常排水位要用直徑32或40毫米的喉管，兩個接駁位則要用50毫米。故他建議拍照時，旁邊要有顯示喉管比例的物件，或拍下原裝喉管上的標記，方便第三者給意見。此外，師傅或會按照設計公司或業主要求改動間隔，要加上洗手盆、坐廁或浴缸，但工程報價時未有考慮法例規範的方案，最後將貨就價，亂駁喉管，「在師傅眼中都排到水，個客又不懂看。這較常發生在無人監管的舊樓」。曾世耀認為改動間隔雖沒問題，但水喉工既為專業人士，如覺得方案不可行應提出異議：「有些設計改了，師傅見污水渠位要繞好遠才駁到，就可能懶，接駁到清水渠。若沒註冊的可能更分不出來。」有時屋外喉管需搭棚，他見過某屋苑外牆的排水管和隔氣管都漏水，建議更換，但業主不肯搭棚，相關部門及管業處也未有跟進。

劏房喉管風險較大？

至於劏房喉管是否有較大風險，曾世耀指其實只要有足夠排污設備和暢通的去水喉管，也合符屋宇署規格。但部分屋苑則因大廈的喉管要求，並不適合做劏房：「如康怡花園的管業處不允許改動任何外牆喉管，就不適合做。怎樣加喉都有個限度，不能好過分。」不過，鄭維榮覺得單位多改動就容易出事，像不近大廈外牆的劏房通常會加高地台排水，但高度未必能容納標準隔氣管。而且就算在地台下的隔氣管，也可能只用膠水接駁、較省位置的喉管，像自製的所謂「V形」管：「隔氣有P形、樽形、U形、S形。自製的隔氣是位置有限之計。水封（即有一定高度的儲水）會不夠位，如果樓層高，壓力大，水封就會鼓起噴水，引起衛生風險。」即使能解決隔氣管，也尚有多個問題，如排污渠要處理的污水因劏房而增多，就會去水慢甚至淤塞。

檢查睇啲乜？ 隔氣、排水位

房委會於2020年10月底展開「排水管檢查計劃」，檢查所有公屋外牆的公用排水管，並到訪所有公屋單位檢查及維修室內排水管，預計於今年第一季完成。本報向其查詢進度時，該會指目前大部分單位的喉管狀况良好，維修屬較小型工程，包括喉碼鬆脫和喉管輕微滲漏等，一般於檢查後即時修妥。市民倘非公屋住戶或想平時自行檢查，除了定期注水到隔氣管，還有其他方法。鄭維榮於CITY-UP進修學院教授水電及家居維修課程，他解釋新屋入伙，普遍只設地台連接到單位外的排水位和隔氣管。若發展商安裝了鋅盆，下面則另有隔氣。

鄭維榮經常教學生參照對面單位外牆的喉管，並用鏡去檢視自己單位外牆，因兩個單位的喉管理應一致，只是位置相反，這樣便可知道自己單位的喉管有否改動。之後便要檢視室內所有排水位，包括洗衣機、洗碗碟機和分體式冷氣等，確保這些裝置都配備隔氣：「即所有有水出的設備。如果會排到主去水渠，就一定要有隔氣，沒有就等同會有臭氣、細菌入屋。」他說最多學生忽略的是洗衣機，又留意到近年不少人把浴缸改為企缸，提醒企缸地台也需預留高度接駁隔氣，否則細菌或病毒易入屋。

A‧不漏水就不漏氣？

另一檢查點是坐廁滲漏，因以前多用硬喉管，現在則改用軟身風琴喉接駁，「好多時唔漏水，但不代表不漏氣」。他認同公共衛生專家所說，指聞到臭味已太遲。若在大家使用廁所的繁忙時段，如晚上7時至10時，聽到喉管有泄氣聲的話，可以在風琴喉塗上肥皂水，看有沒有氣泡，或者撕出面紙的其中一層，放到風琴喉接駁位上，看有否漏氣。入牆喉管方面，他則指毋須擔心，因一般是直條白膠喉，「除非是師傅裝修時已踏爛了或弄壞了，不然在牆身都穩定」。而牆身的滲漏通常是由於來水的新舊銅喉接駁不當，或者去水的企缸或浴缸渠閘與喉管接駁鬆脫所致，曾世耀建議做色水測試，在不同排水位如馬桶、鋅盆、企缸等各倒一種色劑，便可以看見室內、樓下或外牆有否滲水，也可分清是哪個源頭。

B‧認住3條渠 清水污水勿亂駁

若屋外喉管老化破裂，細菌也會經抽氣扇或空氣傳到室內。鄭維榮說大廈喉管分為廢水渠、污水渠及清水渠，舊式樓宇會將前兩者合一，新式的則將接駁坐廁的污水渠及接駁地台、洗手盆等的廢水渠分開，然後在外牆駁在一起：「如果隔氣管做得好，這兩條萬一駁錯，問題不是很嚴重。」不過，二人說若清水渠與污水渠接駁，就是不應犯的錯誤。因清水渠是為收集雨水，要保持暢通才可防治大雨，而且直上直落，沒有隔氣設備。個別住宅更會見到鹹水與淡水喉管連接，例如是經常沒鹹水供應的舊樓，就有人會用鹹水喉駁淡水；有的為省錢，將冲廁的淡水接到食水喉，這些都有細菌污染食水的風險。

C‧喉管有問題 不宜自行修理

鄭維榮指室外喉管因日曬雨淋，十多年就老化：「紫外光好厲害，30℃經過石屎反射就40℃、50℃，長期高溫便會變形。如有水封，沒老化得太快。」但滲漏位置較難看到，要在注水時留意有沒有水滴，或靠管理公司搭棚更換。疫情下很多人在家看片，學維修喉管，他自己也看過不少，但直指錯誤資訊甚多，也無從判斷拍片人是否專業水喉工，故建議公眾在DIY時須綜合不同影片的資料，或徵詢專業意見。曾世耀亦提醒，港人欠缺自小維修家具的經驗，DIY或弄巧成拙。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 資料圖片、測量師學會、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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