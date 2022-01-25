擴香石工作坊：手揑擴香「水仙」 新春滿花香

恆常課程——大家最喜愛的櫻花是機構單堂體驗工作坊作品之一，既可作擺設，又可作擴香器。（機構提供）

年花造型——新年期間Kigi Aroma Workshop推出多款年花造型的擴香石工作坊，非常受學生歡迎。雖然農曆年前課堂名額已滿，但稍後仍會有水仙花造型擴香石的體驗工作坊可供參加。（機構提供）

【明報專訊】近年流行造型精美的擴香石，除了用倒模形式製作，也可以如玩泥膠般手揑塑造出自己想要的形狀。有機構在新年期間推出新春限定的手揑擴香石體驗工作坊，造型有大桔、水仙花、蝴蝶蘭等，裝飾實用兼備。

韓國協會認證課程

Kigi Aroma Workshop為韓國首爾工藝協會（Seoul Design Craft Association）於香港的指定分會，提供韓國手揑擴香石導師證書課程。負責人Kiki Cheng表示，機構主要為想考取導師資格的學員提供2日全日制課堂，學生一共需完成6個指定作品，之後機構會把作品照片傳送到韓國，讓協會評核再發出證書。製作擴香石所用的物料特別由韓國訂購回港，類似石膏粉，加水後在未乾前可以如泥膠般自由搓揑，所以較易做出不同形狀，如報讀導師課程，學生更會學到這種物料的特調配方、時間掌握、調色技巧等。

除了導師課程，現時機構亦推出體驗班，以2至3小時完成指定作品。Kiki說，很多人都喜歡花，也可用來作擺設，所以新年推出了不同花種的擴香石體驗班，雖然大部分班別已經爆滿，但櫻花、水仙造型擴香石亦設有恆常體驗班，有興趣體驗的亦可一試。

■手揑擴香石體驗工作坊

價錢：$450起（約3小時）

上課地點：油麻地鴉打街33號雅達商業大廈

查詢及報名：www.facebook.com/kigiaromaworkshop