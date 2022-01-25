職場news：學設計思維 面對挑戰盡情發揮

【明報專訊】設計思維在營商策略愈來愈受重視，除了能有效提升公司整體的工作效率和表現，還提供多角度尋找解難方案的可能，從而幫助公司開闢創新的道路。香港設計中心的Unleash!計劃將在今年2月舉辦一系列設計思維應用課程，教授設計思維的基礎知識和技巧，讓大家在職場上發揮所學。

課程由雷永泰（Marcus）主講，他是Design Thinking In Action行政總監，應用設計思維經驗豐富，有超過25年作為創意總監、品牌策略師和服務設計策略師等經驗。他熱中於理解用家需求和行為，熟悉營商及市場動態，掌握有關持份者的需要，協助品牌、產品和服務的設計及發展。課程分5節，包括3個工作坊和2節輔導班。

其中的工作坊針對學習設計思維的3個重點而設：同理心（認識設計思維框架及以人為本的核心思維，培養觀察思考和洞悉能力）、尋找機會（學習釐清優先順序，為現有的問題及挑戰作定義）、正確的方法（掌握應用設計思維）。輔導班則以小班形式重點輔導，分享實戰經驗。參加者能更了解客戶需要和市場需求，分析業務情况找出痛點，並運用設計思維解決業務面臨的挑戰。課程1月31日截止報名。

■課堂詳情

日期：2月12、16、19、23及26日（每堂時間略有不同，見網址）

形式：首尾兩堂為實體課、第2至4堂為網上授課

實體課地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠6樓602室香港設計中心

語言：廣東話授課及英語輔助

費用：每位$650，二人同行優惠每位$570

備註：另設2月9日網上簡介會，晚上7:00至7:30，所有參與者必須參加

網址：bit.ly/3Il0eLw

整理：張曉冬