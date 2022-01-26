兩大臨海文化區 推動土耳其藝術

Contemporary Istanbul的整個策略是利用外國名作來提高當地作品知名度，當中亦有不少有趣作品，如Engin Beyaz製作由迷你書組成的Virtual Library（上圖），又或Kerem Ozan Bayraktar探討生命進化的Wings and Lungs（下圖）。（Dawn Hung攝）

城內設有不少新藝術館，如以女性藝術家為主的Meşher及現代藝術的Arter都是別具水準的藝術館。（上圖 Hadiye Cangökçe攝、下圖flufoto攝）

【明報專訊】早前因為第16屆Contemporary Istanbul當代藝術展，到了位於歐亞交界的土耳其伊斯坦布爾一趟。因港口地埋成為兩大洲文化交流點，伊斯坦布爾有不少伊斯蘭教及天主教等宗教建築，又或是君士坦丁大帝等歷史有關的傳統名勝，知名如聖索菲亞大教堂、蘇丹艾哈邁德清真寺等，具東西交集的文化軟實力。近年伊城着手發展文化區，除了集合各地作品外，當局亦希望能藉名作的名氣帶動本土作品的曝光，與香港發展西九文化區有着相同的動機與特質。

香港與伊斯坦布爾有許多相近之處，如地勢令當地有不少沿山而建的建築。博斯普魯斯海峽（Bosphorus）兩旁平地成了最平坦同時城內呎價最高的空間。到第16屆伊斯坦布爾當代藝術展的Tersane場地觀展時，不期然想起威尼斯的Arsenale。兩者都是前臨港船塢，有相同的廣闊海港景觀。由於位置處於巿中心，所以感覺與西九相近。伊斯坦布爾巿政府近年銳意推動文化產業，將多個海旁地段作為文化區發展，如Tersane，又或是較早敲定的Galataport，都是活化原有的海旁大型建築，與西九填海而生的土地不同。

貨運碼頭結合博物館區

Galataport本是貨運碼頭，現正發展成結合博物館區的郵輪碼頭，當中包括了歷史建築如Tophane鐘樓外，亦有現正動工的Mimar Sinan Fine Arts University Museum of Painting and Sculpture，以及由Renzo Piano設計的Istanbul Modern，結合旅遊業發展。兩個沿海文化區同步發展，大大利用沿海景觀的優勢。此外，整個城巿亦有不少新文化地段，如Fişekhane、Bomontiada等，而即將重新開幕的Atatürk Cultural Center，均以活化舊建築成文化地段為主要方法，成為當地重要特色。同時，伊斯坦布爾Atatürk機場亦設立iGART藝術企劃，將國際交通連接點與藝術結合。Contemporary Istanbul當代藝術展，正是全城文化地盤發展計劃的重要推手之一。

由藝術節發展成基金會

於2006年創立的Contemporary Istanbul藝術節，前身為Art Istanbul，與較具規模的Istanbul Biennial地位相近，但後者規模更大，視野更為廣闊，並觸及更多政治及意識形態。Contemporary Istanbul則相對商業化，與Art Basel的經營模式接近，以國際巿場為目標。2018年末，Contemporary Istanbul由藝術節演變為基金會（Contemporary Istanbul Art, Culture and Education Foundation），走出純藝術節的營運模式，如在Fişekhane成立展覽空間Cocoon，其後亦參與Tersane的發展項目，並在發展區動工期間租用空間舉辦藝術節。Contemporary Istanbul創辦主席Ali Güreli說︰「3年前Tersane發展仍在籌劃階段，由Tabanlıoğlu Architects主理。當時我在想如何讓Contemporary Istanbul參與其中，而其中一個方案是發展藝廊區（gallery district），如北京及紐約Chelsea區的模式，已吸引到國際級藝廊參與。除了硬件，另一點同樣重要的是營運方式，於是我們成立了基金會，將文化、藝術及教育連成一線，約佔整個Tersane發展項目的三成。」除此以外，區內亦會有Sadberk Hanim Museum及Women's Museum。

水上的士疏導歐亞兩岸交通

按Ali Güreli所指，伊斯坦布爾有發展成文化之都的特質，如4小時飛行圈內可到達65個國家，巿內亦有不少工藝及藝術工作室。「現時我們計劃集中推動本地藝術家，一如當年中國發展本土藝術巿場，先由本土收藏家發掘現代藝術家，然後藉着國際曝光推廣到各地巿場。在2006年時，Contemporary Istanbul排行全球藝術展第21位。而截至2019年，全球已有約300多個藝術展。要發展文化區並非單有藝術展便能成事，更重要是城巿有發展配套，如巿政府正式推行水上的士以疏導歐亞兩岸的陸路交通。本地藝廊將得到政府資助到外國參展及成立分部，以帶動本地作品巿場。國家機場亦作出配合，如土耳其航空免除參展藝廊的作品運費，並提供特價機場倉租等。個人認為，與其視眾多文化區、藝術節為競爭，倒不如說是整個業界欣欣向榮各自發展，看看巿場最後如何選出取最好的文化區。」Ali Güreli說。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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