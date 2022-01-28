利市封記百年變遷 圓形塑膠最搶鏡

劉銓登的藏品中歷史最悠久的是出自民國時期，利市封採用木板印刷，勾勒年花線條，燙金雖已隨時間過去脫落不少，但仍可看出當年圖樣。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】恭喜發財，利市𢭃來！以前收利市總是重「內餡」、輕心意，但隨着年紀漸長，派利市的長輩接續離去，疫情下親戚間減少見面，才感受到每封利市並非必然，背後承載的，是祝福、是關心、是情誼、是心意。年屆八旬的利市封收藏家，更早看出利市反映時代變遷的價值，從民國時期的利市封，一直蒐集到現代，藏品逾萬。他翻開收藏冊，將利市封的故事娓娓道來。

82歲的收藏家劉銓登派利市逾半世紀，收到的利市封卻比派出的多，只因熟識他的人都知他有「儲物癮」，喜愛蒐集各式紙品，郵票、當票、戲票、爆竹紙，還有利市封。今時今日提倡環保新年，劉銓登早在1980年代已在實踐，子女𢭃得利市後，準備掉棄封套，他趕緊叫停，逐一翻看，有特色、設計精美的留下，印有卡通、大眾化的則篩走。他咧嘴笑道：「餡呢，佢哋攞晒，淨番面就畀我。」互惠互利剛剛好！

分門別類 難得集齊「中銀十三行」

未待記者開口，他已急不及待地翻開其中一本收藏冊，逐頁介紹。只見利市封井井有條排列，逐個套上膠套，「這一本講傳統節日（習俗起源）與古老利市封，另外一本關於銀行，還有這本什麼都有，酒樓、明星、生肖……全部一個個按主題、系列放好」。他還按衣食住行、電訊等分門別類，易於檢索之餘，還可從中看到不同行業的演變。

翻開「衣」的系列，集有不少在香港已消失的百貨公司——大丸、八佰伴、中國國貨等，全是香港人曾經最愛逛的百貨公司；「食」來自多間酒樓，包括已結業的深水埗國都酒樓、黃竹坑的好景酒樓，還有1980年代尖沙嘴最熱鬧的中式夜總會——海城大酒樓夜總會；藏品最豐富的銀行系列中，擁有渣打銀行120周年推出的利市封，印有第3代匯豐總行大廈的封套等珍藏不在話下，最難得是集齊「中銀十三行」的利市封，他說：「中銀集團曾有13行，現在（大部分）已歸納作中國銀行。當年13行（利市封）同一設計，印有不同銀行名字，要找齊13間並不容易。」

二次創作添樂趣 配習俗小知識

收藏家各有風格，劉銓登大抵是「創作型」。單是將利市封分門別類、整齊羅列不夠意思，他還為利市封「二次創作」，增添收藏樂趣。在他收藏的雛鳳鳴劇團利市封裏，便特意在利市封貼上粵劇劇照，還根據劇照配上百鳥朝凰、佳偶天成等字句襯托。翻到另一頁，他又在利市封旁貼上從通勝剪下的新年習俗小知識，道出利市由來，為藏品賦予意義。

藏品從民國到現代 看印刷演變

利市封最初只是一張綑上紅線的硃砂紅紙，傳說可驅趕年獸保平安；後來經歷時代變化，慢慢印上各式圖案、祝福語，每個年代翻看，隱隱看出印刷史發展。劉銓登最早年期的收藏品，是祖母留下的民國時期利市封。這批利市封以木板印刷，金色線條在紅紙上勾勒出年花、大吉、鯉魚等圖樣，只是年月過去，封上的燙金脫落不少，現在只能依稀看出大致線條。1920、1930年代的利市封已有彩色印刷，「（利市封）進一步印上人物，主要是穿長衫馬褂的小朋友在拜年」，新年氣氛濃烈得很。

從來，利市封都是以紙製為主，但原來1960、1970年代香港曾一度出現塑膠利市封！當年香港塑膠業發達，塑膠利市封應運而生，「（不過）塑膠利市封（數量）很少，因為成本較高。派給人是免費的，沒有太多機構願意用如此高成本派利市封。通常派塑膠利市封的，都是比較有實力的公司」。劉銓登藏有十來個，大多是銀行，如香港上海匯豐銀行、香港華人銀行、廣安銀行等，妙麗手袋．皮鞋、生力啤酒等都曾經推出。

稀有圓形膠封 200元購入

塑膠利市封的藏品中，最珍貴是印有「恭喜發財」的圓形膠封，專門裝硬幣，尺寸比一元硬幣稍大。「這個沒寫公司名，可能是私人做的。它最難找，你翻遍舊物店都未必找到。」幾年前他幸運地在相熟舊物店蒐羅得來，以200元購得心頭好。值不值得？「洗濕個頭就要儲落去！」

身為利市封收藏家，劉銓登派利市絕不馬虎，新年封給子女的，必用那年的生肖利市封；子女生日，就用上他們所屬的生肖利市封送上祝福，很講究。看盡利市封變化，回到最初，無論是古時的紅紙，抑或現時華麗精緻的利市封，他認為背後所代表的都是一份心意。利市代表祝福，祝願大家虎年健康平安，事事如意。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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