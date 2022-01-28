知多啲：玩創利市封 滿載心意

「花之紙藝利市封」一套兩款——蘭花與桃花主題的立體利市封，各有兩個。（$74.8/套，優惠期至1月31日）（品牌提供）

【明報專訊】近年利市封愈發精緻，無論是用色、設計、材質，都打破傳統框框。以下精選3款新式利市封，欣賞創意設計之餘，也可以一同感受設計背後的心意。

老虎唔發威扮萌貓

傳說老虎本來並非如現在般威猛，於是拜貓為師，習得十八般武藝後雄霸森林，連玉皇大帝也賜予牠12生肖一席位。傳說歸傳說，卻為設計師Soho與Todd提供靈感，他們與近利紙行（Antalis）合作，以貓和老虎的淵源設計出14款利市封，也算是慰藉一眾「貓奴」，彌補沒有貓年的遺憾。整個設計理念是老虎「扮萌」，模仿貓做出各種可愛動作，讓人一瞬間忘記其威猛形象！7對利市封，一面走傳統風格，另一面新穎一點，以插畫、像素化、typography等形式演繹老虎，增添趣味。

購買方法：Part of Art網店（bit.ly/3AaydDH）●

化身盆栽桌面生輝

今年年宵去不成，案頭缺少一盆花，以POSTalk的花形紙雕利市封裝點桌面，一樣賞心悅目！本地紙藝術設計師黃文翰將利市封結合紙雕藝術，設計出立體利市封，即使節日過後，利市封仍能以藝術品形式延續下去。一套兩款的「花之紙藝利市封」，以傳統剪紙的鏤空花紋為基礎，插上「蘭花」或「桃花」，紙雕花還可拆出，精緻得來別具玩味。紙雕利市封由本地庇護工場基督教懷智服務處的殘疾人士組裝，收到時不單蘊含親友心意，還藏有對弱勢社群的關懷。

購買方法：指の藝的Pinkoi 商店（bit.ly/33KkWWa）●

可愛插畫無限祝福

外在環境變化不斷，唯有調整內心面對世界。本地設計品牌dodolulu的插畫家Gigi今年想藉利市封，讓大家調整好內在心態，生活自然能過得悠然幸福、自在美滿。新推出的利市封沿用dodolulu一貫的粉色系，輕柔色調配上線條柔和的人物，寫上「平安靜好」、「自由自在」等祝福語。適逢虎年，她特意加入以虎為題的利市封，呆萌老虎與花葉作伴，又拉長身體往前跨躍，好不可愛，她期望老虎能把噩運嚇跑，新一年迎來好運！

購買方法：dodolulu網店（www.dodolulu.com/zh）、銅鑼灣希慎廣場限定店

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