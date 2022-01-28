本地女團再崛起 重新定義「港女」特質

香港女團：圖為部分千禧年後出道的女團，2000年代初有Twins和Cookies，2010年代初有Super Girls和As One，2020年代初有新出道的After Class和COLLAR。（資料圖片、facebook圖片）

【明報專訊】帶着「什麼是有香港特色女團」這個疑問，上回訪問韓國人談香港偶像工業，他們認為K-pop比起本土特色更重多元化及國際文化交流，亦覺得廣東話「歌詞」重要；本回訪問本地文化評論人、填詞人及排舞師，他們盼女團成員創造全新的「港女」特質，創作有內容的作品。

上回記者訪問了駐香港韓國文化院院長及製作公司CJ ENM的代表，嘗試從韓國人對香港偶像工業的看法，發掘香港偶像工業的優勢。今期請來填詞人王樂儀，排舞師Zero，以及文化評論人、兼教於大專院校的李薇婷，借女團COLLAR出道繼續討論香港偶像文化。

問女團的香港特色是什麼，李薇婷立即說出「港女」二字，3名受訪者都由2000年代初出道的2人組合Twins和9人組合Cookies說起，現時回想起很能代表當時香港女孩的形象。Zero記得當年Cookies舞蹈是走日系風格，成軍時參考日本女子組合Morning娘，Cookies成員各有特色又貼地。Zero認為2006年韓國組合BIGBANG出道，連帶女團如2NE1、Wonder Girls等受關注。他在2008年入行，見證後來很多人留意K-pop，香港唱片公司要求的舞蹈風格和資 源投放亦隨風氣改變。

2021年尾有After Class出道，而2022年就有COLLAR出道。Zero分析，COLLAR的出道新作Call my name!在舞種上偏向hip-hop，講求力量，沒有刻意突出女性感覺，和《全民造星IV》見到的表演項目和MIRROR的舞蹈很像，他較期待看見帶有女性獨特和細膩的作品。他又指行內會分到有些舞曲作品追求內容（content），有些追求影響力（impact）。Call my name!屬於後者，唱片公司通常會為初出道的歌手或團體做impact類型的作品，講gimmick。Twins初出道時的《明愛暗戀補習社》，講年輕女生拍拖，也屬impact類型的作品。

舞蹈：每個動作都有意義

早期香港流行音樂是獨唱藝人（solo artist）主導，Zero回想初入行時排舞其實「藝人是最大的，旁邊的舞蹈員都是陪襯」，即使是快歌或舞曲，藝人多是「郁手郁腳行位」，舞蹈員很常做高舉（lifting）藝人的動作，曾試過在紅館上，有歌曲只需舞蹈員在台上走一圈舉起藝人就跳完。唱片公司亦主要做情歌、K歌。Zero說︰「我們以前有個講法，做跳唱歌手或者做快歌是蝕錢的，所有舞蹈員都是錢，要花的預算大很多。」即使藝人做快歌，排舞日子都不會太長。

Zero分享K-pop舞蹈編排有清晰結構。首先是visual，也就是舞者在走位上砌圖案（pattern）。第二是齊舞，所有成員一起跳相同舞步。第三是break off，主歌部分常會看見個別成員走出來做焦點，而其他成員就在後面以慢動作等舞步配合，一段主歌有兩三人輪流做焦點。最後是招牌動作（signature move），常出現在副歌部分，是容易讓觀眾記得並想跟着做的動作，如MIRROR成員Anson Lo歌曲Megahit便有手部開合的動作。這4部分在一首歌會不斷重複，但以前香港的舞蹈編排大多只有visual和招牌動作兩部分，沒有break off，齊舞比例小。MIRROR和COLLAR的團體歌曲就採用了韓式的舞蹈編排，4部分都有齊。

Zero說，自K-pop興起以來，香港的唱片公司發現舞曲有市場，願意花更多資源在舞曲上。倒帶到Super Girls和As One出道的2010年代，兩個團體都是走韓國路線，當時眾人很難不以她們和韓國女團做比較，在資源和經驗較少下就相形見絀了；近年因MIRROR大受歡迎，也多了公司以MIRROR的舞蹈為標準。但他認為有香港特色的作品應是有content的作品，近期MIRROR成員姜濤歌曲Master Class的舞蹈，環繞「年輕怎麼就是錯」歌詞核心加入現代舞元素，融合K-pop舞蹈編排中visual和齊舞部分，每個動作都有意義。他再舉欣宜《你瘦夠了嗎？》為例子，都是有content的舞曲作品，這類作品韓國是較少的。

實用精神和困境

身為流行音樂產業一分子，王樂儀說韓國和日本偶像工業的而且確發展了一個很好的商業模式。李薇婷說流行音樂產業很多商業考慮，因為要賺錢，所以創作不純粹是做藝術決定，而是要爭取影響力和消費者，有人找到一個受歡迎的方程式，眾人自然紛紛學習。王樂儀說MIRROR的WARRIOR亦是歐美及韓國作曲人的創作，他們本來就為不少K-pop女團作曲，反而Call my name!其中一個作曲人是來自台灣的紀佳松，甚有驚喜。

李薇婷從事流行文化研究工作，相比文本研究，她較集中觀察流行文化產業中的資本流動及大眾情感流向。她說COLLAR短時間組團出道反映香港的「實用精神」，只排練了兩星期，出道衣服被指不太合身，其實反映ViuTV對女團的期待是「快靚正，要求燒鵝質素，但要蔗渣價錢」。她和王樂儀曾閒聊拿韓國女團BLACKPINK比較，她們出道時記者會非常隆重，並有代表韓國的國際巨星架勢。MIRROR出道時在住宅多的鑽石山荷里活廣場，而COLLAR出道時則在尖沙嘴維港旁。

在選出女團COLLAR的《全民造星IV》節目，招募的參賽者多是沒受訓的素人，唱歌跳舞等舞台經驗只能在粉絲的支持下及出道後累積，她們計劃3月時就開演唱會，李薇婷形容她們要「一路學行一路學飛」，王樂儀則指「煮到埋嚟就食」。兩個偶像團體發展較Super Girls和As One好，很大程度因為粉絲。李薇婷說MIRROR是粉絲「撐到無解散」，本來《全民造星》系列聲勢在減弱，實際上過往 10年香港偶像工業正經歷全球，尤其是韓團日團的激烈競爭。

培養聽眾群 開拓視野

女團不斷強調本土特色，也反映女團回應香港人的身分焦慮，香港人想本地團體不學韓國日本而有香港特色，李薇婷說其實不需要這樣宣示，「COLLAR是一個代表，是一個我們想追求亞洲第一、新一代重新崛起的投射」。但大眾強加自己的期望在偶像身上，「人們要求她們要贏，要幫香港贏」。

Zero亦有感女團崛起是與香港的政治社會環境有關，因為Twins與Cookies出道不久後出現SARS疫情，大眾需要娛樂；Super Girls和As One出現在香港相對太平的時間，大眾有餘裕尋找更好的娛樂選擇；而MIRROR和COLLAR分別在社會運動和疫情後出現，成為大眾情感投射的對象。王樂儀說︰「流行音樂其實是文化市場政治折衷得出的成品。」近年不少媒體在本地音樂會大受歡迎是因為「創作者的真誠」，也有人覺得「政客已經夠假，我哋就捍衛追星嗰種真」，多年來流行文化都為香港人建立集體身分認同。

王樂儀和李薇婷對女團的期許是COLLAR可以更放開一點去做自己，女團可讓她們發揮個人特質，王樂儀說她們有影響力「應該是要開拓我們看事物的角度，培養聽眾群」。女團出道時走型格路線，李薇婷表示，公司或希望以成員貼地的生活經歷打破香港女性「港女」MK妹和公主病的定型，如Gao被形容為女版Lokman讓觀眾聚焦在女性跳舞才能，Winka由在街頭busking開始默默耕耘，Candy是在城大半工讀的學生。

Ivy So在《全民造星IV》決賽唱關於香港離散的《勿念》，也讓王樂儀印象深刻，覺得那就是表演者藉作品表達自己在香港的生活經歷。李薇婷認為女團能呈現到自己在香港的困境，已經是所謂很香港、很土炮的女團。

【偶像文化系列二，完】

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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