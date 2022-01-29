帶愛寵petcation 住百年建築沾文化氣息

文化館下區分別有介紹整個文化館歷史演變的保育館及藝術館，並設有免費導賞服務，讓大家更輕鬆了解這裏的歷史。圖中的藝術館常設展室展示了饒宗頤教授的作品，並加入投影元素，令藝術變得更活潑年輕。（註：疫情下導賞服務及展館暫停開放，詳情可瀏覽官方網站）（黃志東攝）

Coffee Flow附近有另一間餐廳悅滿軒，主打法式fushion菜。其中著名法國泥蟹湯（$88）蟹味十足，法式烤鴨清湯（$98）更加由原隻烤鴨熬足10多小時而成。其他主食如寶雲酥焗西班牙伊比利亞羊扒配自家製羊肉腸（後左，$288），以及烤釀智利海鱸魚（前，$288）亦各有特色。（黃志東攝）

帶同貓狗入住的話，可選擇標準客房或雅致套房，不同房型所送贈的寵物用品也有不同，圖為入住雅致套房的禮物，有小玩具、寵物清潔液等。（黃志東攝）

若想住得寬敞一點，可選擇設有一房一廳的雅致套房，以中式設計為主軸，並配以中式家具和燈飾，還有茶具可優閒品茗。（黃志東攝）

Coffee Flow提供早餐，狗狗可以在戶外座位與主人一起進食，牠們的早餐主要是煠菜和雞肉；而咖啡店亦會提供各式冷熱飲品及輕食，即使沒有帶寵物，下午來喝杯咖啡打卡也是一種樂趣。（黃志東攝）

荷花池名為「天光雲影」，取自宋代朱熹一詩，在合適的天氣和角度下，可拍出如天空之鏡的影像，像極詩中那句「天光雲影共徘徊」。（黃志東攝）

寵物友善客房設計簡約，又不缺寵物用品及卡通狗狗抱枕裝飾，既方便又討好愛狗人士。（黃志東攝）

【明報專訊】有人喜歡在五星級酒店staycation，享受華麗舒適的環境，但亦有人選擇在文化旅館住宿，愛探索它貼地又真實的歷史痕迹。幾百元可以帶同寵物Petcation，並非天方夜譚，來到集保育、歷史、藝術於一身的文化旅館翠雅山房，就可以與愛寵享受結合打卡潮流和傳統文化的住宿，性價比相當高。

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

有過百年歷史的饒宗頤文化館，曾用作檢疫站、監獄、醫院等，後來經過保育和翻新，並加入了展覽館、餐廳、咖啡店和旅館等設施，於2014年全面啟用，並免費開放予公眾參觀。

紅磚瓦頂建築、荷花池 打卡呃like

文化館雖是位於荔枝角山崗上，但由港鐵美孚站前往，不過是10分鐘內的步程，不少人都喜歡假日到這裏感受都市中的文化氣息。文化館原有建築如紅磚牆、雙層瓦屋頂等都保留下來，成為了人們探究歷史和打卡影相的一部分。文化館分為上、中、下3區，從青山道入口可見下區的保育館、藝術館和荷花池；乘電梯或走小徑而上便到達中區的咖啡店、餐廳和活動室；沿樓梯再上高處，來到上區的staycation的另類選擇——翠雅山房。

翠雅山房共分為5幢，分別以「琴、棋、詩、書、畫」命名，check in的「詩」幢同時也是C座，設計巧妙。旅館擁有89間客房，共有3種房型，分為標準客房、特色客房及雅致套房：標準客房設計以簡約為主，特色客房和雅致套房均有金字斜頂的天花，3種房型也保留了原本建築的大窗戶，並髹上了簇新白油的磚牆。旅館早期主要是讓外國旅客和本地人入住作文化交流，近年因為疫情，便推出staycation住宿套餐，更增設不少主題房，除早前的少數民族風主題，現在正推出文青田園風主題，據知2月份還會加入專為情侶而設的浪漫主題房，屆時如館外的宮粉羊蹄甲盛開，一片粉紅花海，甚有京都賞櫻的「錯覺」。入住這種園林式歷史建築群，的確比熟悉的維港海景，更獨特。

提供寵物用品 安排專屬早點

為照顧一眾貓奴狗奴，旅館亦推出了寵物友善客房，歡迎客人帶同貓狗入住。平日文化館雖然免費開放予公眾參觀，但不能攜寵物內進，不過預訂了petcation的主人，其貓狗就可獲得一張專屬姓名牌，掛在愛寵身上，除了可到戶外的寵物樂園放電，更可隨意於文化館上、中、下3區遊玩。此外，每間寵物友善客房都放置了寵物用品如飲食碗、寵物牀和廁所，每房更贈送多款禮物，包括小玩具和寵物清潔用品，就連早餐都為主子預備好，安排主人和愛寵睡到飽後到文青風咖啡店Coffee Flow享用各自的專屬早點，可說是照顧周到。

● 饒宗頤文化館翠雅山房

地址：九龍青山道800號

寵物友善客房

價錢：標準客房$800/晚，雅致套房$1700/晚，已包加一。包兩位早餐及一份寵物早餐。寵物限20公斤以下，酒店需視乎情况作最終決定

文青田園主題房

價錢：周日至周四$650/晚，周五、六及公眾假期$850/晚，已包加一；包兩位早餐

預訂網址：www.heritagelodgehk.com

查詢：2100 2888

文：顏燕雯

模特兒：Sarah Yang

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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