救人自救：獨處跌倒 無異樣爬最近家具坐起

【明報專訊】若身邊長者跌倒，該如何處理？

骨折隨意搬動 可致二次傷害

「當長者跌倒時，不應急着扶他站起來。」物理治療師張鈺培說，必須先了解清楚長者身體有無異樣，首先檢查其神志是否清醒、呼吸脈搏是否正常，一旦心跳停頓，就需要施行心肺復蘇法。之後檢查四肢或頭部有沒有流血，如有應先止血；再檢查頸部或四肢有沒有異常變形、活動幅度是否正常、有沒有異常痛楚的地方，如有這些情况，有可能是骨折，不要隨意搬動，以免造成二次傷害，應盡快召喚救護人員。

經上述檢查後，如長者沒明顯痛楚，可慢慢扶他站起來，緩緩地走到安全地方休息。如跌倒後有任何不適，應及早求醫。

深呼吸鎮靜 評估受傷程度

獨處跌倒時，如何自救？

除了開聲呼叫，等候援助時，若身體狀况容許，長者可嘗試自救。衛生署出版《長者篇之做個精靈不倒翁》提供以下建議。首先鎮靜下來，略為定一定神，深呼吸幾下，然後評估自己受傷程度，如有否痛楚、受傷、關節變形等。如身體無異樣的話，可嘗試按以下方法自行慢慢爬起來。

1.先把身體側臥

2.手按地用力坐起

3.慢慢爬往最近的穩固家具，最理想是牀或梳化

4.一手按住穩固家具，一手按地，然後提起腳或單膝跪地

5.手腳同時用力站起

6.先轉身坐在該穩固家具，以穩定身體

7.最後才慢慢坐正

注意：

‧如周圍沒有穩固家具，可爬向牆邊，扶着爬起，再靠牆休息

‧若感到嚴重頭暈、痛楚或受傷、關節變形，或在爬起來過程中，發覺痛楚明顯加劇，便應立即停下來，繼續在原處呼救，等候援助

‧長者使用浴室及廁所時，門鎖切勿上鎖，萬一跌倒，別人可即時施救

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