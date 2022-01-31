現代中醫：提防動脈粥樣硬化 滋補肝腎化痰消瘀

【明報專訊】動脈粥樣硬化是動脈血管壁出現的病理性改變，特徵為血管內壁發生糜粥樣改變，管壁增厚、彈性降低、管腔變窄，甚至出現硬化斑塊的破裂、出血和血栓附在血管壁上，嚴重者管腔完全阻塞，導致供血區域器官組織壞死和功能損傷。

引起動脈粥樣硬化有很多因素，常見原因包括家族易感性、年紀大、糖尿病、肥胖、高血壓和高脂血症。另外，長期抽煙、不良飲食習慣（如食太鹹、太油膩和動物內臟等高膽固醇食物）、缺少運動，以及平時心理壓力過大，都是引起動脈粥樣硬化的重要因素。

致臟腑組織病變 多種重病元兇

動脈粥樣硬化可以導致全身各個臟腑組織病變，是許多重大疾病幕後元兇。如果發生在腦部，可引起眩暈、頭痛、腦卒中，甚至血管性失智；如果發生在心臟，則影響心臟供血不足，出現心絞痛或心肌梗塞；如發生在全身小血管，則會引起高血壓；如發生在四肢動脈，會出現手足麻痹疼痛或感覺不仁，嚴重或會導致下肢冷痛、腿趾發黑和脫疽。由於動脈粥樣硬化所導致的疾病十分廣泛，且許多都會嚴重影響健康，可以毫不誇張的說，動脈粥樣硬化在很大程度上決定了衰老速度和健康狀態。合理的生活調攝，可以延緩血管衰老進程，延長壽命。

肝腎虧虛 痰瘀互結沉積脈管

對於動脈粥樣硬化病因病機，中醫認為乃本虛標實之症。本虛為中老年之體，精氣漸衰，臟腑功能逐漸低下，尤其是肝腎虧虛，陰精衰少，氣血也漸趨不足。由於臟腑功能衰減，陰精虧損則虛火內生，灼津為痰，或陽氣虧虛，氣不化津，則聚津成痰；或過食肥甘厚味，損傷脾胃，水濕不運，聚而為痰。而精氣虧虛，血行乏力，乃鬱滯為瘀。痰瘀既生，易相兼為患，相互膠結，沉積於脈管而成粥樣斑塊，故本病標實實為痰瘀互結。由於脈管遍佈全身，痰瘀膠結脈道的結果，滯澀了氣血運行，臟腑組織因之而缺乏氣血和氧分滋養，諸症蜂起。如痰瘀阻於腦絡，則出現中風偏癱或眩暈失智；塞於心脈則見胸痹心痛；痹阻肢體經絡，則現四肢麻木、疼痛，甚至脫疽等。

動脈粥樣硬化程度，很大程度上決定我們的健康狀况。因此，如何防止它的發生，是預防中風、失智、心臟病等重大疾病，養生延年的重要一環。

生活調攝至關重要：

1.保持經常做適度的運動，如每日步行數千至1萬步，是很好的鍛煉方法

2.戒除吸煙和過量飲酒的不良生活習慣

3.飲食要清淡而富有營養，避免太鹹和肥甘油膩的食物，盡量減少攝入富含飽和脂肪酸食物，高膽固醇食物如動物內臟和魷魚等也應盡量少吃

4.充足睡眠，不要捱夜

5.保持平和輕鬆的心理狀態，避免長時間情緒緊張

中醫認為動脈粥樣硬化的病理為肝腎虧虛為本，痰瘀互結於脈管為標，故運用中醫藥調理時，應着重滋補肝腎，化痰消瘀，軟化血管為治法。以下是以南京中醫藥大學教授周仲瑛治療動脈粥樣硬化的方藥為基礎方，結合現代中藥藥理研究成果化裁而成的處方，若堅持服用半年以上，可起到軟化血管、改善因動脈粥樣硬化的症狀：

制何首烏8克，黃精10克，海藻8克，炙水蛭2克，僵蠶8克，片薑黃8克，鬼箭羽8克，丹參12克，葛根12克，山楂8克，白蒺藜8克，天麻6克。

具體應用，建議諮詢中醫師，做適當加減，作個體化治療。服用前後可行影像學檢查，如做雙側頸部動脈彩色多普勒超聲檢測，對比動脈硬化斑塊的變化，客觀地評估治療效果。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫）

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