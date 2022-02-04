藝術節變陣 迎網上表演新趨勢

【明報專訊】香港藝術節在2020年因疫情取消，2021年一屆變陣改以混合模式上演，並增加網上節目；來到2022年第50屆，香港藝術節行政總監何嘉坤表示本應是慶祝的一年，但因疫情而需要準備較多應變措施，現時部分節目如「香港藝術節＠大館2022」已宣布延期。她相信表演藝術亦應該發展線上節目的部分，特別提到一些外國例子，例如德國巴伐利亞國立歌劇院的《死城》剛獲國際獎項，而比利時劇團Ontroerend Goed的TM是一對一互動演出，形式有趣。以何嘉坤所見，不少頂級表演藝術團體除現場演出外亦製作網上表演，是世界大趨勢。她借英國導演Peter Brook理論指empty space即表演舞台，虛擬空間亦是empty space，可花更多時間投資探索藝術科技。今屆藝術節節目之一的沉浸式互動歌劇《拉娜》甚獲觀眾期待，結合人工智能、虛擬實境、互動投影、實時感應追蹤等，首輪登記門票所餘無幾。她對未來表演藝術發展仍感樂觀。

近年受疫情影響，票房收入減少，但何嘉坤表示藝術節有穩固基礎，2020年政府提供額外津貼，而2021年採用混合形式後獲賽馬會慈善信託基金支持，過去兩年財政狀况「OK」。由於網上表演將是一個大趨勢，她預計未來會愈來愈多收費的網上節目，但香港藝術節暫未有相關政策。何嘉坤又表示香港場地及票務配套需要改善，例如興建更大表演舞台，容納更多表演；票務系統可更互動，例如觀眾可看到售票情况。

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