沙發薯：陰謀論與缺德藥商

【明報專訊】丹麥成為首個取消大部分防疫措施的歐盟國家。雖然每日新症數目仍創新高，但基於入院率及死亡率低，兼且大部分國民已接種疫苖，政府決定不再視COVID-19為嚴重疾病，入境也不需要測試及隔離。如果不再有新強勁變種，歐洲告別疫情之日看來不遠。

另一邊廂，香港跟中國內地的「清零」防疫政策最近受到不少外國傳媒關注，不少估計香港可能要到2024年才可正式解封。有趣地，每每打開面書或聽到親朋戚友討論，都不乏疫苖陰謀論。如果熟悉藥商過往的醜聞，又或者看完Hulu去年尾的美劇Dopesick的話，那就自然會明白為何那些利用對政權及藥商不信任的陰謀論，會有這麼多捧場者。

改編自同名書，Dopesick講述1990年代美國濫用鴉片類藥物（Opioid）的問題。1995年藥廠Purdue Pharma推出止痛藥OxyContin，聲稱是最佳止痛藥。雖屬鴉片類藥種，但他們聲稱因為藥物利用了某些技術，讓藥性逐漸地慢慢釋放，所以止痛作用長達12小時；更標榜其副作用較嗎啡少，亦不會像一般鴉片類藥物那樣容易令人上癮，是醫學界的重大突破。

美國止痛藥醜聞 拍成Dopesick

當然，「醫學界大突破」不是從天而降，是經過「苦心經營」。藥商Purdue Pharma背後的家庭成員之一Richard Sackler就是OxyContin的幕後主腦。他見自家舊藥MS Contin正在市場失去競爭力，銷量不及以前，所以研製出OxyContin接棒來拯救公司。

在1999年成為公司主席之前，Richard Sackler是公司的研究及市場推廣的負責人。既有醫學學歷亦有市場觸覺，又是生意人，所以他深明藥要大賣，須用盡各種手段。在OxyContin推出前，縱使沒有實質證據及醫學研究支持，他成功從美國食品及藥物管理局獲得特別認證，承認藥物比起其他同類止痛藥較難上癮。

暢銷藥背後陰招手段

有了政府機構認證，下一步當然就是要有出色的市場推廣及推銷策略。他們出動高學歷傳銷員，主攻一些勞動人口佔大多數的地區，因為他們通常有工傷及長期勞損，對止痛藥需求特別大。這些傳銷員主動與醫生搞關係，博取他們的信任；先給他們免費藥，然後邀請他們到奢華的醫學夜宴，更會出動美人計，目的就是要醫生們都轉用OxyContin。

經過精密部署，OxyContin當然成為暢銷的止痛藥。不少有長期傷患的人都大讚它十分有效，提升生活質素。不過兩三年後真相就浮現：美國緝毒局發現不少地區的罪案率急升，而罪案通常都與濫用此藥有關，所以便開始調查。

Dopesick就是圍繞着藥商如何缺德地為求利潤而刻意誤導大眾，最終令美國部分人口濫用OxyContin，遺害至今。美國在1980年代經歷過霹靂可卡因（crack cocaine）的濫藥危機後，1990年代再經歷OxyContin的濫藥危機。前者是政府之錯，後者是藥商之過。嗯，所以這次疫情，陰謀論的盛行也絕不是空穴來風，算是「情有可原」，也怪不了誰。●

文：陳Damon（chandamon.com）

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