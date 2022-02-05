蝸居自組家庭影院 短投百吋巨幕 新春睇好戲

光亮環境——就算在房燈全開的狀况下仍有不錯的投影效果，看電視頻道也沒有問題。（蘇智鑫攝）

畫質細緻——在近乎全黑的房間下試播《復仇者聯盟4：終局之戰》，BP5000畫質能更進一步發揮，細緻度及色準都不輸LED電視，配合強勁音響，更有在戲院觀看的感覺。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】疫情爆發，戲院又停業，新春想睇賀歲片唯有留在家看串流平台。不過電視畫面始終不夠大，用投影機播放出百吋畫面才能滿足戲迷的視覺。然而受家居面積限制，未必所有種類的投影機都適合安裝。想在小居室享受大畫面的震撼，短投投影機就幫到手，它比一般投影機的投射距離更短，售價雖稍貴，但也物有所值。

33厘米距離投射120吋靚畫面

短投投影機（或稱短焦投影機）是什麼？一般投影機大約需要3米投射距離來投影80吋畫面，短投投影機則能在1米內投射出80至120吋的畫面。以最近推出的HP BP5000為例，33厘米的近距離下已經可以投射出120吋畫面。

短投投影機其實早在十多廿年前已經面世，當年的原理是在機內加入多塊玻璃來折射光線，從而縮短投影距離，缺點是多重折射下令光度大幅下降，畫質亦大打折扣，因此僅在商業上使用，無法達到家用戲院的要求。不過，近年開發出的超短焦鏡頭已毋須靠折射，質素甚至比傳統投影機更好，成為近年不少戲迷大熱之選。

短距離投射出大畫面固然好，但未必每個蝸居都有120吋的投影空間，所以BP5000採用了0.23:1投射比的超短焦鏡頭，如果不需要120吋畫面，也能在24厘米下投射出100吋的畫面。與一般投影機一樣，機體愈近投影幕或牆身，投射畫面便愈細。

要達到家庭影院的質素，光度及動態對比度也十分重要。BP5000最高可提供2500 ANSI流明的光度及500,000:1動態對比度，就算在室內開燈觀看，對畫面光度及畫質都沒有太大影響，即使看特效、動作情節特別多的超級英雄電影，也不會出現過多殘影。

動態畫面補償技術減殘影

至於畫質，BP5000內置TI DLP DMD晶片，最高可提供4K UHD（3840×2160像素）解像度，無論是Netflix或Disney+這些以高畫質為賣點的串流影片平台，都足以應付。

為了令畫質進一步提升，廠方特別加入獨家開發的色彩影像處理技術，配合MEMC動態向量插值技術，當出現高動態畫面如打鬥場面或足球直播等，可自動計算主體的移動並作出畫面上的補償，從而減少殘影。加上機體內置MS6A848四核處理器及Mali T820 MP2影像處理器，以及買機時會附送內置Android TV系統的TiVo Stream 4K媒體串流器，都為這部新機加不少分。

智能校正 畫面方正

另外，為了令色彩更準確，機體採用了ALPD 3.0雷射光源投影技術，可提供超過90%的DCI-P3色域顏色，符合UHD協會廣色域的畫質標準；也支援HDR 10，令光暗位的表現更分明之餘，也能顯示更多細節。為了讓投影機更靈活放置，機內除了支援光學及智能自動調焦、4點梯形校正，也加入8點雙軸曲面校正功能，就算投射面不夠平坦，或需要略斜放置機體，也能修正影像，令畫面四邊變得更平直。

音源輸出齊全 方便駁音響

除了畫質，音效亦是家庭影院不可或缺的一環。如果對音效沒有太高要求的話，機內本身有兩個15W低音全音域喇叭，日常看電視、睇波等都夠用；若有更高要求，則可透過機身後方的S/PDIF光纖音訊輸出、HDMI ARC音訊回傳插槽，連接高階擴音器或喇叭；或是透過藍牙4.0無線接駁soundbar。值得一提的是BP5000亦支援相同無線網絡投屏功能，無論是使用iOS或Android的裝置，都可將屏幕畫面無線傳送至投影機上投射出來，片源選擇更多元化。

■HP BP5000規格

體積／重量：595×340×140mm／12.3kg

售價：$31,999

查詢：2955 1333

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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