【明報專訊】踏進虎年，先恭祝讀者今年大吉大利，健康平安。

第五波疫情仍未受控，因居住大廈或出入場所有人確診而收到必須強檢通知的人幾何遞增，有人以「輻射式擴散」形容，以彰顯其急遽及走避不及——勞福局長才剛透露正研究立法准將隔離檢疫當作病假。新聞畫面每天可見各區受困蛇餅的居民，等待他們的是密集的檢測，和附帶其中的不安。受影響至無法正常營運的場所也從餐廳蔓延至其他服務領域，而在捱了兩年嚴厲防疫包括冠全球的21日入境隔離限制之後，特首和醫療及公共衛生專家同聲說疫情以現在為最嚴峻。甚少聽見有人再講防疫疲勞因為再疲勞也得面對現實，學習安於不安。確診人數每日三位數直線急升且十分可能升更多，醫院前線能否來得及變陣的張力愈來愈大。

早前我們訪問過南非醫生阿卜杜拉聽取其抗擊新冠變種Omicron病毒的經驗，近日較多人提新加坡，「共存」下確診每日雖仍以千計，死亡人數出奇地低，國民亦享相當多的流動自由和正常生活；美國也是「共存」但比較複雜，近日Netflix上架電影Don't Look Up嘲諷後真相年代的荒誕世情，黃津珏就以當地糾結反疫苖言論的杯葛Spotify事件作比較，試圖說清現實中的千絲萬縷。

至於疫情轉趨緩和的歐洲，大災之後曾經各有主張的科學家則在反省總結，面對全新病毒科學錯判誤判並不出奇，最難得是能夠認錯，這樣才不會重蹈覆轍，不會作繭自縛。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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