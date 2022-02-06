{淡定達人}七仙羽 在罵聲中修煉紅蓮

【明報專訊】「七仙羽」的法名來自扶乩，大意是要像仙女般到世間弘法行善。七仙羽（七師傅）是馬來西亞華僑，去年無端由風水師變成搞笑紅人。農曆新年期間，街頭巷尾都見她的身影。這天，七仙羽完成宣傳後卸下財神袍褂，為拍照換上一襲旗袍和白色高跟鞋，卻遠遠落在後頭。平日多穿平底鞋的她， 顯得步履難移。但她並非踏着嬌弱或急亂的碎步，而是自顧自款款而行。在電視台走廊中央，她如行禪一樣，按心中的節拍提步，平緩地答話。

曾做記者練就一心多用 金句由心而發

拍照後，七仙羽在員工茶水間端坐，滿室是快餐的煎炸氣味，電視新聞喋喋不休，有人在旁搬移枱櫈。人們出入顧望，她仍舒徐自若。她說自己拍節目不用背稿，金句「師傅愛你」、「師傅乜都知」都是當刻由心而發。她常用獨特口音，言之鑿鑿地提出各種幫助嘉賓的奇招，像陪J.Arie去李嘉誠大宅借水、瞓街斷窮根，用腐皮和踩雞蛋助鄭欣宜克服「負皮」陰影。雖然思路出其不意，卻深得部分觀眾喜愛，讚她毫不矯揉，在娛樂圈少見。她說這些急才、說話技巧，甚至一心多用的本領，都是做電視台和雜誌記者時學回來的經驗，「寫作、抄寫快、做事快手，可以兼顧許多事情」。有口才，不代表話多。她在台灣電視台負責時事和財經新聞，經常邀約上市公司主席和富商，都是大忙人，甚難成事。但她因為自小在外國讀書，個性較獨立，「逼出了生存技巧，相信每件事都找到方法化解。找不到嘉賓，就想盡一切辦法達到目的」。例如建立人脈，託熟人引介，有次她透過朋友約到某富商，「席間他對我印象很好，有說有笑。但當在場其他人看報紙聊起某女星時，他們問我一些她的私生活事，我說了幾句。富商非常生氣，馬上起身離開。後來才知道，這女星是他的前女友」。此後，她便學會敬戒慎言。有說吉人辭寡，躁人辭多，記得有集節目，她邀林雪與傅家俊對打桌球，其他主持着緊地吶喊，她只冷靜坐着觀賽。嘉賓說話時，她通常一臉專注，甚少打岔搶白。

自小愛寫作 曾出詩集、填詞

七仙羽小時候是個常看書的大近視，愛寫日記和故事，參加寫作和詩歌比賽，「好想將來當作家，所以考試、讀書都是朝着這個方向，跟寫作有關」。於是她報讀了英國大學的新聞系，相信會有較多機會寫作。她透露自己有多個同父異母的兄弟姐妹，家族規模不小，家人早已移民英國。在升讀碩士時，家人希望她將來協助打理生意，她雖一心要做記者，但認為高學歷會更易求職，最後於美國修讀商業管理，「一箭雙鵰，對做記者、替家人做生意都有幫助」。家人思想傳統，認為醫生和律師等才是高尚職業，她畢業後曾回家幫忙，「後來知道我不是生意人，因為我對錢不怎麼理會，以前家人有錢爭我都不爭」。這樣的個性，讀商業管理想必力不從心，她卻笑說外國讀書好玩又自由，主要寫論文，她整天往外跑，到唐人街選美、教堂做義工，也是在那時開始學習西洋魔法。她坦言對論文題目的印象模糊，「大概是調查些社會現象」，功課是分組形式，她當時請追求者替她寫，「結果我拿A，他不及格，都是一樣的內容，但老師評分不同」。

她善寫新詩，曾出版詩集《秋天像舞倦了蝴蝶》。後來，她把這技巧運用到填詞上，當時有幾個念頭，「第一，如果有名人唱我的歌，我覺得好威、好開心，是對自己的一種肯定。另一方面，不想浪費自己這方面的才華」。她拿過填詞獎項、拜曾航生為師，並加入「香港作曲家及作詞家協會」。但在香港，她因不諳粵語九聲，寫的主要是國語歌，而且只能當槍手，被隱去姓名，「香港市場，一定要好似林夕、黃偉文。別人不要我個名」。而且每首只給她一兩天時間交貨，令填詞由興趣變為壓力。風水算命原本是不收費的業餘興趣，後來漸受歡迎，大家讚她算得準，她就辭去記者工作，做全職風水師。家人對記者職業尚不抗拒，但就不太接受她做風水師，七仙羽跟他們解釋是為修行和普度眾生，「如果光是風水，他們不喜歡，但知道目標是幫人、弘法，他們都接受，說為我驕傲」。

拍綜藝節目 最初介意被定型

從前的夢想，今天似乎完全放下了。她徐徐解釋，現在已過了喜歡寫作、填詞的年紀，「隨着人的成長，你的理想都會變，我可以將寫作化為普度」。她仍記得大學老師說過，記者的筆是利器，能殺人也能幫人。她指如寫出來的故事或作品讓人憂傷或帶誤導，反而是「無形的殺人」，所以現在她只寫專欄和風水書，在滿足興趣之餘，也要有歡樂和正能量，「不一定寫故事、文學。要看時勢流行什麼，有時曲高和寡也沒人看」。最初，她在電視節目講的都是專業風水知識，但因搞笑形象深入民心，電視台紛紛邀她拍攝綜藝節目，「差不多定型了，開始時都介意，怕影響看風水的專業。後來就覺得隨便吧，帶給人快樂都是功德」。其實她有按節目需要和電視台風格調整，像上《怪談》，就要保持專業嚴肅，不得搞笑。她說以前讀書和工作學到的，在人生都用得上，「好像現在做風水，我又會寫作、市場營銷，懂面對不同人，比其他風水師傅多了技能」。有人妒忌她如此「瓣瓣掂」，但她說就算自己把位置拱手相讓，別人也做不來。

南亞度假遇海嘯 劫後更虔誠修行

七仙羽在行內人緣不錯，有嘉賓稱許她大智若愚，同行麥玲玲也讚她有大智慧。去年她首次站上紅館舞台演唱，但出場前依舊淡然從容。歌手張敬軒與她信仰不同，但甚為投契，曾說過最佩服七仙羽的臨危不亂，無論遇上什麼亂子，都像有層保護網，能滌慮雜念。她也常如同過來人般，勉勵失意的歌手藝人，說自己都是身經百戰和有經歷的人。這種波瀾不驚，淬煉自她多年的修行，她說：「以前別人唱我寫的歌、拿了獎，會覺得好威、好開心，現在沒這些心態。現在有少許名氣，街上人們圍着我要簽名，但我好平靜，什麼感覺也沒有。」 她自言見慣風浪，曾多次命懸一線，二○○四年南亞海嘯發生時，她身處印尼，與當時的男友在海邊度假，「水已經蓋過頭頂，當時好混亂，臨死一剎，心想這次玩完了。就在心裏面念經，因嘴巴念不到，都是水。念經後突然平靜了，我就趁這時游到岸邊」。男友拚命推她回岸，之後她坐在岸邊，嚇得愣住不動。

坐在菩提樹下大哭

自此她不再踏足印尼，同時更誠心修行，每年約有4個月在印度、尼泊爾和西藏等地。在外地修行是日復日念經打坐，也去參拜釋迦牟尼遊方行腳、講經之處，例如其打坐的菩提樹，「個個好開心在影相，只有我坐在菩提樹下大哭。於是在印度找了寧波車去查，原來我上一世是釋迦牟尼的親人，也是個修行人」。修行不一定是幽棲巖谷，清淨潛隱。她指「天將降大任於斯人也」，修行人得不斷歷劫重生，比一般人經歷更多，例如她要在墳場過上多日，克服恐懼和培養慈悲心，「到每個地方要練好多『出生入死』，才練出我今日的定力和平和」。

香港是「火焰化紅蓮」之地

有網民笑她神棍、大媽，她不以為意。她在節目中沒有「偶包」（偶像包袱），扮過唐僧、丫鬟和哨牙朗拿度，別人說她騎呢、無厘頭，她直認不諱，因目的是為大家開心，積累功德，「如果看完都要罵就沒辦法，佛度有緣人」。她形容香港是個「火焰化紅蓮」的地方，在紛雜的環境更可以練出真功夫，又說在娛樂圈工作如同在紅塵修行。以前在台灣電視台的工作日夜顛倒，她捱不住，辭工休養，但現在比較起來，她說比做記者更辛苦，「無比較無傷害，辛苦到真係頂唔順，無毅力真係頂唔順。最辛苦、最辛苦、最辛苦係拍廣告」。一分多鐘跳舞廣告，她由早上8時拍到半夜12時，全天穿著高跟鞋。拍攝米線店廣告，她由凌晨3時拍到早上7時，而且連續工作了28小時。「以前做記者下班就下班了，現在不是。」她會回覆其他廣告、訪問，以及徒弟解答不來的問題。訪問邀請不絕，但她深明記者約人難，也盡量配合。她還要擠出時間修行，如作息定時，會早上4時起牀，先叩頭誦經2小時，吃過早餐後小睡，然後才開始工作。假如通宵達旦，她唯有完成拍攝後念經，然後才睡覺。她的手袋放着佛珠，方便在化妝或等候拍攝時念經。持素多年的她，曾言即使有人給她一億，也不吃肉。

男友眼中的七師傅

在七仙羽身上，也看到用之則行，舍之則藏之理，她說工作機遇來時得把握，亦怕拒絕和給別人添麻煩，「我緊張的話，都是替人緊張，怕連累別人」。教她放下工作的，是相識10年的荷蘭籍伴侶Gerald，他說以前七仙羽機不離手，「我叫她把手機擺開1小時，喝杯茶、放鬆、泡個熱水浴，平靜下來。之後才回覆信息也不遲，相信人們可以等她1小時」。在宣傳和訪問之時，Gerald都在旁等候，提着她的衣物鞋履，甚至擔當攝影師。七仙羽總把工作和拍拖排在一起，讓Gerald放假時陪她，「今晚可能6時多拍攝完，就手拖手去逛街」。Gerald表示諒解，笑說：「有時你很出名，有時不然。或者將來我突然出名了，那她也要有耐心。」七仙羽說過自己不想跟蠢人交往，也無意拍拖，只想修行，但就是Gerald的聰明和寬大打動了她。二人會一同在大清早打坐習佛，Gerald跟她學習誦讀經文，也會一起布施派食物。

Gerald眼見許多人來找七仙羽看風水命相，覺得她的角色似精神科醫生。最教Gerald欣賞的，是她發自內心的善良和耐心，「我是有耐心的人，但從她身上學到更多耐心」。尤其對於他人的敵意或惡行，七仙羽會以善念化解，踐行老師聖嚴法師所說「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」。七仙羽平素愛美，從不透露自己的生肖、年齡，但近月每天只睡4、5小時，「我以前沒眼袋的，現在有一點」。她介懷地摸摸眼周，喟嘆名利帶不走，今年最大目標是修行，但前提要先多睡眠休息，養好「精氣神」，才可走更遠的路。新一年，記住七仙羽的雋語，把火焰化為紅蓮，繼續在紅塵修行，找到心之所安。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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