估餐飽：融合海外食材 自製中式食品 傳統美食慰思鄉之情

【明報專訊】迎來新歲，我們的肚子也迎來一波卡路里海嘯，年糕、蘿蔔糕、冬菇化成脂肪，人人吃得腸肥腦滿。身在英國的香港人慢8小時才踏入虎年，不像這裏滿街滿桌都是賀年食品，在白雪紛飛的異地，他們用英國本地豬、走地雞自製臘肉、盆菜，慰思鄉之情，成本甚至比香港便宜。

英式超市亦賣中式食材

Elise去年8月移民至英國伯明翰，在facebook「英國廚香」分享移英後的下廚手記，她自製牛丸打邊爐，自製臘肉、XO醬做蘿蔔糕，更自製鹹蛋、叉燒做燒味飯。醃製中菜的調味料繁複，如叉燒要用到南乳、磨豉醬、麥芽糖，就算在香港，規模小一點的超級市場也未必齊全，英國想必更困難吧？「買菜、肉、調味料其實好方便，因為這裏其實有好多不同品牌的超級市場」，從Elise家到附近的英式超市，車程大概5分鐘，部分英式超市還有亞洲區區域，售賣亞洲調味料、食材，例如製作蘿蔔糕所需的紹興酒、粘米粉。在中式超市能夠找到更多冷門材料，不過超市數量較少，位置也較遠，「例如煲湯要買南北杏，這些可能普通超市會比較少，就會去中超買，由我家去一間中超可能要15分鐘車程。」嫌遠還可以上超市網站訂貨，「所以其實食材一點都不難買。」

自製臘味 更符合吃慣口味

但中超售賣的款式始終不及香港，口味也不同，「這裏中式調味料都好多，如蝦醬，一些好特別的醬如酸梅醬，只不過牌子未必適合你。」Elise在中式超市買過臘腸，但一點也不好吃，既然買不下手，於是她自己臘臘肉，臘肉可以做蘿蔔糕、臘味飯，由頭到尾調配自己愛吃的口味。又或想吃在香港吃慣的味道，Elise會從香港代購，「例如我們想做盆菜，可能有4個家庭，每人負責一些食材，我去準備雞、罐頭鮑魚，到時候就砌番個盆菜出來，大部分食材這裏都有得買」，除了罐頭鮑魚是代購過來的，乾瑤柱則是離開時由香港帶來。

傳統食材難尋 用外國食材替代

雖然大多數中式食材都能在英國找到，但總有一些比較罕見，或價錢較貴，Elise就會用其他英國常見食材代替，如風乾火腿代替金華火腿，煮出來的味道十分相似，「我無特地找金華火腿，我猜這裏都有，但我想不如試吓用風乾火腿代替啦，來到這裏就要融入，用這些方法想想怎樣吃到我想吃的食材。」她發現英國人的燉湯湯包中，也有跟青紅蘿蔔湯類似的材料，蕪菁可以代替青蘿蔔，1鎊約10港元的湯包，分量夠煲兩三次湯。其他移英港人還分享，可以用沒有煙燻過的煙肉代替豬肉片打邊爐，用Yorkshire Pudding代替油炸鬼，「我覺得來到就要學習適應，無可能一直都要找人幫我帶過來，不止飲食，你穿的衣服，或者護膚品，可能以前香港人多用日本品牌，我很喜歡喝日本酒，這裏也有，不過會少啲，咁咪試吓飲gin，試吓飲威士忌，試吓改變，我覺得不會差好遠。」少見菜心就嘗試吃荷蘭豆、蘆筍，沒有長條形紫色茄子就嘗試短胖版的黑色茄子，「有些香港沒有見過的食材，然後你來到這裏試下，你會發覺它們也好好味。」

英國食材多本地產 價格較便宜

英國的食材多出產自本地或歐洲，「我買的基本上所有肉都是本地的肉，菜就有些可能是歐洲，例如西班牙檸檬，因為牛、豬、雞都是英國本土養。」售價比香港買內地菜、肉更便宜，1鎊英鎊一排蛋，2鎊多買到牛扒，3鎊有隻約2斤重的全雞，而且是走地雞，Elise煮3個人的飯，平均每人每餐餐費約一兩磅，即20元港元內，「而且我在這裏買的肉不是冰鮮，是新鮮肉，變相你感覺真的很便宜，你會願意買多啲煮給自己吃。」

即使不諳廚藝，超市也有預先醃製好的材料包，整隻雞連包裝也不用拆，按指示焗好就可以吃，味道也不錯。她現在餐餐自己煮，就算和朋友聚會也甚少上餐廳，而是把煮好的餸菜帶到朋友家開派對，互相分享，屋子地方大，小朋友又有足夠空間跑動，Elise以900多鎊租住兩層住宅，有花園和車房。

習慣自己下廚 移英港人互相感染

「我諗來到的香港人就會覺得，其實出面餐廳的質素不是特別好味，咁嘅話不如返屋企食啦」，自己煮比餐廳動輒8鎊10鎊一個菜便宜得多，市中心有台灣菜、香港茶餐廳、中式酒樓，但十隻手指數得晒，車程要20分鐘才到。「大家都會想，我在家會不會可以做到，譬如我今日買了包珍珠奶茶的珍珠，自己沖個奶茶加糖漿，就可以整珍珠奶茶。」令Elise更願意自己下廚，嘗試各種複雜菜餚的原因，是生活方式的轉變。以前在香港有工人姐姐煮飯，兩公婆都要上班，就算想親自下廚也沒有時間，更沒有閒情逸致花四、五天風乾臘肉。但來到英國後，老公全職工作，Elise兼職咖啡師，主力照顧家庭，生活節奏變慢，享受生活的空間變多，就樂意在三餐中花心思，「我看到好多人可能在香港沒有整開嘢食，大家互相感染，他見到我整，他又整，又互相分享，我整蘿蔔糕，他整年糕，互相交換啦。」

Elise剛到英國的第一晚，就有朋友煲好湯、糖水等他們回家，第二天煮叉燒飯。「我覺得最重要有朋友在這裏」，幾個朋友比她更早一家移民到英國，幫助她適應英國生活，「有人照應你，告訴你去超級市場買，這裏最平，在這裏買最好，你就好容易知道特別窿路，點樣搵嘢食，哪裏買車，哪裏要找人維修。」搞掂三餐，最難熬的還有又冷又大風又天陰的天氣，最近英國氣溫亦低於攝氏10度，「這裏一定要開暖氣，如果不開可能水管會結冰。」英國冬天的日照時間也短，自11月開始，下午4時多就日落，她在到埗前也做好心理準備，提醒自己吸收維他命D不足有機會抑鬱，「但so far我覺得都冇乜嘢，我連維他命D都無日日補充，慢慢習慣囉，但你見個天3點鐘開始黑是有點奇怪，你會覺得點解今日咁快就過咗。」

仍按傳統過節 盼傳承下代

Elise在香港時是中學老師，為了讓女兒能在更自由的環境下成長而移民英國，「有點不習慣的就是這裏的小朋友太開心，他們放學就會去玩，跟住玩到成身都是泥，真的頭都大，對於媽媽來說，我每一日回來就要對着那套好多泥的校服。」

Elise的女兒今年7歲，就讀year 2，等於香港的小學二年級。香港的學生過新年可以放長假期，但Elise女兒年初一也要照常上學，這幾天他們在家裏面貼揮春，和朋友團年，教小朋友一起搓湯圓、炒全盒的糖紅蘿蔔，讓移民下一代知道新年習俗，「雖然離開了香港，但畀返啲氣氛他們，他們大概都知，團年飯要吃湯圓，冬至要食湯圓，要一班人過。」

【食譜分享】

叉燒（出自杜汶澤節目「杜汶澤食住上」）

【材料】

•梅頭豬肉

•南乳帶汁……半件

•生抽……2湯匙

•叉燒醬……2湯匙

•海鮮醬……1湯匙

•磨豉醬……1湯匙

•老抽……1湯匙

•雞蛋……1隻

•味醂……1湯匙

•糖……2湯匙

•鹽……1茶匙

•麥芽糖……適量

【做法】

1.將炒料炒香後，加入醬汁發酵一晚。

2.醬汁搽在叉燒上，加入一茶匙玫瑰露，醃1小時。

3.焗爐預熱上下火200度，焗大約25至30分鐘，反轉再焗30分鐘。（視乎豬肉厚薄程度加減）

4.取出叉燒，塗上麥芽糖，焗10分鐘，反轉另一邊塗上麥芽糖，再焗10分鐘。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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